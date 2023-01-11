Сможете посетить музей истории, культуры и быта терских поморов, музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег». Посетите церковь Успения Пресвятой Богородицы и наберет воды из священного родника.
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Кандалакша, Белое море, лабиринт «Вавилон»
Утреннее прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча и перевозка в гостиницу «Крестовая Гора» в Кандалакше.
В 15:00 встреча с гидом.
Перевозка к причалу в заливе Белого моря и посадка на катер.
Нас ждет путешествие к одному из самых таинственных чудес Беломорья – лабиринту «Вавилон».
Лабиринт датируется III веком до н. э. и представляет собой систему выложенных из камней запутанных ходов, в которых древние люди совершали магические обряды.
Пикник на берегу моря.
Вечером возвращение в гостиницу в Кандалакшу.
Ночлег.
Питание: пикник. Завтрак, обед и ужин самостоятельно.
Тетрина тоня. Село Кашкаранцы
После завтрака – поездка вдоль морского берега на Тетрину тоню.
Уникальность Тетриной тони в том, что она воссоздана в своём первоначальном виде, как она выглядела 5 веков назад.
Жилые дома и хозяйственные постройки не просто воспроизведены по образцу древней архитектуры, но работают по своему прямому назначению.
Здесь же мы увидим традиционные постройки морских саамов и восстановленное капище.
Обед за столами на открытом воздухе.
Нам предложат беломорскую селёдку, приготовленную традиционным поморским способом, запечёную сёмгу и прочие деликатесы поморской кухни.
После обеда на тоне мы продолжим наш путь.
Если погода стоит жаркая, мы можем остановиться искупаться в водах Белого моря.
Далее на нашем пути мы увидим старинное село Кашкаранцы сохраняющее особый, присущий северным поморским деревням стиль архитектуры.
Мы посетим часовню Неизвестного Монаха, история которой граничит с мистикой, и целебный источник неподалёку.
К вечеру мы приедем в село Варзуга.
Поселение в деревенскую гостиницу.
Ужин.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Знакомство с поморскими селами
Завтрак в 08:00.
В 09:00 встреча с гидом в холле гостиницы.
Сегодня нас ждет погружение в историю поморских сел.
Мы совершим внедорожную поездку в старинное село Кузомень в устье реки Варзуги.
К селу ведет песчаная дорога, проезжая лишь для полноприводных автомобилей.
Сосновый лес заканчивается настоящей пустыней с песчаными дюнами.
Мы пройдем по аутентичным поморским улочкам села, следуя деревянным тротуарам, рассматривая традиционные постройки, наблюдая повседневную сельскую жизнь.
В пустынных окрестностях села мы увидим диких лошадей, которые охотно идут на контакт с туристами, привыкшие принимать лакомства из их рук: хлеб и яблоки.
Из села, наш путь лежит вдоль моря, по полосе отлива, до места, где в советские времена проходила добыча аметистовой щетки.
Открытый рудник расположен в глубине леса, более чем в километре от моря.
Возвращение в гостиницу к 14:00.
Обед.
После обеда мы отправляемся знакомиться с селом Варзуга.
Посещение церковного комплекса, самая старая постройка которого – Успенская церковь, построенная без единого гвоздя в 1674 году.
Село разделено одноименной рекой на две части: Никольскую и Успенскую.
На лодке, мы переедем в Никольскую часть села, откуда отправимся по экологической тропе от одного поклонного креста до другого.
Тропа ведет через лес и через большие пологие холмы с маленькими озерками.
По лесной тропе мы отправимся к священным родникам в глубине древнего леса.
Поклонные кресты, сохранившиеся у родников, относятся к 17 веку.
Тропа, ведущая к родникам, иногда достигает глубины 15 сантиметров, столько тысяч ног прошли по ней за прошедшие века.
Возвращение в гостиницу к 19:00.
Свободное время.
Ужин в 20:00.
Ночлег.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Умба (рыбалка или музеи). Возвращение в Мурманск
Завтрак в 07:00.
В 08:00 посадка в автобус.
Мы уезжаем из Варзуги, но наши приключения на Терском берегу продолжаются.
Мы едем в Умбу – старинное живописное село на берегах залива.
Желающих порыбачить ждут гиды и снасти около гостевого дома на берегу реки Умба в старой Умбе-Деревне.
Те, кого больше привлекает этнографический туризм, отправятся на экскурсию в музей истории, культуры и быта терских поморов, в музей Петроглифов и мастерскую «Аметистовый Берег».
В 13:30 обед в гостевом доме.
Предлагается уха со сливками и традиционные поморские блюда.
Во время обеда, подведение итогов экспедиции, вручение памятных сувениров.
После обеда – посадка на автобус и отъезд в Мурманск.
Поселение в гостиницу «Меридиан» по прибытии около 19:30.
Питание: завтрак, обед. Ужин самостоятельно.
Возвращение домой
Завтрак в гостинице.
Перевозка в аэропорт.
За дополнительную плату для желающих могут быть организованы:
- экскурсионная программа в городе Мурманск с посещением достопримечательных мест, в том числе первого атомного ледокола «Ленин» (если возобновит работу);
- поездка в Териберку и на берег Баренцева моря.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Гостиница «Дом приезжих»
Гостиница «Крестовая Гора»
Этот бревенчатый коттедж с бесплатным WiFi расположен на склоне горы Крестовая в Кандалакше. Мотель расположен в тихом районе, в 4 км от центра города. В мотеле работает прокат лыжного снаряжения, а в летние месяцы можно взять напрокат велосипед.
Номера мотеля «Крестовая Гора» с видом на горы располагают телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
В ресторане подают блюда традиционной русской кухни. Гости могут заказать завтрак и ужин. Гости могут расслабиться в сауне.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение
- Перевозка аэропорт Мурманск – Кандалакша
- Перевозка внедорожным транспортом из Кандалакши по побережью Белого моря согласно программе и обратно до Кандалакши
- Перевозка Кандалакша – Мурманск
- Перевозка Мурманск – аэропорт
- Поездка на катере на Лабиринт Вавилон
- Экскурсия на этнографическом комплексе «Тетрина Тоня»
- Рыбалка на горбушу в реке Умба или экскурсии в музее истории, культуры и быта терских поморов, музее Петроглифов в пос. Умба
- Услуги гидов и экскурсоводов по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание в 1 день и ужины
- Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!