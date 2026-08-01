Найдено 4 экскурсии в Кашире , цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 47 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Кашира - от старины до наших дней Погрузиться в прошлое, гуляя центральными улочками, посетить Никитский монастырь и полюбоваться Окой Начало: В городе Кашира от 5000 ₽ за всё до 15 чел. SUP-прогулки 6 часов 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Сап-прогулка «Мосты Оки» Провести день в заповедных местах Подмосковья с остановками на живописных берегах Начало: На пляже под Каширой от 30 000 ₽ за всё до 5 чел. 7 часов Индивидуальная до 8 чел. Барские усадьбы на Оке (на вашем автомобиле) Исследовать памятники архитектуры и погрузиться в их быстротечную судьбу - в поездке из Каширы Начало: По договорённости с организатором от 8000 ₽ за всё до 8 чел. 8 часов Индивидуальная до 10 чел. Провинциальное очарование Венёва - из Каширы (на вашем автомобиле) От древних храмов до музея под открытым небом и местных деликатесов Начало: В Кашире от 8500 ₽ за всё до 10 чел.

В Кашире есть множество достопримечательностей и интересных мест. У нас вы можете забронировать экскурсии по городу и по достопримечательностям России на 2026 год. Наши цены начинаются от 5000₽. Забронируйте свою экскурсию в Каширу уже сейчас