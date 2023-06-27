Вы подниметесь на вершину горы Секирной, где откроется захватывающий вид на остров и Белое море, посетите ботанический сад Макарьевской пустыни и насладитесь удивительной природой и архитектурой этого магического места.
июн
авг
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд, обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря
10:38 Прибытие в город Кемь на поезде №022 «Санкт-Петербург-Мурманск». Организованный трансфер в порт. Встреча туристов на ж. д. вокзале у входа на вокзал со стороны перрона с табл. «Причал».
12:00 Отправление теплохода на Соловки (в пути 2 часа). Прибытие на остров. Трансфер в гостиницу. Вещи оставляем в камере хранения гостиницы (Размещение с 15:00).
Обед в кафе острова.
Обзорная экскурсия по Центральной усадьбе монастыря.
Экскурсия знакомит посетителей с историей Соловецкого монастыря, Соловецкого лагеря особого назначения, Учебного отряда Северного флота и Школы юнг. Экскурсанты посещают территорию центрального комплекса монастыря, действующие храмы, памятники, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, объекты хозяйственной деятельности монастыря, экспозиции.
Свободное время. Размещение в гостинице.
Для туров в сентябре возможна корректировка времени убытия на о. Соловки. Необходимо уточнять информацию у менеджера.
Гора Секирная, Ботанический сад - Макарьевская пустынь
Завтрак в ресторане гостиницы.
Автобусная экскурсия на Секирную гору и в «Ботанический сад – Макарьевская пустынь».
Мы предлагаем вам посетить одну из самых высоких точек Большого Соловецкого острова – гору Секирную, с вершины которой открывается незабываемый вид на северную часть Большого Соловецкого острова и Белое море.
Познакомиться с историей и памятниками действующего Свято-Вознесенского скита, где во времена соловецкого лагеря находился штрафной изолятор – место содержания и наказания заключенных, увидим уникальную церковь-маяк.
Также заглянем в один из самых северных ботанических садов России, который расположен на территории бывшей Макарьевской пустыни. Мы увидим памятники, уникальные посадки различных периодов истории соловецких островов, насладимся удивительным видом на ансамбль Соловецкого монастыря, открывающимся с Александровской горки.
Возвращение в поселок. Обед в кафе острова.
Свободное время.
Ужин за доп. плату в одном из кафе острова.
День для самостоятельного изучения острова и отъезд
Завтрак и обед в кафе гостиницы.
Освобождение номеров к расчетному часу. Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
Можно взять дополнительную экскурсию:
Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров (бронируется с туром, оплачивается на месте).
Сегодня вы можете насладиться морской прогулкой на катере до Большого Заяцкого острова. На острове вы посетите крупнейшее языческое святилище II-I тысячелетий до нашей эры, увидите каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань, памятники Андреевского скита.
Просьба к назначенному времени подойти в отель для трансфера в порт.
16:00 Посадка на корабль. Возвращение в Рабочеостровск.
Трансфер на вокзал г. Кемь.
Отправление на поезде в Санк-Петербург.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Соловецкая Слобода».
Возможно забронировать доп. ночь в гостинице «Причал» с 3 на 4 день. Стоимость:
- 2-местный – 3 400 руб.;
- 1-местный – 3 000 руб.;
- доп. место – 1 800 руб. (завтрак не включен).
Обращаем Ваше внимание на расчетный час в отелях на Соловках: заселение после 15:00, выселение до 12:00.
Варианты проживания
«Соловецкая слобода» 2
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3х минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал, для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе
- Входные билеты
- Транспортное обслуживание
- Работа гида
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю
- Экскурсия на Секирную гору
- Экскурсия «Ботанический сад - Макарьевская пустынь»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кемь и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Морская прогулка + экскурсия Большой Заяцкий остров - 1 300 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении детей (обязательно для туристов, путешествующих с детьми);
- ПОЛИС обязательного медицинского страхования;
- удобная обувь;
- для посещения монастырей и храмов женщинам будут необходимы платок и юбка ниже колена, а мужчинам – длинные брюки;
- лекарства (которые Вы принимаете постоянно, и те, которые могут вам понадобиться).
Возможны ли изменения в программе тура?
Экскурсии включающие в себя переезд по воде: Соловки – Белое море осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные.
Есть ли особенности посещения Соловков?
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора.
При проживании на Соловках с туристами работает координатор экскурсий, который находится на острове.
В Кеми туристов встречает представитель, который не едет на Соловки. Экскурсии на Соловках проводят сотрудники Соловецкого музея.
На Соловках работают ТОЛЬКО операторы мобильной связи «Мегафон» и «МТС». Другие операторы сотовой связи будут «вне зоны действия сети».
Ж/д билеты рекомендуем покупать электронные, чтобы была возможность их сдать/обменять в случае необходимости. На Соловках нет касс РЖД.
Если в группе есть иностранцы (все граждане, кроме граждан РФ) - они самостоятельно оплачивают сбор за регистрацию иностранных граждан в гостинице «Причал» (п. Рабочеостровск) - 200 руб. /чел.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможно ли продлить проживание?
Для туристов, уезжающих утренними поездами, возможно размещение в тур. комплексе «Причал» за дополнительную плату с 3-го на 4-й день. 2-местный – 2 900 руб. /чел., 1-местный – 2 500 руб. Завтрак 300 руб.