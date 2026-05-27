Мои заказы

Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)

Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Здесь шёпот молитв пропитан отчаянием узников, а крики чаек звучат в унисон колоколам. Вы узнаете, где почти 6 веков назад монахи-отшельники устроили первые кельи. Поймёте, в каких условиях советских подростков готовили для флота в период ВОВ. Увидите церковь-маяк, ставшую светом для моряков и тьмой для жертв репрессий. И конечно, познаете суровую красоту беломорской природы.
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)

Описание экскурсии

День 1

10:40 — встреча на ж/д вокзале Кеми, завтрак в Рабочеостровске

12:00 — отправление на остров Большой Соловецкий, заселение в отель, обед

14:30 — экскурсия по Соловецкому монастырю
Вы узнаете историю обители, посетите действующие храмы, хозпостройки, кремль и увидите памятники из списка ЮНЕСКО.

17:30 — свободное время
Рекомендуем прогуляться на Мыс лабиринтов с «танцующими» берёзами, посетить вечернюю службу или Морской музей в отреставрированном амбаре для гребных судов (вход свободный).

День 2

9:00 — завтрак, освобождение номеров

10:30 — поездка по северу острова
Вы познакомитесь с историей и легендами Соловецких скитов, полюбуетесь северными пейзажами и увидите:

  • Свято-Вознесенский скит и Секирную гору с церковью-маяком — штрафным изолятором Соловецкого лагеря
  • Савватиевский скит — первое поселение иноков
  • Аллею юнг — остатки землянок, в которых жили будущие моряки
  • Большое Красное озеро — крупнейший водоём архипелага
  • дамбу 16 века — реализованную идею «повернуть реки вспять»

15:30-17:30 — возвращение в Рабочеостровск, трансфер на ж/д вокзал Кеми

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку и уточним срок, в который нужно внести оплату). Вы получите подтверждение бронирования по электронной почте
  • Если вы отмените бронирование за 21 день до начала или меньше, мы удержим сумму всех предоплат, которые внесли для организации программы для вас. Чем ближе к дате начала, тем большую сумму придётся удержать. Точную цифру сообщим в переписке
  • По суше передвигаемся на автобусе или микроавтобусе, по воде — на теплоходе или быстроходном катере. Общественного транспорта на острове нет, трансфер предоставляется только для дальних экскурсий
  • Ночуем в «Соловки-отеле» на берегу Белого моря. 2-местное размещение в номерах с 2 раздельными кроватями (сдвигаются при необходимости)
  • В стоимость включены 2 завтрака и обед в 1-й день. Обед во 2-й день и ужин оплачиваются отдельно
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Двухместное размещение34 700 ₽
Одноместное размещение41 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Кеми
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Кеми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальшеуменьшить

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

Похожие экскурсии на «Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Кеми)»

Соловецкая экспедиция - из Кеми
На катере
12 часов
Групповая
Соловецкая экспедиция - из Кеми
Исследовать древний остров и ощутить дух Русского Севера на побережье Белого моря
Начало: У ж/д вокзала г. Кемь
1 июн в 07:30
2 июн в 07:30
11 500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Кеми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кеми
34 700 ₽ за человека