Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|169 000 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобится:
- Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
- Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
- Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
- Запасное белье.
- Средства личной гигиены.
- Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк.
- Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.
Условия отмены бронирования и возврата оплаты:
1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
4) Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. 1 ночь будем жить в хостеле «Тайга», 2 ночи в глэмпинге у подножия вулканов, 5-8 местное размещение. 6 ночей в комфортабельной гостинице «Мята» в Петропавловске-Камчатском, 2-3-местное размещение.
Питание. В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже. Во время активных маршрутов (восхождение на вулканы) на обед питание в формате перекус (ланч-бокс).
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Камчатку
Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.
Встречать будем с красной икрой! Затем вас ждёт знакомство с группой и брифинг по путешествию.
Дорога на Толбачик
Позавтракаем в гостинице и отправляемся в длинное путешествие на Толбачик. По пути перекусим в «Пирожковом раю», а вечером заселимся в хостел в посёлке Козыревск и поужинаем.
Экскурсия в Мёртвый лес
Снова ранний подъём, а затем — выезд на вулканический массив Толбачик и восхождение. Посетим Мёртвый лес, засыпанный пеплом, и рассмотрим шлаковые конусы, образованные после извержения 1975 года. Вы увидите 3 вида застывшей лавы: канатную, гавайскую и каменную, и узнаете, чем они различаются. А ещё заглянем в пещеры, образованные в потоке магмы.
Вечером заселимся в глэмпинг и разместимся в шатрах, затем поужинаем.
Восхождение на кратер вулкана
Позавтракаем и начнём восхождение на Плоский Толбачик — действующий вулкан высотой 3140 метров. Поднимемся на кратер, образованный в 2013 году во время последнего извержения. По пути нам встретятся ещё не остывшие вулканические породы.
К вечеру вернёмся в глэмпинг, поужинаем и отпразднуем восхождение. Желающие смогут попариться в бане.
Возвращение в цивилизацию и купание в термах
После завтрака отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский. По пути заедем в термальные источники для максимального релакса.
Прогулка на яхте
После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.
Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!
Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.
Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.
Сплав по реке Быстрая и рыбалка
Позавтракаем и поедем к месту старта сплава. Дорога займёт около 3 часов. Прослушаем инструктаж и начнём маршрут по реке Быстрая. Будем любоваться пейзажами, а во время остановки порыбачим минут 40-60. А ещё у нас будет шанс с безопасного расстояния увидеть медведей!
Питание во время сплава — включено. На обед подадим пойманную вами свежую рыбку.
Вечером вернёмся в гостиницу.
День отдыха
После завтрака день в вашем распоряжении. Вы можете взять экскурсию на вертолёте, побывать в музее вулканов или погулять по набережной Петропавловска-Камчатского. Мы поможем с маршрутом и подскажем самые интересные места.
Сегодня включён только завтрак.
Горный массив Вачкажец или вулкан Горелый
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на Вачкажец или вулкан Горелый в зависимости от погоды.
Горный хребет вулкана Горелый протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом.
Живописный горный массив Вачкажец возвышается над уровнем моря на 1556 метров, он является особо охраняемым природным объектом.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Халактырский пляж и отъезд
Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 18:00 или улетать на следующий день.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость тура для первых 5-ти мест - 159 000 руб., для остальных - 169 000 руб
- 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день - завтрак и обед, в 6 - питание на яхте, 7 - питание на сплаве, 8 - только завтрак, 9 - завтрак и обед, 10 - завтрак и пикник на пляже
- Проживание 6 ночей в гостинице, 1 ночь в хостеле и 2 ночи в глэмпинге
- Полное сопровождение опытным горным гидом на всех этапах восхождений и похода
- Транспортное сопровождение на внедорожниках по маршруту
- Экскурсии по программе
- Прогулка на яхте с рыбалкой и обедом с морепродуктами
- Сплав по реке Быстрая на целый день с рыбалкой
- Трансферы из/в аэропорт
- Сопровождение организатора
- Трекинговые палки
- Страховка
- Памятный сувенир
- Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
- Питание вне программы