2 день

Свободный день или экскурсионная программа «Архипелаг Кузова - мир древнего человека»

08:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.

Для желающих предлагается совершитьэкскурсию за дополнительную плату:

Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).

Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону – и вот Вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!

На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине – умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.

Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.

В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и… древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера.

Стоимость экскурсии: 3000 руб.