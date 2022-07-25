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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Северным Карельским городом Беломорск
Прибытие в г. Беломорск либо ночным поездом №016А (Москва — Беломорск, необходима дополнительная ночь в городе), либо утренним поездом №022Ч (Санкт-Петербург — Беломорск).
Встреча с гидом у главного здания ж/д вокзала со стороны перрона.
Завтрак в ресторане гостиницы «Гандвик».
Экскурсия на 19 шлюз Беломорско-Балтийского канала.
По указанию И. В. Сталина канал длиной в 227 км был построен за двадцать месяцев — с сентября 1931 г. по апрель 1933 г. 19 шлюзов, 15 плотин, 12 водоспусков, 49 дамб — такое количество гидротехнических сооружений было воздвигнуто заключенными без помощи машин и привлеченной валюты.
Сколько жизней унесло строительство Беломорско-Балтийского канала мы можем только предполагать…
Самостоятельный обед в ресторане Поморской кухни при гостинице «Гандвик».
Отправление на обзорную экскурсию по городу Беломорск.
Маленький городок величественно растянулся вдоль побережья Белого моря на несколько километров.
Тут и река Выг с ее многочисленными притоками, образуя дельту, впадает в воды Белого моря.
Именно с берега Выга в Белое море отправятся будущие основатели Соловецкого монастыря старец Савватий и инок Герман.
Посещение Музея Карельского фронта, расположенного в одном из значимых на сей день памятников военной истории Карелии и воинской славы Севера России — в здании бывшего Штаба Карельского фронта.
В музее Вы сможете побывать в самых разных местах Карельского фронта — экспозиция выстроена по географическому принципу, а точнее по направлениям движения фронта: с юга на север, и представлена в виде 10 залов: от кабинета главнокомандующего фронтом до помещения, повествующего об истории празднования первого Парада Победы 24 июня 1945 года, а во дворе Музея располагается знаменитая военная техника с орудиями разного калибра.
Экскурсия на Беломорские Петроглифы — памятник, поражающий воображение каждого человека.
Наскальные рисунки древнего человека, возраст которых, по разным оценкам, достигает 7,5 тысяч лет!
Богатейший археологический комплекс, пользующийся мировой известностью, включает в себя более 2000 наскальных изображений.
Размеры картин поражают своим размахом: от 5 см. до 2,5 м.
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие в гости к первобытному охотнику, с которым не будем общаться привычным нам языком, а наскальными изображениями, образами присущими им в то время.
Выезд в г. Кемь (пос. Рабочеостровск).
Размещение в тур. комплексе «Причал».
Свободное время.
Группа освобождается около 21:00.
Знакомство с Великими Соловками
Внимание: Гид полноценно присутствует с группой на Соловках все 3 дня.
Завтрак в ресторане тур. комплекса.
Освобождение номеров.
Отправление в рейс на Соловки по Белому морю (2 интереснейших часа в пути).
Во время рейса вы можете полюбоваться живописными островами архипелага «Кузова», понаблюдать за морскими утками и полярными крачками, покормить чаек, а если повезет — увидеть беломорских тюленей и белух.
Прибытие на Большой Соловецкий остров.
Трансфер вещей в камеру хранения гостиницы.
Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю (продолжительность — 3 часа).
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря.
Экскурсанты посещают территорию Центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Обед в кафе острова.
Размещение в выбранной гостинице.
Свободное время.
В свободное время Вы сможете взять в аренду лодку и совершить самостоятельный лодочный поход по озерно-канальной системе Большого Соловецкого острова.
Примечание: расстояние от экскурсионного отдела до лодочной станции (2,8 км) и обратно необходимо будет пройти пешком! Вместимость лодки «Пелла» составляет: 4 человека. Управление лодкой именно самостоятельное!
При себе необходимо иметь перчатки и дождевики на случай дождя. (возможно только при отсутствии штормового предупреждения!)
ИЛИ
Самостоятельно прогуляться по Большому Соловецкому острову, посетив при этом:
- Мыс лабиринтов (1 км.) Главная достопримечательность мыса — северные лабиринты, один из наиболее загадочных памятников древности. По древности этот таинственный символ вполне может составить конкуренцию египетским пирамидам, а количество разнообразных гипотез и трактовок назначения лабиринтов исчисляется десятками. Знак известен на четырех континентах, а его истинный смысл, возможно, не так уж и сложен, как это может показаться на первый взгляд!
- Филипповские садки (2 км.). Во время прогулки можно увидеть место поселения преподобных Зосимы и Германа Соловецких. Познакомится с геологическими и гидрологическими особенностями, флорой и фауной Белого моря, а также с уникальным гидротехническим сооружением, возведенным в XVI веке при Соловецком игумене Филиппе.
- Филиппову пустынь (2 км.). По преданию, когда Филипп ещё не был митрополитом Московским, во время очередного уединения в пустыне ему явился образ спасителя. Иисус был в окровавленном терновом венке и оковах, именно в тот момент забили святые источники из-под земли, где потом установили колодец. Затем была выстроена часовня, келейный корпус и церковь во имя «Святой Богородицы», где хранился камень, который служил изголовьем самого Филиппа.
- «Переговорный» камень (2,5 км.). Памятник, связанный с событиями Крымской войны 1854 года в виде прямоугольной каменой плиты. Англичане предъявили ультиматум о сдаче Соловецкой крепости, который был отвергнут настоятелем монастыря архимандритом Александром. Камень отмечает памятное место переговоров настоятеля с английским офицером Антоном Н.
Историческое наследие Соловецких островов
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободное время (первая половина дня до 14:00).
В свободное время за дополнительную плату Вы можете:
Совершить морскую прогулку на катере до Большого Заяцкого острова (продолжительность экскурсии — 3 часа, время в пути на катере — 45 минут, экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения!).
Экскурсанты посетят крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до нашей эры, увидят каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
14:00 Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения 1923–1939 гг.».
На этой экскурсии посетителям расскажут о Соловецком лагере особого назначения, этапах развития лагеря и переформировании его в 1937 году в Соловецкую тюрьму особого назначения, а также узнают о судьбах заключенных.
Посетят новую экспозицию о лагере и памятник Соловецким заключенным.
Группа освобождается около 16:15.
Свободное время.
В свободное времяза дополнительную плату Вы также можете посетить экскурсию на остров «Большая Муксалма» (продолжительность экскурсии — 4 часа, время в пути на катере — 40 минут, экскурсия состоится только при отсутствии штормового предупреждения!).
Во время морской прогулки по живописному заливу Долгая губа до острова Большая Муксалма туристы увидят грандиозное гидротехническое сооружение — рукотворную валунную дамбу длиной 1,2 км.
Дамба соединяет острова Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Кроме того, экскурсантов познакомят с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.
Возвращение с острова около 21:00.
По самым популярным Соловецким маршрутам
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.
Экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит» (продолжительность — 2 часа).
Экскурсанты посетят одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова — гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомятся с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена Соловецкого лагеря находился штрафной изолятор — место содержания и наказания заключенных. Увидят уникальную церковь-маяк.
Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь» (продолжительность — 1 час).
Экскурсанты посетят один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни, увидят памятники, уникальные посадки различных периодов истории Соловецких островов, насладятся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Самостоятельный обед в кафе острова.
Группа освобождается около 15:00.
Дневные переезды: 30 км.
Для тех, кто уезжает вечерним рейсом в 19:00, по желанию: самостоятельное посещение Соловецкого Морского Музея.
В истории освоения Русского Севера важную роль играли православные монастыри, которые формировали особое направление этого процесса — параллельное экономическое и духовное освоение территории.
Наиболее ярко это подтверждает своей историей крупнейший монастырь Русского Севера — Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь.
Соловецкий морской музей — православный музей, повествующий о духовном и хозяйственном освоении морских просторов и прибрежной территории Русского Севера.
Свободное время до 18:30.
18:30 Посадка на теплоход. Отправление в пос. Рабочеостровск.
21:00 Прибытие в пос. Рабочеостровск.
На причале Вас будет ожидать трансфер, который доставит Вас на ж/д вокзал г. Кеми.
Трансфер на ж/д вокзал, отправление ночными поездами.
Внимание!
Для туристов, уезжающих в г. Санкт-Петербург, возможно отправление с Соловков дневным рейсом в 16:00 дня и трансфер к поезду № 021Ч с временем отправления из г. Кемь в 20:38.
Для туристов, уезжающих утренними и дневными поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|«Причал» + «Соловецкая Слобода»
|«Причал» + «Соловки Отель»
|Двухместное
|42 400
|43 700
|Одноместное
|54 400
|57 000
Скидка при размещении на доп. месте:
- для ребенка до 12 лет — 10%;
- для взрослого — 5%.
Скидка для детей до 12 лет — 1 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
«Причал» — это крупнейший гостиничный комплекс в Кемском районе Республики Карелия, насчитывающий 8 коттеджей. До поселка Рабочеостровск, который расположен на западном побережье.
Кемской губы Белого моря, очень легко добраться (12 км от железнодорожной станции Кемь). И уж здесь действительно умеют позаботиться о путешественнике. Несмотря на то, что ветры Белого моря порой бывают сильными и холодными, каждого приезжего ожидает по-настоящему радушный и теплый прием. Добро пожаловать к нам в любое время года.
Здесь редкая по красоте северная природа.
Гостиница «Соловецкая слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» расположена на о. Соловки в самом центре поселка, в трех минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря, памятника истории и архитектуры на Русском Севере.
2-местный «Стандарт» (количество номеров — 30). Однокомнатный 2-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: две отдельных кровати 90х200 или одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
4-местный (количество номеров — 10). Однокомнатный 4-местный номер, оснащенный стандартной гостиничной мебелью: четыре отдельных кровати 90х200, прикроватные тумбочки, рабочий стол, стулья, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Люкс (количество номеров — 4). Двухкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать, зеркальный шкаф, туалетный столик) и гостиной (диван, рабочий стол, холодильник, спутниковое телевидение, телефон), WiFi. Полный санузел с ванной. Имеются фен, банные халаты, туалетные аксессуары и тапочки. Возможно размещение третьего человека на диване.
Апартамент (количество номеров — 1). Трехкомнатный номер, оснащенный современной гарнитурной мебелью. Состоит из спальни (двуспальная кровать), гостиной и кухни. Кухня оборудована необходимым набором посуды и инвентаря. В номере имеются все удобства: полный санузел, джакузи, фен, банные халаты, тапочки, туалетные аксессуары, спутниковое телевидение, телефон, WiFi.
Гостиница «Соловки-Отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями - прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли.
Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Соловецкий аэропорт находится в 12 км от гостиницы. Гостям предлагаются услуги трансфера от/до аэропорта. До Кемского железнодорожного вокзала, расположенного на большой земле, 51 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: 4 завтрака, 1 обед
- Транспортное обслуживание по программе
- Работа гида
- Входные билеты
- Экскурсии и посещения:экскурсия на 19 шлюз Беломорканала каналаобзорная экскурсия по городу Беломорскпосещение Музея Карельского фронтаэкскурсия на Беломорские Петроглифыобзорная экскурсия по Соловецкому монастырюэкскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения»экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит»экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь».
- Экскурсия на 19 шлюз Беломорканала канала
- Обзорная экскурсия по городу Беломорск
- Посещение Музея Карельского фронта
- Экскурсия на Беломорские Петроглифы
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия «История Соловецких лагерей особого назначения»
- Экскурсия «Гора Секирная. Свято-Вознесенский скит»
- Экскурсия «Ботанический сад — Макарьевская пустынь»
- Что не входит
- Ж/д билеты до г. Беломорска и обратно из г. Кеми
- Питание, не указанное в программе тура
- Доп. ночи в тур. комплексе «Причал» (завтрак не включен):одноместный номер — 3 200 руб. /суткидвухместный — 4 000 руб. /суткидоп. место — 1 800 руб. /сутки
- Одноместный номер — 3 200 руб. /сутки
- Двухместный — 4 000 руб. /сутки
- Доп. место — 1 800 руб. /сутки
- Морская прогулка до Большого Заяцкого острова — 1 500 руб. /чел.
- Морская прогулка на остров «Большая Муксалма» — 1 900 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Беломорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Паспорт РФ (для граждан РФ); полис ОМС.
- Личные медикаменты. Мы не можем гарантировать наличие необходимых для Вас медикаментов по пути следования группы в аптеках.
- Сим-карта только МТС или МегаФон.
- Дождевик до пола (не зонт, а именно дождевик, зонт, как таковой, не берем с собой).
- Таблетки от укачивания (Драмина слишком сильная, вызывает ярко-выраженный снотворный эффект после основного действия; лучше — Авиаморе или Авиаморин — не такие сильные).
- Репелленты.
- Средство от загара (при солнечной погоде на воде можно вмиг обгореть и приехать домой как полярник).
- Наличные деньги (расчет картой может быть затруднен на островах).
Одежда и обувь:
- теплая куртка, обязательно, непродуваемая;
- свитер теплый;
- шапка + перчатки;
- теплые ботинки;
- кроссовки;
- термобелье (лучше оно не понадобится и пролежит в чемодане без дела, чем его будет не хватать);
- теплые носки;
- купальник;
- 2 комплекта легкой одежды (пара футболок, шорты, легкие штаны).
Женщинам — юбка и платок (головной убор) для посещения действующих монастырей и храмов.
- Возможны ли изменения в программе тура?
Организатор тура оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их качества и объема.
Экскурсии, включающие в себя переезд по воде: Соловки — Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения.
При штормовом предупреждении экскурсии заменяются, при возможности, на равноценные, либо производится компенсация стоимости неиспользованных услуг.
- Рекомендации туристам
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какими поездами можно приехать и уехать?
Приехать в Беломорск к началу тура можно поездами:
- Москва — Беломорск: Поезд №092А. Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 20:10. Прибытие в Беломорск в 19:19.
- Москва — Беломорск: Поезд №016А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в гостинице. Отправление из Москвы в 00:41. Прибытие в Беломорск в 00:26.
- Санкт-Петербург — Беломорск: Поезд №022Ч. Дополнительная ночь в гостинице не нужна. Отправление из Санкт-Петербурга в 21:24. Прибытие в Беломорск в 09:44.
Уехать из Кеми после окончания тура можно поездами:
- Кемь — Москва: Поезд №225А или №285А. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 01:45. Прибытие в Москву в 01:03.
- Кемь — Москва: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Москву в 07:19.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №021Ч. Дополнительная ночь в тур. комплексе не нужна. Отправление из Кеми в 20:38. Прибытие в Санкт-Петербург в 10:09.
- Кемь — Санкт-Петербург: Поезд №015А «Арктика». Требуется дополнительная ночь в тур. комплексе. Отправление из Кеми в 06:17. Прибытие в Санкт-Петербург в 21:49.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Экскурсоводы и кураторы -все большие профессионалы, уважительные, позитивные, стрессоустойчивые.
Спасибо Вашей команде.
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