Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
Квест «Загадки Калязина»
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за человека
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
«Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов»
21 янв в 08:30
28 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЛЛена29 июля 2023Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает. Но это не все. Случилось какое-то "архитектурное" чудо:
