От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии вы будете перелистывать страницы истории Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.
Визитные карточки Каширы
Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории Каширы!
Вы увидите:
Никитский монастырь и церковь
Хлебную площадь у Введенского храма
Памятник стрельцу
Памятники героям ВОВ
Сквер А. С. Пушкина
Храм Николы Ратного с прилегающим к нему Летним садом и сквером Сергия Радонежского
Успенский кафедральный собор
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кашира, улица Ильича, 68
Завершение: Кашира, ул. Ильича, 68
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.