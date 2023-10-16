2 день

Чуйский тракт

7:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.

8:00 Путешествие по Чуйскому тракту. Чуйский тракт - одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), где каждый уголок - фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, который имеет высоту 1295м, но здесь очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие!

Дальше по маршруту - слияние двух главных рек Алтая - Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс1)

Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес.

BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию, самостоятельно).