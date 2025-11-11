авг
Программа тура по дням
Отправление в г. Кимры. Сбор и начало сплава
В 07:00 встречаемся на Савёловском вокзале у центрального входа.
Отмечаемся у инструктора и уже дружной группой садимся на электричку до станции Савёлово (г. Кимры). В пути знакомимся, досыпаем и слушаем небольшую вводную о предстоящем походе. Ехать 2 часа 45 минут. Можно заранее запастись небольшим перекусом.
В 10:20 электричка прибывает на станцию, от которой нам нужно пройти еще 5 километров пешком до точки старта. Там нас ждут уже собранные байдарки и песчаный пляж, вблизи которого мы приготовим обед, пройдем инструктаж и распределимся по экипажам.
После обеда отправимся в путь!
- 2 часа 40 минут на электричке.
- 5 км пешком.
- 12 км на байдарке.
- Ночевка в палатке.
Продолжение сплава. Реки Медведица, Нерль и Волга
Ранний подъем. Дежурные уже приготовили завтрак.
Собираем лагерь и упаковываем вещи в гермомешки. Распределяемся по байдаркам и, наконец, выходим на воду! Сегодня проходим 22 километра до реки Нерль.
По пути делаем небольшие остановки, чтобы размять ноги, обед устроим на острове в живописном месте, где в Волгу впадает река Медведица.
Вечером приходим на стоянку. Дежурные готовят ужин, остальные же осваивают искусство установки походной бани.
Рыбаки могут отправиться на промысел и добыть нам свежей рыбки, чтобы сделать посиделки у костра ещё вкуснее.
Паримся в бане, окунаемся в бодрящую Волгу, у костра делимся первыми впечатлениями, поем песни, смотрим на звезды и нехотя расходимся спать. Завтра нас снова ждет непростой день.
- 22 км на байдарке.
- Ночевка в палатке.
- Баня на берегу.
- Можно купаться.
Река Нерль - мост «Золотого кольца»
Встречаем рассвет, завтракаем, сворачиваем лагерь и спускаемся на воду. Переход сегодня — 20 километров.
Но по пути нам предстоит преодолеть устье реки Нерль: придется бороться с ветром и волнами. Но спины наши уже мощны, руки уверенно сжимают вёсла, байдарки устойчивы, а экипажи слажены.
Лагерь ставим с видом на Калязинский мост автодороги «Золотое Кольцо».
Вечером снова топим баньку. У костра делимся впечатлениями и немного грустим, что завтра финиш.
- 20 км на байдарке.
- Баня на берегу.
- Ночевка в палатке.
Сплав до г. Калязин. Прогулка по городу, трансфер в г. Сергиев Посад
Первыми просыпаются рыбаки, за ними — любители рассветов и дежурные, а следом и все остальные.
Завтракаем, сноровисто собираем лагерь и стремимся к финальной точке нашего маршрута. Гребем 10 км до набережной Калязина.
Здесь мы посетим затопленную колокольню Калязинского собора. В 1930-х годах при строительстве водохранилища собор был разобран, колокольня осталась возвышаться над водой на искусственном острове и долгое время служила маяком. Делаем сотню красивых фотографий и высаживаемся на городском пляже.
Прощаемся с байдарками и идем гулять по Калязину, немного удивляясь тому, что земля не качается под ногами. Объедаемся местными пирогами, набиваем карманы сувенирными пряниками и отправляемся в домой — нас будет ждать трансфер до ж/д вокзала г. Сергиев Посад.
По пути можем заехать в Троице-Сергиеву лавру.
Время в дороге до Москвы — около 4 часов, коротаем его, перебирая свежие воспоминания и планируя следующие походы с новыми товарищами.
Прибудем на Ярославский вокзал примерно в 20:00.
- 10 км на байдарке.
- Можно посетить музеи и кафе с традиционной кухней.
- 4 часа в пути до дома.
Проживание
Проживание предусмотрено в палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 17 500 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от Калязина до Сергиева Посада
- Прокат двух - или трехместных байдарок с веслами, юбками, спасжилетами и гермомешками
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое снаряжение, рации, газ, горелки и тд)
- Походная баня с печкой (научимся сами устанавливать и топить)
- Питание, указанное в программе (вкусное трехразовое питание на маршруте, готовим на костре или газовых горелках)
- Групповая аптечка
- Сопровождение опытными инструкторами
- Регистрация группы на маршруте в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Проезд на электричке до ст. Савёлово, г. Кимры - от 453 руб
- Проезд на электричке до Ярославского вокзала - от 264 руб
- Личная бутылка питьевой воды на выходные
- Аренда личного снаряжения (коврик, спальник)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жарко — возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно — дополнительный слой сухой одежды.
Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который мы, скорее всего, намочим, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу.
Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды — кроксы, сандалии, коралловые тапочки.
Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки. Так как маршрут линейный, рюкзаки мы тоже везем с собой. Поэтому вещи нужно везти с собой в рюкзаке с мягкой спинкой или спортивной сумке, дорожный чемодан и треккинговый рюкзак не подойдут.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- гермочехол для телефона/документов.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос (1 л);
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- термобельё;
- резиновые сапоги;
- гермомешок;
- палатка;
- пуховик тонкий;
- рюкзак штурмовой (35-40 л).
Во сколько я буду дома?
Время финиша зависит от нашего темпа. Обычно возвращаемся в Москву к 20:00.
Будет ли связь?
Да. Практически на всём маршруте есть связь. Могут быть участки без связи около 3-4 часов.
Как организовано питание?
В походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно не брать. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).
Какие будут байдарки?
В этом походе мы используем гибридные байдарки «Хатанга Travel 3». Байдарки оснащены жесткими элементами каркаса и имеют по 4 отсека непотопляемости, что делает их максимально удобными, ходкими и безопасными.
На таких байдарках можно ходить как по Средиземному морю, так и по рекам Карелии до 2 к. с.
Байдарки трехместные, мы рассаживаемся в них по двое и укладываем свои вещи.
Какой рюкзак с собой взять?
Очень важно взять с собой правильный рюкзак. В водных походах объем ваших личных вещей обычно не превышает 20-30 литров (без учета палатки, пенки и спальника).
Все вещи мы упаковываем в гермомешки объемом 60-80 литров. Рюкзак с жесткой спинкой в такой гермомешок не влезет, да и весь поход будет просто занимать место в байдарке.
Идеальный вариант — это обычный рюкзак с мягкой спинкой, спортивная (тряпичная) сумка или специальный герморюкзак для водных походов.
Можно ли взять с собой собаку?
Взять с собой верного друга можно, если он помещается на коленки и не помешает вам грести. Если вы записываетесь парой, то есть возможность подсадить к вам в байдарку и большую собаку.
Хорошему мальчику нужно предусмотреть место для ночлега без использования общественной палатки.
В комментариях обязательно укажите, что вы идёте с собакой. Если кто-то уже записался в поход и предупредил, что у него есть аллергия, мы не сможем взять с собой питомца. И наоборот, если кто-то сообщит об аллергии, мы его предупредим о собаке в походе.
Будет время купаться и рыбачить?
Да! И утром и вечером времени будет хватать для рыбалки. Часто рыбаки добывают трофейную рыбку для ухи!
А уж купаться в водном походе можно практически везде! Все наши стоянки на песчаных берегах.
Можно ли будет сойти в середине маршрута?
Да. Если вам срочно понадобится уехать домой, за дополнительную плату вы сможете вызвать такси, которое заберет вас от места ночёвки до ближайшего вокзала.
Будут ли удобства (душ, туалет)?
Удобства на стоянках не предусмотрены. В этом выезде настоящий походный быт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.