Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Авторский тур на Камчатке

Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты

Возьмём максимум из путешествия на Камчатку: сплавимся по реке Быстрая и насладимся обедом из свежевыловленной рыбки, поднимемся на кратер действующего вулкана и почувствуем жар Земли, устроим пикник на чёрном пляже на берегу Тихого океана и совершим морскую прогулку на яхте, где нам могут повстречаться касатки и киты. Изюминка тура — 2 дня мы проведём в глэпмпинге и будем жить в шатрах у самого подножия вулканов.
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Ближайшие даты:
30
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет169 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобится:

  • Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Обязательно штаны, футболки, толстовка, головной убор от солнца. Купальник, ветровка. Одежда должна быть ветрозащитной и закрытой.
  • Теплые вещи: флиска, шапка и куртка не продуваемая и влагозащищенная, перчатки. На высоте более 2000 метров возможен снег и низкая температура.
  • Трекинговая прочная обувь, удобная для передвижения по горной местности с нескользкий подошвой. Высокая, разношенная. Легкие кеды для города и лагеря.
  • Запасное белье.
  • Средства личной гигиены.
  • Солнцезащитные очки, крем от загара. Обязательно много средства от комаров.
  • Документы и деньги
  • Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
  • Мобильный телефон, камера, павербанк.
  • Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Условия отмены бронирования и возврата оплаты:

1) В случае отказа от участия за 30 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

2) В случае отказа от участия за 30-21 день до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

3) В случае отказа от участия за 20 дней и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

4) Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. 1 ночь будем жить в хостеле «Тайга», 2 ночи в глэмпинге у подножия вулканов, 5-8 местное размещение. 6 ночей в комфортабельной гостинице «Мята» в Петропавловске-Камчатском, 2-3-местное размещение.

Питание. В программу включено 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день — завтрак и обед, в 6 — питание на яхте, 7 — питание на сплаве, 8 — только завтрак, 9 — завтрак и обед, 10 — завтрак и пикник на пляже. Во время активных маршрутов (восхождение на вулканы) на обед питание в формате перекус (ланч-бокс).

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Камчатку

Встречаемся в аэропорту Петропавловска-Камчатского до 15:30 по местному времени и едем заселяться в гостиницу. Затем у вас будет свободное время, чтобы выспаться и самостоятельно прогуляться по городу.

Встречать будем с красной икрой! Затем вас ждёт знакомство с группой и брифинг по путешествию.

2 день

Дорога на Толбачик

Позавтракаем в гостинице и отправляемся в длинное путешествие на Толбачик. По пути перекусим в «Пирожковом раю», а вечером заселимся в хостел в посёлке Козыревск и поужинаем.

3 день

Экскурсия в Мёртвый лес

Снова ранний подъём, а затем — выезд на вулканический массив Толбачик и восхождение. Посетим Мёртвый лес, засыпанный пеплом, и рассмотрим шлаковые конусы, образованные после извержения 1975 года. Вы увидите 3 вида застывшей лавы: канатную, гавайскую и каменную, и узнаете, чем они различаются. А ещё заглянем в пещеры, образованные в потоке магмы.

Вечером заселимся в глэмпинг и разместимся в шатрах, затем поужинаем.

Экскурсия в Мёртвый лесЭкскурсия в Мёртвый лесЭкскурсия в Мёртвый лесЭкскурсия в Мёртвый лесЭкскурсия в Мёртвый лес
4 день

Восхождение на кратер вулкана

Позавтракаем и начнём восхождение на Плоский Толбачик — действующий вулкан высотой 3140 метров. Поднимемся на кратер, образованный в 2013 году во время последнего извержения. По пути нам встретятся ещё не остывшие вулканические породы.

К вечеру вернёмся в глэмпинг, поужинаем и отпразднуем восхождение. Желающие смогут попариться в бане.

Восхождение на кратер вулканаВосхождение на кратер вулканаВосхождение на кратер вулканаВосхождение на кратер вулканаВосхождение на кратер вулкана
5 день

Возвращение в цивилизацию и купание в термах

После завтрака отправимся обратно в Петропавловск-Камчатский. По пути заедем в термальные источники для максимального релакса.

6 день

Прогулка на яхте

После раннего подъёма вас ждёт прогулка на яхте по морским просторам. Увидим скалы Три Брата — высокие каменные столбы, считающиеся защитниками бухты от океанских волнений и бурь. Мы подплывём к исполинам совсем близко и рассмотрим необычные скалы. Коренные жители слагают множество легенд про происхождение столбов, одной из них мы поделимся с вами.

Затем доберёмся до острова Старичков, настоящее царство пернатых Здесь обитают тысячи морских птиц 11 видов — им удаётся сосуществовать на территории всего в 500 квадратных метров!

Продолжим знакомство с камчатской фауной на мысе Кекурном, где живут сивучи — морские львы. Если повезёт, по пути в бухту Русскую встретим кита или касатку.

Желающие смогут порыбачить в открытых океанских водах, а любители острых ощущений — искупаться. На яхте вас ждёт 3-разовое питание из морепродуктов, а также будут доступны чай и кофе.

Прогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхтеПрогулка на яхте
7 день

Сплав по реке Быстрая и рыбалка

Позавтракаем и поедем к месту старта сплава. Дорога займёт около 3 часов. Прослушаем инструктаж и начнём маршрут по реке Быстрая. Будем любоваться пейзажами, а во время остановки порыбачим минут 40-60. А ещё у нас будет шанс с безопасного расстояния увидеть медведей!

Питание во время сплава — включено. На обед подадим пойманную вами свежую рыбку.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Сплав по реке Быстрая и рыбалкаСплав по реке Быстрая и рыбалка
8 день

День отдыха

После завтрака день в вашем распоряжении. Вы можете взять экскурсию на вертолёте, побывать в музее вулканов или погулять по набережной Петропавловска-Камчатского. Мы поможем с маршрутом и подскажем самые интересные места.

Сегодня включён только завтрак.

9 день

Горный массив Вачкажец или вулкан Горелый

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем на Вачкажец или вулкан Горелый в зависимости от погоды.

Горный хребет вулкана Горелый протянулся цепочкой из 11 кратеров на 3 километра. Это настоящий источник природных чудес: на глубине 75 метров в кратере Чаша находится озеро, воды которого на солнце приобретают фиолетовый цвет, а ещё здесь есть лавовые пещеры с куполообразными сводами и ледяным полом.

Живописный горный массив Вачкажец возвышается над уровнем моря на 1556 метров, он является особо охраняемым природным объектом.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Горный массив Вачкажец или вулкан ГорелыйГорный массив Вачкажец или вулкан ГорелыйГорный массив Вачкажец или вулкан ГорелыйГорный массив Вачкажец или вулкан ГорелыйГорный массив Вачкажец или вулкан ГорелыйГорный массив Вачкажец или вулкан Горелый
10 день

Халактырский пляж и отъезд

Устроим пляжный день! Только пляж будет необычный — мы побываем на побережье с длинной полосой чёрного вулканического песка. У вас будет время прогуляться вдоль воды, надышаться морским бризом, сделать эффектные кадры или даже попробовать себя в сёрфинге. Устроим пикник прямо на берегу, под крики чаек и шелест волн, а потом поедем в аэропорт. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 18:00 или улетать на следующий день.

Халактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъездХалактырский пляж и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость тура для первых 5-ти мест - 159 000 руб., для остальных - 169 000 руб
  • 3-разовое питание на маршруте в 2-4 дни, в 5 день - завтрак и обед, в 6 - питание на яхте, 7 - питание на сплаве, 8 - только завтрак, 9 - завтрак и обед, 10 - завтрак и пикник на пляже
  • Проживание 6 ночей в гостинице, 1 ночь в хостеле и 2 ночи в глэмпинге
  • Полное сопровождение опытным горным гидом на всех этапах восхождений и похода
  • Транспортное сопровождение на внедорожниках по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на яхте с рыбалкой и обедом с морепродуктами
  • Сплав по реке Быстрая на целый день с рыбалкой
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Сопровождение организатора
  • Трекинговые палки
  • Страховка
  • Памятный сувенир
  • Регистрация в МЧС, все сборы и оплаты нац парков, оформление разрешений на посещения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
Завершение: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Камчатки

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