Соловки: природа Севера и история края

Групповой тур в Кеми
Побывать там, где сложился мир с совершенно иным течением времени, полюбоваться величием архитектурных ансамблей, насладиться тишиной и даже ощутить себя в другой эпохе – всё это мы сможем сделать в нашем путешествии к святым местам Соловецкого архипелага.

Кроме того, мы увидим настоящих белух, узнаем тонкости добычи водорослей, поохотимся на мидий и покормим чаек с рук.

А ещё при желании у вас будет возможность исследовать окрестности самостоятельно – прокатиться на лодке или велосипеде, а также искупаться в Белом море.
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Соловки: природа Севера и история края
Ближайшие даты:
8
июн
4
июл
15
авг

Что вас ожидает:

Знакомство с белухами
Знакомство с белухами
Заедем в бухту, где у белых китов «детский сад»: в хорошую погоду здесь видно и больших белух, и их детёнышей
Красота и величие Соловецкого монастыря
Красота и величие Соловецкого монастыря
Оказавшись в этих местах, мы словно заглянем в вечность, прикоснемся к святыне
Морское приключение
Морское приключение
Прокатимся на остров Муксалма, где поохотимся на мидий, а затем капитан приготовит их для нас на костре!

Программа тура по дням

1 день

Кемская волость

Встречаемся в 19:00 в гостинице Кемский берег. Если вы прибудете раньше, администратор поможет вам с заселением.

Также есть возможность бесплатного трансфера из Петрозаводска до Кеми, в этом случае необходимо быть в день начала маршрута на ж/д вокзале Петрозаводска к 13:00 (уточнить у координатора).

Мы прибудем вечером, остановимся в гостинице, чтобы утром на индивидуальном катере отправиться на острова Соловецкого архипелага.

Вечером нас ждёт поморский ужин.

Наш отель находится прямо на берегу Белого моря, так что смельчаки смогут искупаться.

Кемская волостьКемская волость
2 день

Белухи и большая экскурсия

В 9:00 нас уже ждёт катер. Идём по Белому морю, по дороге кормим чаек, которых здесь огромное множество, и они совсем не боятся людей.

В случае хорошей погоды заходим на мыс Белужий. У белух здесь место постоянного обитания и «детский сад», поэтому вероятность их встретить очень велика.

Во время шторма и плохой погоды белухи уходят на глубину, и тогда встреча маловероятна.

По прибытии на остров устраиваемся, обедаем (самостоятельно в отеле или кафе, которых здесь достаточно).

В 15:00 нас ждёт обзорная экскурсия по острову. Осмотрим основные достопримечательности, узнаем историю острова, увидим лабиринт.

Если к вечеру ещё останутся силы, можно взять велосипед и проехать в другую часть острова.

Белухи и большая экскурсияБелухи и большая экскурсияБелухи и большая экскурсияБелухи и большая экскурсия
3 день

Гора Секирная

Сегодня нас ждёт экскурсия на гору Секирная, в Свято-Вознесенский скит, где находился штрафной изолятор.

Так же увидим уникальную церковь-маяк.

После обеда будет свободное время. Можно посетить Соловецкий монастырь, погулять по острову или прокатиться на лодочке по рукотворным каналам. Их здесь более 80 км, выкопаны монахами в 19 веке.

Гора СекирнаяГора СекирнаяГора СекирнаяГора Секирная
4 день

Скиты и охота на мидий

Сегодня интереснейший день!

Морская прогулка на остров Муксалма (в среднем занимает 5 часов).

На катере проедем по живописному заливу Долгая Губа, увидим валунную дамбу и удивительные ландшафты северной природы. Познакомимся с историей Сергиевского скита Соловецкого монастыря.

Услышим удивительные рассказы о добыче водорослей, их чудодейственных свойствах от самого добытчика.

Отправимся на охоту за мидиями, а пока будем гулять по острову, капитан приготовит их в морской воде на костре.

Скиты и охота на мидийСкиты и охота на мидийСкиты и охота на мидийСкиты и охота на мидийСкиты и охота на мидий
5 день

Окончание программы

Ещё есть время прогуляться до песчаного пляжа Малибу, увидеть переговорный камень, а может и искупаться в Святом озере или в самом Белом море.

Катер обратно отправляется в 12:00. Мы прибываем к месту старта, в Кемь в 14:00.

Уверена, что это время не прошло зря, красоты северной природы и сила этих мест надолго останутся в вашем сердце, и будет желание ещё не раз сюда вернуться!

По желанию возможно вернуться с гидом на авто до Петрозаводска или Санкт-Петербурга, это бесплатно (уточнить у организатора о технической возможности именно на вашем маршруте).

Окончание программыОкончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Кемский берег в Кеми, а также проживание в гостинице на острове Соловки (либо в Соловки-Отель, либо в Соловецкой Слободе).

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Кемский берег

1 ночь

Комплекс большого корпуса и маленьких коттеджей. Расположен прямо на берегу Белого моря. Уютный и гостеприимный. Здесь нас ждём поморский ужин в первый день тура и завтрак.

Кемский берегКемский берегКемский берег

Соловецкая Слобода

3 ночи

Проживание в гостинице Соловецкая Слобода 2* (одна из лучших гостиниц на острове). Двухместное размещение, завтраки.

Соловецкая СлободаСоловецкая Слобода

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер на комфортабельном морском катере
  • Экскурсия к белухам (в случае погодной возможности)
  • Двух- и трехместное размещение в отеле Соловецкая Слобода или Соловки Отель с завтраком, а также проживание в гостинице Кеми в 1 день тура
  • Большая обзорная экскурсия по острову в составе группы
  • Большая обзорная экскурсия на гору Секирная
  • Морская прогулка на остров Муксалма и охота на мидий
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Аренда велосипеда (по желанию)
  • Прогулка на лодке по каналам (по желанию)
Место начала и завершения?
Архангельская область, Приморский район, муниципальное образование Соловецкое, Соловецкие острова
Как будет организовываться питание?

Обеды и ужины не включены в стоимость. Есть возможность питаться самостоятельно в любом понравившемся кафе. Стоимость приема пищи составит 500-700 рублей, в основном здесь представлены блюда из свежей рыбы.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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