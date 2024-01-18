Тайны Соловецкого Архипелага

Групповой тур в Кеми
5
3 отзыва
Что на Русском Севере может сравниться с Соловками? Исключительность этих таинственных островов проявляется во всем.

В истории Соловков словно зеркально отражается вся история России: много в ней светлых и темных пятен… Воспользуйтесь возможностью увидеть редкую по красоте северную природу, уникальный архитектурный ансамбль Соловецкого монастыря и интереснейшие памятники истории!
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Тайны Соловецкого Архипелага
Ближайшие даты:
13
июн
27
июн
4
июл
11
июл
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июл
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Что вас ожидает:

Морская прогулка с дегустацией
Морская прогулка с дегустацией
Вы отправитесь в увлекательную морскую прогулку по заливу Долгая губа – «внутреннему морю» Соловков, а после продегустрируете беломорских мидий
Авторская экскурсия на «буханках»
Авторская экскурсия на «буханках»
Эта экскурсия охватит сразу все главные жемчужины Соловков: Секирную гору, Свято-Вознесенский скит, аллею Соловецких юнг и дамбу Красного озера
Большой Заяцкий остров
Большой Заяцкий остров
Катер доставит вас на остров, где вы увидите уникальные каменные лабиринты, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита
Соловецкий монастырь
Соловецкий монастырь
Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы и памятники

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в город Кемь

Вечером прибытие в город Кемь на поездах:

  • в 19:50, поезд №92;
  • в 21:42, поезд №120В;
  • в 00:41, поезд №016А.

Расписание поездов предварительное.

Сбор группы у входа в здание ж/д вокзала со стороны перрона, встреча с табличкой «Причал».

Трансфер в туркомплекс «Причал», расположенный в поселке Рабочеостровск на берегу Белого моря.

Размещение в 1-2-местных номерах с удобствами.

Внимание: возможен вариант без ночевки в Кеми, если вы приезжаете утренним поездом сразу на теплоход, обращайтесь за расчетом к менеджеру.

2 день

Соловецкий кремль и Большой Заяцкий остров

Завтрак в ресторане.

Отправление на Соловецкий архипелаг на теплоходе по Белому морю (2,5 часа).

Обзорная экскурсия по Соловецкому Кремлю.

Вы познакомитесь с историей монастыря, посетите территорию центрального комплекса, действующие храмы, памятники. Вас поразит благородство пропорций, монументальность и гармония с суровой северной природой.

Обед в кафе.

Экскурсия на Большой Заяцкий остров — вы совершите морскую прогулку на катере на Большой Заяцкий остров, на котором Вы увидите крупнейшее языческое святилище II–I тысячелетий до н. э., уникальные каменные лабиринты, комплекс культовых и погребальных сооружений, первую в России каменную гавань и памятники Андреевского скита.

Внимание: Андреевский скит на о. Большой Заяцкий — действующий, просим вас соблюдать требования устава скитов и быть должным образом одетыми.

Размещение в гостинице «Соловки-Отель» в 1-2-местных номерах с удобствами.

Возможна замена на гостиницу «Соловецкая Слобода» / «Приют».

Соловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий островСоловецкий кремль и Большой Заяцкий остров
3 день

Морская прогулка по заливу Долгая губа

Завтрак в кафе.

Увлекательная экологическая морская прогулка по заливу Долгая губа — «внутреннему морю» Соловков, где даже в штормливую погоду редко бывают волнения.

Лодка-карбас с мотором, подгоняемый свежим солёным ветром, побежит мимо песчаных пляжей, бесчисленных островов и каменистых гряд, врезающихся в воду.

На одной из них птичье семейство, а на другой, кажется, пригрелся на солнышке тюлень.

Малые глубины позволяют разглядеть подводный мир: морские звёзды уткнулись в песчаное дно, в воде парят полупрозрачные ультрамариновые медузы, водоросли колышутся и тянутся куда-то вместе с морскими течениями.

Дегустация беломорских мидий — возможно, именно Вам посчастливиться найти в одной из них настоящую беломорскую жемчужину.

Возвращение в гостиницу.

Обед в кафе.

Свободный вечер.

Морская прогулка по заливу Долгая губаМорская прогулка по заливу Долгая губа
4 день

Авторская экскурсия на «буханках»

Завтрак в кафе.

Авторская экскурсия на машинах «буханках» по маршруту «Секирная гора — Свято-Вознесенский скит — скит Савватьево — аллея Соловецких юнг — дамба Красного озера — скит Исаково».

Обед в кафе.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Авторская экскурсия на «буханках»Авторская экскурсия на «буханках»Авторская экскурсия на «буханках»Авторская экскурсия на «буханках»Авторская экскурсия на «буханках»
5 день

Мыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березки

Завтрак в кафе.

Освобождение номеров.

Вещи сдаются в камеру хранения.

Прогулка с гидом на Мыс лабиринтов и к «танцующим» Соловецким березкам.

Посещение сувенирных павильонов и фирменного магазина архангельского водорослевого комбината, где можно приобрести продукцию из беломорских водорослей.

Обед в кафе.

Трансфер из гостиницы с вещами на причал.

Отправление теплохода с Соловков в поселок Рабочеостровск (2,5 часа по Белому морю).

Прибытие в поселок Рабочеостровск (к 18:00 или к 21:00).

Трансфер на ж/д вокзал г. Кемь.

Заранее сообщите, каким поездом вы уезжаете обратно, чтобы при необходимости забронировать номер в гостинице «Причал» (2100 руб. /чел. за место в двухместном номере).

Мыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березкиМыс лабиринтов и танцующие Соловецкие березки

Проживание

Тур предусматривает проживание в туркомплексе «Причал» и в гостинице «Соловки-Отель» (возможна замена на гостиницу «Соловецкая Слобода» / «Приют») в номерах с удобствами.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ПериодДвухместное размещениеОдноместное размещениеДоп. месте
с 13.06 по 08.07,
с 22.08 по 09.09		48 50062 20038 600
с 11.07 по 12.0854 00073 40038 600

Варианты проживания

Туркомплекс «Причал»

1 ночь

Туркомплекс «Причал» расположен в спокойном месте, с прекрасным видом на Белое море. Имеет удачное местоположение – в 12 км от железнодорожного вокзала станции «Кемь», в стороне от главной дороги и в непосредственной близости от морского причала.

Состоит из восьми двухэтажных коттеджей, кафе, платной охраняемой стоянки и причалов, откуда уходят рейсы на Соловки. В номерах имеется вся необходимая мебель. Отопление- обогреватель в номере. Удобства, кулер с горячей и холодной питьевой водой на этаже.

Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»Туркомплекс «Причал»

Гостиница «Соловки-Отель»

3 ночи

Эта гостиница находится в 200 метрах от живописного берега Соловецкого острова. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, а для желающих ознакомиться с окрестностями – прокат велосипедов.

Номера гостиницы «Соловки-Отель» оформлены в стиле бревенчатых домиков с москитной сеткой на окнах. В вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Ежедневно в ресторане гостиницы «Соловки-Отель», оформленном в деревенском стиле, сервируются блюда местной русской кухни. В баре можно заказать интернациональные коктейли. Гости смогут расслабиться в паровой бане отеля или провести время, играя в караоке.

Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»Гостиница «Соловки-Отель»

Гостиница «Соловецкая Слобода»

3 ночи

Гостиница «Соловецкая слобода» находится в центре поселка, в 3 минутах ходьбы от всемирно известного Соловецкого монастыря и в 187 м от музея ГУЛАГа.

Из 45 комфортных и уютных номеров каждый гость сможет выбрать для себя подходящий вариант проживания. Все номера оснащены Wi-Fi, спальным местом, телевизором с плоским экраном. На территории гостиницы есть бильярдная и библиотека. По запросу предоставляют трансфер.

В стоимость проживания включен завтрак. За дополнительную стоимость в ресторане гостиницы гости могут приобрести вкусные блюда местной кухни, а также обеды и ужины. На территории гостиницы работает ресторан с баром.

Гостевой дом предоставляет своим гостям просторный конференц-зал, для проведения деловых мероприятий и банкетов. Зал оборудован необходимой мебелью и техникой.

Соловецкий порт расположен в 20 минутах ходьбы. На расстоянии пешей доступности есть Надворная Благовещенская церковь, Соловецкий монастырь и Успенская церковь. Расстояние до аэропорта составляет 1,4 км, до ж/д вокзала Кемь — 54,2 км.

Гостиница «Соловецкая Слобода»Гостиница «Соловецкая Слобода»Гостиница «Соловецкая Слобода»Гостиница «Соловецкая Слобода»Гостиница «Соловецкая Слобода»

Гостиница «Приют»

3 ночи

«Приют» это небольшая гостиница, радушно распахнувшая двери в поселке Соловецкий. Здесь для Вас предоставлен доступ к Wi-Fi и сауна.

Номера оформлены в стиле кантри и располагают всем необходимым для проживания. Уютная атмосфера и домашняя обстановка сделают Ваш отдых максимально комфортным.

При желании Вы можете приехать в гостевой дом с домашним питомцем. Парковочные места также предоставляются без дополнительной платы.

Местность отлично подходит для велопрогулок,

Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»Гостиница «Приют»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туркомплексе "Причал" и в гостинице "Соловки-Отель" (возможна замена на гостиницу "Соловецкая Слобода"/ "Приют") в номерах с удобствами
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда
  • Все трансферы по программе
  • Билеты на теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
  • Экскурсионное обслуживание и работа гида-сопровождающего на Соловках
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю с посещением экспозиций "Монастырская тюрьма", "Соловецкая крепость", "Соловецкие печи"
  • Прогулка на Мыс Лабиринтов и в парк «танцующих» соловецких берёзок
  • Авторская экскурсия по скитам Соловков
  • Морская прогулка по заливу Долгая губа с дегустацией мидий
  • Экскурсия на Большой Заяцкий остров
  • Страхование здоровья и жизни участника
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Кеми и обратно
  • Ужины
  • Доп. ночь после тура в гостинице «Причал» (при необходимости, место в двухместном номере) - 2 100 руб. /чел
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Кемское городское поселение, Кемь
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможна ли организация индивидуального тура по такому маршруту?

Да, мы сможем организовать тур индивидуально в любые даты по запросу, при наличии группы от 10 человек.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
18 янв 2024
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания и организованы незабываемые поездки на снегоходах, хивусе, рускеальском экспрессе. Сыну понравилось в парке Бастион. Ну где еще можно получить мастер-классе по метанию топорика, копья, а ещё выковать однозубую вилку под руководством настоящего кузнеца? Прикладываю фото с ладожских шхер с "тремя солнцами".
Замечательный тур! Он пришелся на небывалый мороз, что лишь усилило впечатления. Были предоставлены прекрасные условия проживания
Ю
16 янв 2024
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.Вовремя выслали все документы, все соответствовало тому, как бронировали. Менеджеры помогали решать возникающие вопросы.
Е
16 янв 2024
Спасибо, организационные моменты без нареканий! Гид Марина прекрасный рассказчик!

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