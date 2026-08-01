Групповая
Путешествие по Белому морю к сердцу Севера - из Кеми
Разгадать загадки Немецкого Кузова, увидеть белух и прогуляться по Заяцкому острову
Начало: У ж/д вокзала г. Кемь
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
18 000 ₽ за человека
Групповая
Соловецкая экспедиция - из Кеми
Исследовать древний остров и ощутить дух Русского Севера на побережье Белого моря
Начало: У ж/д вокзала г. Кемь
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
10 500 ₽ за человека
Групповая
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Начало: На ж/д вокзале Кеми
Расписание: в субботу в 10:30
15 авг в 10:30
22 авг в 10:30
34 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кеми
Самые популярные экскурсии в Кеми
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Кеми в августе 2026
Сейчас в Кеми можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 34 700. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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