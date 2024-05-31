Авторский тур 7 дней Дом на воде: приключения на Волге в мини-команде Посетить Калязин, Углич и Мышкин, порыбачить и попробовать себя в роли капитана за штурвалом г. Калязин, яхт-клуб, в первой половине дня 63 000 ₽ за человека

Приглашаем вас на экскурсионные туры по Калязину, где каждый уголок наполнен уникальной историей и культурой. Отправляйтесь в путешествие по времени, посетив знаменитую затопленную колокольню и множество других исторических мест. Наши туры предоставят вам возможность не только увидеть, но и ощутить дух древнего города, его традиции и обычаи. Изучите отзывы участников, чтобы убедиться в выборе идеального путешествия по Калязину, и забронируйте своё приключение уже сегодня!