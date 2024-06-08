1 день

Кемская волость

Встречаемся в 19:00 в гостинице Кемский берег. Если вы прибудете раньше, администратор поможет вам с заселением.

Также есть возможность бесплатного трансфера из Петрозаводска до Кеми, в этом случае необходимо быть в день начала маршрута на ж/д вокзале Петрозаводска к 13:00 (уточнить у координатора).

Мы прибудем вечером, остановимся в гостинице, чтобы утром на индивидуальном катере отправиться на острова Соловецкого архипелага.

Вечером нас ждёт поморский ужин.

Наш отель находится прямо на берегу Белого моря, так что смельчаки смогут искупаться.