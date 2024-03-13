Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах
г. Кандалакша
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 24 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
30 июня
77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
г. Кандалакша
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
от 26 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Белое море - Хибины
г. Кандалакша
16 фев
135 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ККирилл17 января 2024Оценка говорит сама за себя =)
- ИИнета16 января 2024Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса 👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
- ММария15 августа 2023Все было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
- ВВалентина8 января 2023Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
- ССветлана8 января 2023Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше
Самые популярные туры в Кандалакше
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Кандалакше в апреле 2024
Сейчас в Кандалакше можно забронировать 4 тура от 24 500 ₽ до 135 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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