Авторские туры в Кандалакше

Туры по городам России
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Тумча на катамаранах
г. Кандалакша
3 июня
10 июня
17 июня
24 июня
от 24 500 за человека
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Мурманск
30 июня
77 000 за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
г. Кандалакша
30 июня
7 июля
14 июля
21 июля
от 26 700 за человека
Белое море - Хибины
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Белое море - Хибины
г. Кандалакша
16 фев
135 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Белое море - Хибины
    Все было супер
  • К
    Кирилл
    17 января 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Оценка говорит сама за себя =)
    Оценка говорит сама за себя =)
  • И
    Инета
    16 января 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.
    Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемоСпасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса 👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍
  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Все четко, информация полная и понятная.
    Все четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятная
  • М
    Мария
    15 августа 2023
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Все было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.
  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!
  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше

Самые популярные туры в Кандалакше
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сплав по реке Тумча на катамаранах
  2. Путешествие в солнечные ночи Заполярья
  3. Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
  4. Белое море - Хибины
Сколько стоит тур в Кандалакше в апреле 2024
Сейчас в Кандалакше можно забронировать 4 тура от 24 500 ₽ до 135 000 ₽. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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