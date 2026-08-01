Индивидуальная
до 15 чел.
Кашира - от старины до наших дней
Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой
Начало: В городе Кашира
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сап-прогулка «Мосты Оки»
Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах
Начало: На пляже под Каширой
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле)
Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле)
От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов
Начало: В Кашире
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кашире
Самые популярные экскурсии в Кашире
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Сколько стоит экскурсия по Кашире в августе 2026
Сейчас в Кашире можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
В Кашире есть множество достопримечательностей и интересных мест. У нас вы можете забронировать экскурсии по городу и по достопримечательностям России на 2026 год. Наши цены начинаются от 5000₽. Забронируйте свою экскурсию в Каширу уже сейчас