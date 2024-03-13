В Виктория Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.

Б Большаков Белое море - Хибины Все было супер

К Кирилл Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах Оценка говорит сама за себя =)

И Инета Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах Спасибо организатору за отзывчивое и внимательное отношение к туристам. Было незабываемо.

Т Татьяна Сплав по реке Тумча на катамаранах Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса 👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

О Оксана Сплав по реке Тумча на катамаранах Все четко, информация полная и понятная.

М Мария Сплав по реке Тумча на катамаранах Все было хорошо, но немного не хватило первичного инструктажа. А так еда была очень вкусной, на сплавах не было нужды прилагать множество усилий.

С Семен Путешествие в солнечные ночи Заполярья Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

В Валентина Путешествие в солнечные ночи Заполярья Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!