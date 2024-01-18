В истории Соловков словно зеркально отражается вся история России: много в ней светлых и темных пятен… Воспользуйтесь возможностью увидеть редкую по красоте северную природу, уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря и интереснейшие памятники истории!
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Прибытие в город Кемь
Вечером прибытие в город Кемь на поездах:
- в 19:50, поезд №92;
- в 21:42, поезд №120В;
- в 00:41, поезд №016А.
Расписание поездов предварительное.
Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона, встреча с табличкой «Причал».
Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря.
Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами.
Внимание: возможен вариант без ночевки в Кеми, если вы приезжаете утренним поездом сразу на теплоход, обращайтесь за расчетом к менеджеру.
Соловецкий кремль и Большой Заяцкий остров
Завтрак в ресторане.
Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).
Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.
Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.
Обед в кафе.
Экскурсия на Большой Заяцкий остров — вы совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров, на котором Вы увидите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до н. э., уникальные каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита.
Внимание: Андреевский скит на о. Большой Заяцкий — действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.
Размещение в гостинице «Соловки-Отель» в 1-2-местных номерах с удобствами.
Возможна замена на гостиницу «Соловецкая Слобода» / «Приют».
Морская прогулка по заливу Долгая губа
Завтрак в кафе.
Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.
Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.
На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.
Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.
Дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.
Возвращение в гостиницу.
Обед в кафе.
Свободный вечер.
Авторская экскурсия на «буханках»
Завтрак в кафе.
Авторская экскурсия на машинах «буханках» по маршруту «Секирная гора — Свято-Вознесенский скит — скит Савватьево — аллея Соловецких юнг — дамба Красного озера — скит Исаково».
Обед в кафе.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Мыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березки
Завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
Вещи сдаются в камеру хранения.
Прогулка с гидом на Мыс лабиринтов и к «танцующим» Соловецким березкам.
Посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.
Обед в кафе.
Трансфер из гостиницы с вещами на причал.
Отправление теплохода с Соловков в поселок Рабочеостровск (2,5 часа по Белому морю).
Прибытие в поселок Рабочеостровск (к 18:00 или к 21:00).
Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.
Заранее сообщите, каким поездом вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер в гостинице «Причал» (2100 руб. /чел. за место в двухместном номере).
Проживание
Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал» и в гостинице «Соловки-Отель» (возможна замена на гостиницу «Соловецкая Слобода» / «Приют») в номерах с удобствами.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Период
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. месте
|с 13.06 по 08.07,
с 22.08 по 09.09
|48 500
|62 200
|38 600
|с 11.07 по 12.08
|54 000
|73 400
|38 600
Варианты проживания
Туркомплекс «Причал»
Туркомплекс «Причал» расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала.
Состоит из восьми двухэтажных коттеджей, кафе, платной охраняемой стоянки и причалов, откуда уходят рейсы на Соловки. В номерах имеется вся необходимая мебель. Отопление- обогреватель в номере. Удобства, кулер с горячей и холодной питьевой водой на этаже.
Гостиница «Соловки-Отель»
Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями – прокат велосипедов.
Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли. Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.
Гостиница «Соловецкая Слобода»
Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3 минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.
Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.
В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.
Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал, для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.
Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.
Гостиница «Приют»
«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.
Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.
При желании Вы можете приехать в гостевой дом с домашним питомцем. Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.
Местность отлично подходит для велопрогулок,
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туркомплексе "Причал" и в гостинице "Соловки-Отель" (возможна замена на гостиницу "Соловецкая Слобода"/ "Приют") в номерах с удобствами
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда
- Все трансферы по программе
- Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
- Экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего на Соловках
- Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций "Монастырская тюрьма", "Соловецкая крепость", "Соловецкие печи"
- Прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» соловецких берёзок
- Авторская экскурсия по скитам Соловков
- Морская прогулка по заливу Долгая губа с дегустацией мидий
- Экскурсия на Большой Заяцкий остров
- Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
- Ужины
- Доп. ночь после тура в гостинице «Причал» (при необходимости, место в двухместном номере) - 2 100 руб. /чел
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?
Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.