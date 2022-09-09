10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
Трансфер в гостиницу. Размещение. Обед.
16.30 Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю (продолжительность экскурсии 2 часа 45 минут).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря.
08:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.
Для желающих предлагается совершитьэкскурсию за дополнительную плату:
Архипелаг Кузова – мир древнего человека» (продолжительность 5 часов).
Готовьтесь испытать бурю эмоций: морской переход на скоростных катерах, высадка на скалистый берег Немецкого острова, подъём «в лоб» по крутому склону – и вот Вы на самой высокой точке Белого моря, в сердце природного заказника «Архипелаг Кузова»!
На подъёме отчётливо понятно, как меняются климатические зоны от тайги до тундры, абрис скалы смотрит на путника то лягушкой, то шаманом, а на вершине – умопомрачительная панорама: Соловки, карельские шхеры и россыпи беломорских архипелагов.
Среди этого великолепия наслаждайтесь безмятежной тишиной, бескрайним морем и почти нетронутой человеком природой.
В путешествии по острову путника ждёт отсутствие цивилизации, преодоление себя и… древнее святилище – таинственное плато сейдов – «коллекция» мегалитов, загадочных камней Севера.
Стоимость экскурсии: 3000 руб.
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Экскурсия "Соловецкие скиты. История и легенды" (продолжительность 4 часа).
Экскурсия на микроавтобусах по северной части Большого Соловецкого острова с осмотром широко известных мест и знаковых, но редко посещаемых памятников Соловков.
Первая остановка – Свято-Вознесенский скит с его противоречивой историей и Секирная гора – «крепость света и тьмы», где стоит церковь-маяк, во времена СЛОН ставшая штрафным изолятором.
От Секирки лесная дорога уводит в Савватиевский скит – первое поселение соловецких иноков, в начале 20 века ставшее командировкой СЛОН и местом первого расстрела политических заключённых на Соловках.
Дальше по маршруту Аллея Юнг – остатки землянок Соловецкой школы юнг – это здесь в военные годы из 14-летних подростков воспитали элиту Военно-морского флота СССР.
Оттуда маршрут ведёт на Красное озеро, где берут истоки знаменитые озёрно-канальные системы Соловков и материальны следы соловецкой истории.
Дамба 16 века – реализованная идея «повернуть реки вспять» – спустя столетия по-прежнему выполняет целый комплекс функций, изменивших практику хозяйственной деятельности монастыря и соловецкие ландшафты.
Достойные объекты показа – поклонные и памятные кресты – образцы кресторезного мастерства.
Насыщенная смыслами поездка также позволит насладиться пейзажами и прочувствовать красоту северной природы.
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Экскурсия "Долгая губа – Соловецкая дамба – остров Большая Муксалма"
(продолжительность 5 часов, продолжительность морского перехода в одну сторону: 40 минут на карбасе. Протяженность пешеходного маршрута: 3 км.).
Увлекательный экологический маршрут начинается с морской прогулки по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
В ходе морской экскурсии среди живописных островов, на единственном соловецком карбасе, построенном по чертежам монастыря, вы познакомитесь с морской и приморской флорой и фауной архипелага.
Здесь Вам расскажут о процессе добычи и переработки царицы беломорских водорослей морской капусты.
Неожиданные встречи с тюленями, журавлями, кормление чаек не оставят равнодушными никого.
Вторая часть программы экскурсии – осмотр памятников Свято-Сергиево-Радонежского скита на острове Большая Муксалма; знакомство с памятниками периода Соловецкого лагеря особого назначения; посещение знаменитой Соловецкой дамбы, соединяющей через морской пролив острова архипелага.
Гид поведает о том, зачем потребовалось соединить два острова валунным мостом, расскажет об образцовом скотном дворе Соловецкого монастыря, о лагерной химлаборатории и военном аэродроме.
В заключении программы экскурсии на одном из островов Долгой губы Вы поучаствуете в уникальном процессе: ловле и дегустации беломорских мидий.
15:00 Обед. Свободное время.
08:00 Завтрак в гостинице. Свободный день.
Для желающих предлагается совершитьфакультативные экскурсии за дополнительную плату:
"Море, маяк, тюлень. Остров Топ" (продолжительность 3 часа).
Когда вы идёте морем на Соловки, по правому борту на маленьком клочке суши стоит заброшенный маяк.
Редкий турист бывает там. Но мы берёмся вас туда доставить.
Гранит под ногами, которому 300 миллионов лет, огромный выступ белого кварцита, заброшенный маяк, лежбище тюленей, гнездовья птиц, лекарственные растения…
Двадцать минут от Соловков – и вы окунётесь в дивный мир господства звуков дикой природы…
Стоимость экскурсии: 2000 руб.
"Морская прогулка "Мыс Белужий" (продолжительность 2,5 часа).
Есть на нашей планете места, которые надо увидеть обязательно.
Одно из таких – Белужий мыс, западная оконечность острова Большой Соловецкий.
Именно сюда тысячелетиями приходят загадочные жители северных морей – белухи.
Белужий мыс – единственное в мире место, где белуху можно наблюдать прямо с берега.
В других местах для этого необходим выход море, что не позволяет подойти к белухам близко, т. к. это животные пугливы.
Примечание: доставка на мыс Белужий осуществляется на глиссирующей лодке."Корсар-Адмирал".
Экскурсия осуществляется в период с 15 июня по 15 августа.
Наблюдение за белухами зависит от времени морских отливов, так как благоприятное время наблюдения – малая вода.
Стоимость экскурсии: 2000 руб.
08:00 Завтрак в гостинице.
12.00 Освобождение номеров.
12:30 Экскурсия «Достопримечательности Большого Заяцкого острова» (продолжительность экскурсии 3 часа).
Экскурсия посвящена не столько загадочным северным лабиринтам, сколько всему острову, территория которого фактически усыпана древними валунными сооружениями, среди которых встречаются и северные лабиринты.
И если мы признаём за лабиринтами роль «культовых выкладок», тогда весь Большой Заяцкий – это одно огромное святилище загадочного древнего культа, где прохождение лабиринта было лишь завершающим этапом, кульминацией длинного обряда.
Мы не знаем, Какие обряды проводились в лабиринтах.
Но основные «ступени» любого религиозного обряда за прошедшие тысячелетия не поменялись, что позволяет предположить, как проходил обряд на Большом Заяцком острове.
Посещение сувенирных лавок, магазина продукции из морских водорослей Белого моря.
16:00 Отправление на материк.
18.00 Прибытие в Кемь в порт «Рабочеостровск».
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми. Отправление на поезде домой.
Тур предполагает размещение в гостинице в 2-местном номере с удобствами (5 ночей) на Соловецких островах. Стоимость зависит от размещения:
|Dbl
|Snsl
|Dbl + 1
|«Соловки – отель»
|44100
|62100
|33400
|«Соловецкая слобода»
|41100
|56400
|28900
|«Соло – норд»
|37600
|49200
|31500
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на Соловецком острове в центре исторического Белого моря, в 3 минутах ходьбы от Соловки монастыря. К услугам гостей сауна и ресторан.
Современные номера располагают шкафом для одежды и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В ванных комнатах установлена ванна или душ. В некоторых номерах есть гидромассажная ванна.
Кроме того, в распоряжении гостей бар, помещения для проведения конференций и банкетов, а также камера хранения багажа. Гости могут заняться различными видами активного отдыха, в том числе рыбной ловлей и игрой в бильярд.
Аэропорт Соловки находится в 15 минутах ходьбы от отеля, а гавань — в 20 минутах ходьбы.
Отличительной особенностью отеля «Соло Норд» от других гостиниц на Соловках, является его месторасположение, которое безусловно нравится всем постояльцам.
Отель «Соло Норд» располагается в центре поселка, недалеко от пристани и аэропорта, рядом с экскурсионным бюро. Из окон отеля виднеется главная достопримечательность Соловков: Соловецкий Кремль.
Все это в совокупности с северным гостеприимством, чистыми комфортабельными номерами, с хорошим питанием делают отель очень привлекательным для наших гостей.
Документы:
Вещи в дорогу:
Рекомендации участникам экологических экскурсий: обязательно иметь тёплую одежду для морских прогулок, мазь от комаров, по желанию купальный костюм и фотоаппарат!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в нашем туре действуют скидки и льготы:
|Дети до 7 лет
|1500
|Школьники
|1500
Условия предоставления: наличие подтверждающих документов.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
В первый день тура:
10:38 Прибытие в г. Кемь поездом №22.
Встреча с гидом у входа в здание вокзала со стороны перрона. Трансфер на причал в п. Рабочеостровск.
Посадка на теплоход. Переход на Соловки.
По программе туристы перемещаются на групповом автобусе и теплоходе.
В последний день тура:
16:00 Отправление на материк с Соловецких островов.
18.00 Прибытие в Кемь в порт «Рабочеостровск».
Групповой трансфер на ж/д вокзал Кеми. Отправление на поезде домой.
Внимание! На обратном пути возможны дорожные работы или другие неблагоприятные факторы, из-за которых возвращение в Санкт-Петербург возможно после закрытия метро.
При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!