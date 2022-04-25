Биография города

От первого летописного упоминания до последних новостей — на экскурсии вы будете перелистывать страницы истории Каширы и знакомиться с ее героями. Я расскажу об эпохе татаро-монгольского ига и Смутном времени, о строительстве железной дороги, подвиге горожан в годы ВОВ и современной жизни одного из старейших городков Московской области.

Визитные карточки Каширы

Мы погуляем по старинным улицам и поговорим о владельце усадеб XIX века, осмотрим здания администрации города, местные музеи и скверы, а кроме того я продекламирую стихи собственного сочинения об истории Каширы!

Вы увидите: