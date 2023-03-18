Подняться на действующие вулканы и попробовать свежесваренную уху из океанской рыбы, с ветерком промчаться на внедорожниках и прогуляться по Халактырскому пляжу с чёрным песком. Будем жить в комфортабельном отеле и проведём две ночи в палатках у подножия вулкана.



Только представьте: треск костра, ужин с дымком и россыпь звёзд над головой! Ещё расслабимся в горячих источниках, увидим гейзеры и прогуляемся по каньону Опасный, а любители острых ощущений смогут искупаться в открытых водах и попробовать себя в сёрфинге.