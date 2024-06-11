Халактырский пляж – туры на Камчатке

Найдено 10 туров в категории «Халактырский пляж» на Камчатке, цены от 93 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
169 000 за человека
Автотур «Дикая Камчатка»
🚶 Пешая
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000 за человека
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Гастротур VIP-класса: тихоокеанская кухня от шеф-поваров, роскошные отели и морское путешествие
Устроить трапезу в открытом океане, встретить рассвет на краю света и попариться в бане с купелью
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время зависит...
10 сен в 10:00
198 000 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
24 июля в 10:00
93 000 за человека
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Халактырский пляж»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  2. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
  3. Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
  4. Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
  5. Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
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