Найдено 3 экскурсии в Кеми , цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На катере 13 часов 3 отзыва Групповая Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми Разгадать загадки Немецкого Кузова, увидеть белух и прогуляться по Заяцкому острову Начало: У ж/д вокзала г. Кемь 18 000 ₽ за человека На катере 12 часов Групповая Соловецкая экспедиция - из Кеми Исследовать древний остров и ощутить дух Русского Севера на побережье Белого моря Начало: У ж/д вокзала г. Кемь 10 500 ₽ за человека На автобусе 13 часов Групповая Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми) Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами Начало: На ж/д вокзале Кеми Расписание: в субботу в 10:30 34 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми Самые популярные экскурсии в Кеми Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми; Соловецкая экспедиция - из Кеми; Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Кеми в августе 2026 Сейчас в Кеми можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 34 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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