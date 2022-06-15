Все экскурсии в Кеми, билеты и развлечения
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Авторский тур
Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам
Экскурсионный тур «Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам» на 7 дней
25 июля
1 авг
8 авг
15 авг
49 500₽ за 1 человека
Авторский тур
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Экскурсионный тур «Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам» на 5 дней
27 июня
15 авг
22 авг
29 авг
38 000₽ за 1 человека
Авторский тур
до 25 чел.
Сплав по реке Охта
Экскурсионный тур «Сплав по реке Охта» на 11 дней
28 июня
12 июля
26 июля
23 авг
от 28 300₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Кеми»
- ввасильев кирилл15 июня 2022По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано. Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута. В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов. Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию. Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
- ДДиана18 сентября 2021Хорошо организован
- ВВячеслав и Зоя Медведевы22 августа 2021Мы в восторге! Сделали много фото (я любитель). Разместил на своей странице в Ок. 8 фото, назвав "Потрясающая неделя в Карелии!". Можно много больше, но, считаю, замылят событие. Получил и получаю много классов на свои фото (приближается к ста), даже от незнакомых нам людей! Это, даже, удивляет! Конечно же рекомендуем этот тур.. к сожалению наши ровесники в возрасте, от них трудно ожидать такого порыва как от нас, но рассказывать о поездке в Карелию будем и не раз! Единственная, по нашему мнению,"ложка дёгтя" - заведение, в котором кормились в Кеми, мнит о себе больше, чем оно того стоит! правда и экскурсия в музей репрессий на Соловках чрезвычайно слабая!
- ССтанислав9 августа 2021К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
- ИИрина1 июля 2021Были в туре «Белые ночи. Обзорный тур по Карелии и Соловкам» с 21.06.21 по 26.06.21. Получили незабываемые эмоции. Мы в полном восторге от поездки, каждый день новые интересные места. Все очень организовано, помимо экскурсий было свободное время для самостоятельной прогулки по достопримечательностям. Природа, воздух, тишина- это все Карелия. Не хотелось уезжать из этого чудесного места. Благодарим всю команду Большой страны, за такой замечательный тур. Гид Галина Валентиновна очень внимательная, всегда была на связи. Все прошло просто на высшем уровне!!
- ИИрина Игоревна Садовникова22 июня 2021Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам. Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!
- ААнна15 июня 2021Большое спасибо организаторам тура за чудесное путешествие в Карелию! Все было организовано наилучшим образом, профессиональный гид сопровождал группу на протяжении всей поездки!
- ККирилл14 июня 2021Насыщенный, сбалансированный, познавательный. Всем, кто поедет в тур "Добро пожаловать в Карелию", предстоят культурные и исторические личные открытия, моменты восхищения природной красотой. Если и были недочеты - по питанию, а также полупрозрачные шторы на турбазе "Причал" во время белых ночей - то это мы уже почти забыли.
- ЕЕлена14 июня 2021Тур "Добро пожаловать в Карелию" с экскурсией на Валаам и сплавом по Шуе. Семьёй с ребенком 9-ти лет ездили с 7-го по 11-е июня 2021 г. Чаще всего в течение поездки произносили слово "потрясающе!". На Кижах и Валааме к нему прибавлялась фраза "удивительное умиротворение". Ещё это чрезвычайно познавательные, интересные экскурсии. Отдельное спасибо организатору тура. Все четко, без накладок, профессионально. Безопасные и комфортные трансферы со спокойным водителем; группы везде проходят на посадку самыми первыми. Поразила, конечно же, карельская и соловецкая природа, погода (солнце все дни, теплынь - говорят, повезло, но в июне по статистике в Карелии меньше всего дождей), буквально потрясли белые ночи, особенно в Архангельской области - их мы видели впервые. Боялась промокнуть на сплаве. Но по факту ребенок не промок вообще - сработали брюки из водоотталкивающей ткани, такая же ветровка и полиэтиленовые бахилы. Мне помогла непромокаемая куртка. Низ промок, в том числе и обувь, хотя я тоже была в бахилах. Но ВОДА, оказалось, ТЕПЛАЯ! И холодно не было. А потом мы переоделись. Так что никакого дискомфорта. Даже комары не досаждали. Берите реппелент с большим процентом - больше 30 - действующего вещества, обновляйте его вовремя, и никаких проблем у вас также не будет. Иногда было лень мазаться, и меня раза 2 грызанули. Но, видимо, это были финские комары - аналогичного темперамента)))) Зуд прошел через 10 минут, на коже никаких следов. Разительно отличается мое знакомство с сочинскими комарами. После их укусов возникает волдырь, который чешется недели 2, а след исчезает через месяц! Ещё боялась клещей, обрабатывала заранее одежду. И, по-моему, оказалась единственной такой паникершей. Ни у кого из нашей группы знакомства с этими насекомыми не произошло и без профилактических мер))) Совмещение в один день Рускеалы и Валаама лично для нас тоже не оказалось обременительным - там очень удачно сочетаются пешие блоки с "сидячими" перерывами. Но, выбирая этот пятидневный тур, надо понимать, что будете много ходить и долго сидеть во время автобусных переездов. Хотя в нашей группе были 2 бабушки, передвигающиеся постоянно с помощью скандинавских палочек. И они не пропустили ни одной экскурсии! Некоторые вопросы иногда вызывало меню и объем порций - мы как-то привыкли к шведскому столу на отдыхе… Но нам это не испортило впечатления от поездки. Прекрасный, незабываемый, насыщенный тур!