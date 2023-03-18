Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 16 лет.
Вам понадобятся: палатка, спальник, коврик; комплект удобной одежды для поездок и для активных дней; обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца; купальник, ветровка (одежда должна быть ветрозащитной и закрытой); тёплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки (на высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура); трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой, высокая, разношенная, лёгкие кеды для города и лагеря, солнцезащитные очки, крем от загара, обязательно много средства от комаров, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна; рюкзак/сумка (чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, выбирайте рейсы после 18:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — ваш гид на Камчатке
Друзья, меня зовут Динар и я не могу представить свою жизнь без приключений!
Путешественник и со-основатель travel-сообщества.
Путешествовал по России, когда это еще не было мейнстримом: Байкал, Камчатка, Саяны, Кольский п-ов, Эльбрус. Опыт более 60 сплавов и более 20 горных походов.
Уволился из банка, чтобы посвятить себя активным видам отдыха.
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