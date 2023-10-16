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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Нижняя Катунь
9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска
9:30 Завтрак в кафе (оплачивается отдельно).
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам.
12:00 Треккинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
14:00 Заезд в магазин и заселение в отель на берегу Катуни "2 медведя" или аналогичных (в августе), или на базу отдыха “Кедровый остров” (в июне, июле).
Отдых, прогулки.
19:00 Вечер знакомств.
Чуйский тракт
7:00 Завтрак в отеле, выезд с вещами.
8:00 Путешествие по Чуйскому тракту. Чуйский тракт - одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), где каждый уголок - фотозона.
Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, который имеет высоту 1295м, но здесь очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие!
Дальше по маршруту - слияние двух главных рек Алтая - Чуи и Катуни.
Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.
Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.
Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП2 в Сибири, с ледниковыми вершинами Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс1)
Заезд в магазин и заселение на базу отдыха в п. Акташ в домики с видом на речку и лес.
BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию, самостоятельно).
Дополнительные экскурсии
В этот день можно отдохнуть на базе отдыха у реки или отправиться на увлекательные экскурсии (оплачиваются дополнительно).
04:00 Джип-тур на рассвет на смотровую площадку Акташского ретранслятора 3038 м, где открывается потрясающий вид на Северо- Чуйский хребет (оплачивается отдельно, 3 000 руб. с человека)
9:00 Завтрак.
10:00 Дополнительная экскурсия на Кату-Ярык для желающих: выезд на экскурсию по Улаганскому тракту к перевалу Кату-Ярык со спуском в долину Чулышмана: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кёль, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопадов - Куркуре (с переправой через Чулышман) (6 000 р с человека).
20:00 Свободный вечер, посиделки у костра, баня по желанию.
Ининьские стеллы
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд с вещами на Телецкое озеро.
Большой экскурсионный день по Чуйскому тракту: водопад Девичьи слезы, памятник Кольке Снегиреву, смотровая площадка на Катуни, Ининьские стелы, рынки на перевалах, увлекательные рассказы гида.
21:00 Прибытие на Телецкое озеро, размещение на базе отдыха "Алтын Кель" с комфорт, отдых.
Круиз по Телецкому по желанию или отдых у озера
9:00 Завтрак.
10:00 Круиз на катере по оз. Телецкому, мы увидим 5 чудес Телецкого: водопады Корбу, Эстюба, Киште, Хозяина тайги, остров Любви, Каменный залив, где 500 лет назад упал метеорит, насладимся быстрой ездой и красивыми видами вокруг (экскурсия оплачивается дополнительно 3 500 руб. чел.) или отдых в отеле.
14:00 Экскурсия в музей (по желанию), или отдых у озера.
19:00 Заключительный вечер, совместные посиделки, баня по желанию.
Треккинг к каскадному водопаду Третья речка. Завершение программы
9:00 Завтрак.
11:00 Треккинг к каскадному водопаду Третья речка, это единственный водопад Телецкого, к которому можно добраться по суше, по живописной ЭКО-тропе.
13:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).
Автобусная экскурсия на вершину горы Телан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно).
16:00 Выезд домой.
Для туристов, вылетающих из Горно-Алтайска будет предложена дополнительная ночевка и трансфер до аэропорта (по согласованию, не входит в стоимость).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок” (удобства на выбор) или Курайские зори, в отеле “Алтын-Кель” (с удобствами) и на базе отдыха “2 медведя" или аналогичных (в августе) или на базе отдыха "Кедровый остров" (в июне, июле).
Место размещения на вашу дату заезда уточняйте у менеджера.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от условий размещения на б/о Зеленый Колобок, руб:
- в домиках на базах без комфорта (с уличным душем и баней) 40500 рублей;
- в домиках на базах с полным комфортом (душ, санузел в доме) 42500 рублей;
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
Отель «2 медведя» или аналогичный
Заезд в августе.
База отдыха “2 медведя”, 2-3-хместное размещение, номера с комфортом.
База находится в живописном уголке Республики Алтай, на берегу реки Катунь, неподалеку от главных туристических достопримечательностей. У нас есть собственная благоустроенная территория, со всем необходимым для спортивных игр, активных развлечений и спокойного время препровождения на природе.
База отдыха «Кедровый остров»
Заезд в июне и июле.
Номера с двуспальными, односпальными кроватями и полным комфортом.
Кедровый остров - это эко-отель на Алтае. Жилой массив в горах среди леса. Здесь есть все для проживания вдали от городской суеты круглый год. Природа, уединение, отдых для души: свежий воздух, горы Алтая, лес, река Катунь, настоящие деревянные дома из кедра.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
В Зеленом колобке есть домики без комфорта, удобства на территории (фото 1,2).
Есть домики или номера с комфортом, удобства в номере (фото 3, 4, 5, 6). Наличие домиков с комфортом уточняйте при бронировании.
База «Курайские зори»
На территории гостевого двора нашим гостям предоставляются места для проживания, экскурсии, автозаброски, баня, беседка с мангалом, костровище, бесплатная автостоянка, магазинчик домашних продуктов, сувениров и закусочная.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Трансфер
- Проживание по выбранному тарифу
- Питание: завтраки (кроме дня приезда)
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Гид-сопровождение
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Завтрак в день приезда - средний чек 350 руб
- Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. (по желанию)
- Джип-тур в Долину Чулышмана 6 000 руб
- Круиз по водопадам Телецкого 3 500 руб. (по желанию)
- Обеды, ужины - средний чек 700 руб
- Туристическая страховка 400 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30;
- г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);
Завершение тура, ориентировочно:
- Прибытие: в Горно-Алтайск в последний день тура в 19.00-20.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Новосибирск в 02:00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Кемерово в 05:00 (зависит от дороги);
Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей рассчитываются индивидуально.