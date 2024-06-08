Кроме того, мы увидим настоящих белух, узнаем тонкости добычи водорослей, поохотимся на мидий и покормим чаек с рук.
А ещё при желании у вас будет возможность исследовать окрестности самостоятельно – прокатиться на лодке или велосипеде, а также искупаться в Белом море.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Кемская волость
Встречаемся в 19:00 в гостинице Кемский берег. Если вы прибудете раньше, администратор поможет вам с заселением.
Также есть возможность бесплатного трансфера из Петрозаводска до Кеми, в этом случае необходимо быть в день начала маршрута на ж/д вокзале Петрозаводска к 13:00 (уточнить у координатора).
Мы прибудем вечером, остановимся в гостинице, чтобы утром на индивидуальном катере отправиться на острова Соловецкого архипелага.
Вечером нас ждёт поморский ужин.
Наш отель находится прямо на берегу Белого моря, так что смельчаки смогут искупаться.
Белухи и большая экскурсия
В 9:00 нас уже ждёт катер. Идём по Белому морю, по дороге кормим чаек, которых здесь огромное множество, и они совсем не боятся людей.
В случае хорошей погоды заходим на мыс Белужий. У белух здесь место постоянного обитания и «детский сад», поэтому вероятность их встретить очень велика.
Во время шторма и плохой погоды белухи уходят на глубину, и тогда встреча маловероятна.
По прибытии на остров устраиваемся, обедаем (самостоятельно в отеле или кафе, которых здесь достаточно).
В 15:00 нас ждёт обзорная экскурсия по острову. Осмотрим основные достопримечательности, узнаем историю острова, увидим лабиринт.
Если к вечеру ещё останутся силы, можно взять велосипед и проехать в другую часть острова.
Гора Секирная
Сегодня нас ждёт экскурсия на гору Секирная, в Свято-Вознесенский скит, где находился штрафной изолятор.
Так же увидим уникальную церковь-маяк.
После обеда будет свободное время. Можно посетить Соловецкий монастырь, погулять по острову или прокатиться на лодочке по рукотворным каналам. Их здесь более 80 км, выкопаны монахами в 19 веке.
Скиты и охота на мидий
Сегодня интереснейший день!
Морская прогулка на остров Муксалма (в среднем занимает 5 часов).
На катере проедем по живописному заливу Долгая Губа, увидим валунную дамбу и удивительные ландшафты северной природы. Познакомимся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.
Услышим удивительные рассказы о добыче водорослей, их чудодейственных свойствах от самого добытчика.
Отправимся на охоту за мидиями, а пока будем гулять по острову, капитан приготовит их в морской воде на костре.
Окончание программы
Ещё есть время прогуляться до песчаного пляжа Малибу, увидеть переговорный камень, а может и искупаться в Святом озере или в самом Белом море.
Катер обратно отправляется в 12:00. Мы прибываем к месту старта, в Кемь в 14:00.
Уверена, что это время не прошло зря, красоты северной природы и сила этих мест надолго останутся в вашем сердце, и будет желание ещё не раз сюда вернуться!
По желанию возможно вернуться с гидом на авто до Петрозаводска или Санкт-Петербурга, это бесплатно (уточнить у организатора о технической возможности именно на вашем маршруте).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Кемский берег в Кеми, а также проживание в гостинице на острове Соловки (либо в Соловки-Отель, либо в Соловецкой Слободе).
Варианты проживания
Кемский берег
Комплекс большого корпуса и маленьких коттеджей. Расположен прямо на берегу Белого моря. Уютный и гостеприимный. Здесь нас ждём поморский ужин в первый день тура и завтрак.
Соловецкая Слобода
Проживание в гостинице Соловецкая Слобода 2* (одна из лучших гостиниц на острове). Двухместное размещение, завтраки.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер на комфортабельном морском катере
- Экскурсия к белухам (в случае погодной возможности)
- Двух- и трехместное размещение в отеле Соловецкая Слобода или Соловки Отель с завтраком, а также проживание в гостинице Кеми в 1 день тура
- Большая обзорная экскурсия по острову в составе группы
- Большая обзорная экскурсия на гору Секирная
- Морская прогулка на остров Муксалма и охота на мидий
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Аренда велосипеда (по желанию)
- Прогулка на лодке по каналам (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
- Как будет организовываться питание?
Обеды и ужины не включены в стоимость. Есть возможность питаться самостоятельно в любом понравившемся кафе. Стоимость приема пищи составит 500-700 рублей, в основном здесь представлены блюда из свежей рыбы.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору