Здесь шёпот молитв пропитан отчаянием узников, а крики чаек звучат в унисон колоколам. Вы узнаете, где почти 6 веков назад монахи-отшельники устроили первые кельи. Поймёте, в каких условиях советских подростков готовили для флота в период ВОВ. Увидите церковь-маяк, ставшую светом для моряков и тьмой для жертв репрессий. И конечно, познаете суровую красоту беломорской природы.
Описание экскурсии
День 1
10:40 — встреча на ж/д вокзале Кеми, завтрак в Рабочеостровске
12:00 — отправление на остров Большой Соловецкий, заселение в отель, обед
14:30 — экскурсия по Соловецкому монастырю
Вы узнаете историю обители, посетите действующие храмы, хозпостройки, кремль и увидите памятники из списка ЮНЕСКО.
17:30 — свободное время
Рекомендуем прогуляться на Мыс лабиринтов с «танцующими» берёзами, посетить вечернюю службу или Морской музей в отреставрированном амбаре для гребных судов (вход свободный).
День 2
9:00 — завтрак, освобождение номеров
10:30 — поездка по северу острова
Вы познакомитесь с историей и легендами Соловецких скитов, полюбуетесь северными пейзажами и увидите:
- Свято-Вознесенский скит и Секирную гору с церковью-маяком — штрафным изолятором Соловецкого лагеря
- Савватиевский скит — первое поселение иноков
- Аллею юнг — остатки землянок, в которых жили будущие моряки
- Большое Красное озеро — крупнейший водоём архипелага
- дамбу 16 века — реализованную идею «повернуть реки вспять»
15:30-17:30 — возвращение в Рабочеостровск, трансфер на ж/д вокзал Кеми
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете 15% стоимости, а оставшуюся часть — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку и уточним срок, в который нужно внести оплату). Вы получите подтверждение бронирования по электронной почте
- Если вы отмените бронирование за 21 день до начала или меньше, мы удержим сумму всех предоплат, которые внесли для организации программы для вас. Чем ближе к дате начала, тем большую сумму придётся удержать. Точную цифру сообщим в переписке
- По суше передвигаемся на автобусе или микроавтобусе, по воде — на теплоходе или быстроходном катере. Общественного транспорта на острове нет, трансфер предоставляется только для дальних экскурсий
- Ночуем в «Соловки-отеле» на берегу Белого моря. 2-местное размещение в номерах с 2 раздельными кроватями (сдвигаются при необходимости)
- В стоимость включены 2 завтрака и обед в 1-й день. Обед во 2-й день и ужин оплачиваются отдельно
- С вами будет гид из нашей команды
в субботу в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Двухместное размещение
|34 700 ₽
|Одноместное размещение
|41 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Кеми
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Кеми
Провела экскурсии для 3242 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
