в васильев кирилл 4 Отзыв на: Сплав по реке Охта По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано. Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута. В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов. Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию. Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.

Д Диана 5 Отзыв на: Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам Хорошо организован

В Вячеслав и Зоя Медведевы 5 Отзыв на: Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам Мы в восторге! Сделали много фото (я любитель). Разместил на своей странице в Ок. 8 фото, назвав "Потрясающая неделя в Карелии!". Можно много больше, но, считаю, замылят событие. Получил и получаю много классов на свои фото (приближается к ста), даже от незнакомых нам людей! Это, даже, удивляет! Конечно же рекомендуем этот тур.. к сожалению наши ровесники в возрасте, от них трудно ожидать такого порыва как от нас, но рассказывать о поездке в Карелию будем и не раз! Единственная, по нашему мнению,"ложка дёгтя" - заведение, в котором кормились в Кеми, мнит о себе больше, чем оно того стоит! правда и экскурсия в музей репрессий на Соловках чрезвычайно слабая!

С Станислав 5 Отзыв на: Сплав по реке Охта К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.

И Ирина 5 Отзыв на: Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам Были в туре «Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам» с 21.06.21 по 26.06.21. Получили незабываемые эмоции. Мы в полном восторге от поездки, каждый день новые интересные места. Все очень организовано, помимо экскурсий было свободное время для самостоятельной прогулки по достопримечательностям. Природа, воздух, тишина- это все Карелия. Не хотелось уезжать из этого чудесного места. Благодарим всю команду Большой страны, за такой замечательный тур. Гид Галина Валентиновна очень внимательная, всегда была на связи. Все прошло просто на высшем уровне!!

И Ирина Игоревна Садовникова 5 Отзыв на: Сплав по реке Охта Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам. Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

А Анна 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам Большое спасибо организаторам тура за чудесное путешествие в Карелию! Все было организовано наилучшим образом, профессиональный гид сопровождал группу на протяжении всей поездки!

К Кирилл 5 Отзыв на: Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам Насыщенный, сбалансированный, познавательный. Всем, кто поедет в тур "Добро пожаловать в Карелию", предстоят культурные и исторические личные открытия, моменты восхищения природной красотой. Если и были недочеты - по питанию, а также полупрозрачные шторы на турбазе "Причал" во время белых ночей - то это мы уже почти забыли.