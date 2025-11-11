2 день

Продолжение сплава. Реки Медведица, Нерль и Волга

Ранний подъем. Дежурные уже приготовили завтрак.

Собираем лагерь и упаковываем вещи в гермомешки. Распределяемся по байдаркам и, наконец, выходим на воду! Сегодня проходим 22 километра до реки Нерль.

По пути делаем небольшие остановки, чтобы размять ноги, обед устроим на острове в живописном месте, где в Волгу впадает река Медведица.

Вечером приходим на стоянку. Дежурные готовят ужин, остальные же осваивают искусство установки походной бани.

Рыбаки могут отправиться на промысел и добыть нам свежей рыбки, чтобы сделать посиделки у костра ещё вкуснее.

Паримся в бане, окунаемся в бодрящую Волгу, у костра делимся первыми впечатлениями, поем песни, смотрим на звезды и нехотя расходимся спать. Завтра нас снова ждет непростой день.

22 км на байдарке.

Ночевка в палатке.

Баня на берегу.

Можно купаться.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160