Познавательные экскурсии на природе в Калязине

Найдено 4 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Калязине, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Калязин: большая история маленького города
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Калязин: большая история маленького города
Прогулка по Калязину откроет вам удивительные истории и легенды, которые делают этот город уникальным. Узнайте, что скрывается за его древними стенами
Начало: На улице Московская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:30
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Квест «Загадки Калязина»
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Квест
Квест «Загадки Калязина»
Погрузитесь в атмосферу старинного Калязина, выполняя задания и раскрывая тайны города. Узнайте историю и посетите уникальный музей мобильных устройств
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за человека
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
«Пейзажи немного другие, и есть несколько интересных архитектурных находок по дороге, в том числе больше 10 православных храмов»
21 янв в 08:30
28 янв в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

