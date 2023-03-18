Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений

Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Подняться на действующие вулканы и попробовать свежесваренную уху из океанской рыбы, с ветерком промчаться на внедорожниках и прогуляться по Халактырскому пляжу с чёрным песком. Будем жить в комфортабельном отеле и проведём две ночи в палатках у подножия вулкана.

Только представьте: треск костра, ужин с дымком и россыпь звёзд над головой! Ещё расслабимся в горячих источниках, увидим гейзеры и прогуляемся по каньону Опасный, а любители острых ощущений смогут искупаться в открытых водах и попробовать себя в сёрфинге.
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Актив-тур на Камчкату: восхождения, палатки и океан приключений
Ближайшие даты:
10
июл
18
июл
16
авг
24
авг
1
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 16 лет.

Вам понадобятся: палатка, спальник, коврик; комплект удобной одежды для поездок и для активных дней; обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца; купальник, ветровка (одежда должна быть ветрозащитной и закрытой); тёплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки (на высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура); трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой, высокая, разношенная, лёгкие кеды для города и лагеря, солнцезащитные очки, крем от загара, обязательно много средства от комаров, документы и деньги, индивидуальная аптечка, если нужна; рюкзак/сумка (чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, выбирайте рейсы после 18:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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