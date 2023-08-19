Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана, а затем совершите круиз по Телецкому озеру с юга на север.
Путешествовать будем на автобусе, затем на подготовленных авто, на катере через все Телецкое озеро и снова на автобусе.
В составе небольшой дружной группы, Вы увидите потрясающие панорамы Северо-Чуйского хребта с его заснеженными вершинами, разноцветные горы Алтайского Марса, несравненный водопад Куркуре и местный феномен – Каменные грибы, постоянно растущие из земли. Вас ожидают пикники с чудесными видами, бодрящие прогулки, посиделки у костра и алтайская банька.
июн
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Нижняя Катунь
9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.
9:30 Завтрак в кафе.
Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.
12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).
14:00 Заезд в магазин и заселение в отель.
Отдых, прогулки.
19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).
Чуйский тракт и Алтайский Марс
7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
08:00 Путешествие по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.
Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.
Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.
Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.
15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.
17:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами, Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).
20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.
21:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).
Долина Чулышмана
4:00 Встреча рассвета на ретрансляторе, джип-тур на высоту 3038 м (экскурсия дополнительная для желающих, 3000 руб. с человека).
8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.
9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.
Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.
16:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.
Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.
20:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы" пикник на берегу Чулышмана, баня, отдых.
21:00-22:00 Баня для всех участников тура.
Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
7:00 Завтрак.
8:00 Треккинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).
Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).
19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.
Каменные грибы и Телецкое озеро
07:00 Завтрак.
08:00 Трекинг на Каменные Грибы (Алтайское Чудо Света).
12:00 Выезд с вещами на Южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.
15:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.
Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.
17:00 Ура, цивилизация!
Прибытие на Северный берег Телецкого, сувенирные лавки.
Размещение в отеле на берегу Телецкого озера с комфортом.
Гора Кокуя. Отъезд
09:00-11:00 Завтрак, сбор вещей.
11:00 Выезд с вещами на экскурсию: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом.
Сувенирные лавки.
15:00 Выезд домой.
Желающие могут остаться еще на одни сутки. Дополнительное проживание и трансфер в аэропорт оплачивается отдельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.
Варианты размещения на конкретную дату уточняйте у менеджера при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Варианты проживания
База «Путник Алтая»
- душевая кабина, унитаз, раковина;
- фен;
- диван;
- телевизор;
- чайник электрический;
- Wi-Fi;
- панорамное окно;
- юрта с местным тюрским колоритом;
- до р. Катунь 50-100 метров;
- кухня летняя.
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
Категория стандарт (номер или домик с полным комфортом).
База отдыха «Каменные грибы»
Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.
Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).
Домики с туалетом, без душа, баня на территории.
Гостиница «Алтын-Кёль»
Номера в блоке с санузлом на 2 номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
- Круиз на катере
- Проживание на базах отдыха и в отелях
- Вся экскурсионная программа
- Все входные билеты
- Завтраки
- Барбекю в день заезда (готовим вместе)
- Баня на компанию 3 дня
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Обеды, ужины - средний чек 700 руб
- Моторафтинг по Катуни - 600 руб. /чел
- Поход на водопад Учар - 3 000 руб. /чел
- Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%
Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер на 12 мест.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал вечером накануне тура в 23:00;
- г. Новокузнецк, Прокопьевское кольцо в 00:30;
- г. Новосибирск в 23:30 ж/д вокзал;
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00;
Завершение тура (время указано ориентировочно):
- Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
- Прибытие в Новосибирск 02:00;
- Прибытие в Кемерово в 05:00;