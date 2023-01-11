Путешествие в солнечные ночи Заполярья

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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В этом туре вас ждет путешествие в потрясающую Мурманскую область. Вы побываете в лабиринте Вавилон, увидите старинные поморские села, найдете аметистовый рудник.

Сможете посетить музей истории, культуры и быта терских поморов, музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег». Посетите церковь Успения Пресвятой Богородицы и наберет воды из священного родника.
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Ближайшие даты:
30
июн

Что вас ожидает:

Рыбалка на горбушу
Рыбалка на горбушу
Порыбачите на берегу реки Умба
Дикие лошади
Дикие лошади
Увидите лошадей, которые охотно идут на контакт и любят полакомиться яблоками
Северная природа
Северная природа
Побываете в поморских селах, на берегу Белого моря и Тетриной тони

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Кандалакша, Белое море, лабиринт «Вавилон»

Утреннее прибытие в аэропорт Мурманск.

Встреча и перевозка в гостиницу «Крестовая Гора» в Кандалакше.

В 15:00 встреча с гидом.

Перевозка к причалу в заливе Белого моря и посадка на катер.

Нас ждет путешествие к одному из самых таинственных чудес Беломорья – лабиринту «Вавилон».

Лабиринт датируется III веком до н. э. и представляет собой систему выложенных из камней запутанных ходов, в которых древние люди совершали магические обряды.

Пикник на берегу моря.

Вечером возвращение в гостиницу в Кандалакшу.

Ночлег.

Питание: пикник. Завтрак, обед и ужин самостоятельно.

Прибытие в Мурманск. Кандалакша, Белое море, лабиринт «Вавилон»Прибытие в Мурманск. Кандалакша, Белое море, лабиринт «Вавилон»
2 день

Тетрина тоня. Село Кашкаранцы

После завтрака – поездка вдоль морского берега на Тетрину тоню.

Уникальность Тетриной тони в том, что она воссоздана в своём первоначальном виде, как она выглядела 5 веков назад.

Жилые дома и хозяйственные постройки не просто воспроизведены по образцу древней архитектуры, но работают по своему прямому назначению.

Здесь же мы увидим традиционные постройки морских саамов и восстановленное капище.

Обед за столами на открытом воздухе.

Нам предложат беломорскую селёдку, приготовленную традиционным поморским способом, запечёную сёмгу и прочие деликатесы поморской кухни.

После обеда на тоне мы продолжим наш путь.

Если погода стоит жаркая, мы можем остановиться искупаться в водах Белого моря.

Далее на нашем пути мы увидим старинное село Кашкаранцы сохраняющее особый, присущий северным поморским деревням стиль архитектуры.

Мы посетим часовню Неизвестного Монаха, история которой граничит с мистикой, и целебный источник неподалёку.

К вечеру мы приедем в село Варзуга.

Поселение в деревенскую гостиницу.

Ужин.

Питание: завтрак, обед и ужин.

3 день

Знакомство с поморскими селами

Завтрак в 08:00.

В 09:00 встреча с гидом в холле гостиницы.

Сегодня нас ждет погружение в историю поморских сел.

Мы совершим внедорожную поездку в старинное село Кузомень в устье реки Варзуги.

К селу ведет песчаная дорога, проезжая лишь для полноприводных автомобилей.

Сосновый лес заканчивается настоящей пустыней с песчаными дюнами.

Мы пройдем по аутентичным поморским улочкам села, следуя деревянным тротуарам, рассматривая традиционные постройки, наблюдая повседневную сельскую жизнь.

В пустынных окрестностях села мы увидим диких лошадей, которые охотно идут на контакт с туристами, привыкшие принимать лакомства из их рук: хлеб и яблоки.

Из села, наш путь лежит вдоль моря, по полосе отлива, до места, где в советские времена проходила добыча аметистовой щетки.

Открытый рудник расположен в глубине леса, более чем в километре от моря.

Возвращение в гостиницу к 14:00.

Обед.

После обеда мы отправляемся знакомиться с селом Варзуга.

Посещение церковного комплекса, самая старая постройка которого – Успенская церковь, построенная без единого гвоздя в 1674 году.

Село разделено одноименной рекой на две части: Никольскую и Успенскую.

На лодке, мы переедем в Никольскую часть села, откуда отправимся по экологической тропе от одного поклонного креста до другого.

Тропа ведет через лес и через большие пологие холмы с маленькими озерками.

По лесной тропе мы отправимся к священным родникам в глубине древнего леса.

Поклонные кресты, сохранившиеся у родников, относятся к 17 веку.

Тропа, ведущая к родникам, иногда достигает глубины 15 сантиметров, столько тысяч ног прошли по ней за прошедшие века.

Возвращение в гостиницу к 19:00.

Свободное время.

Ужин в 20:00.

Ночлег.

Питание: завтрак, обед и ужин.

4 день

Умба (рыбалка или музеи). Возвращение в Мурманск

Завтрак в 07:00.

В 08:00 посадка в автобус.

Мы уезжаем из Варзуги, но наши приключения на Терском берегу продолжаются.

Мы едем в Умбу – старинное живописное село на берегах залива.

Желающих порыбачить ждут гиды и снасти около гостевого дома на берегу реки Умба в старой Умбе-Деревне.

Те, кого больше привлекает этнографический туризм, отправятся на экскурсию в музей истории, культуры и быта терских поморов, в музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег».

В 13:30 обед в гостевом доме.

Предлагается уха со сливками и традиционные поморские блюда.

Во время обеда, подведение итогов экспедиции, вручение памятных сувениров.

После обеда – посадка на автобус и отъезд в Мурманск.

Поселение в гостиницу «Меридиан» по прибытии около 19:30.

Питание: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.

5 день

Возвращение домой

Завтрак в гостинице.

Перевозка в аэропорт.

За дополнительную плату для желающих могут быть организованы:

  • экскурсионная программа в городе Мурманск с посещением достопримечательных мест, в том числе первого атомного ледокола «Ленин» (если возобновит работу);
  • поездка в Териберку и на берег Баренцева моря.
Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан»

1 ночь

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Гостиница «Дом приезжих»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Гора»

1 ночь

Этот бревенчатый коттедж с бесплатным WiFi расположен на склоне горы Крестовая в Кандалакше. Мотель расположен в тихом районе, в 4 км от центра города. В мотеле работает прокат лыжного снаряжения, а в летние месяцы можно взять напрокат велосипед.

Номера мотеля «Крестовая Гора» с видом на горы располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

В ресторане подают блюда традиционной русской кухни. Гости могут заказать завтрак и ужин. Гости могут расслабиться в сауне.

Гостиница «Крестовая Гора»Гостиница «Крестовая Гора»Гостиница «Крестовая Гора»Гостиница «Крестовая Гора»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение
  • Перевозка аэропорт Мурманск – Кандалакша
  • Перевозка внедорожным транспортом из Кандалакши по побережью Белого моря согласно программе и обратно до Кандалакши
  • Перевозка Кандалакша – Мурманск
  • Перевозка Мурманск – аэропорт
  • Поездка на катере на Лабиринт Вавилон
  • Экскурсия на этнографическом комплексе «Тетрина Тоня»
  • Рыбалка на горбушу в реке Умба или экскурсии в музее истории, культуры и быта терских поморов, музее Петроглифов в пос. Умба
  • Услуги гидов и экскурсоводов по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание в 1 день и ужины
  • Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб
Место начала и завершения?
Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
11 янв 2023
Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
С
8 янв 2023
Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
В
8 янв 2023
Программа вполне удачная.
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Большое спасибо за обратную связь, для нас важно мнение каждого туриста. Рады. что в целом путешествие вам понравилось. Что касается замечания об экскурсоводе по городу, мы передали информацию коллегам в регион, обязательно проведем работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
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