Кругосветка по Алтаю

Групповой тур в Кемерово
5
3 отзыва
Сочный тур, в котором Вы сделаете круг по Золотому кольцу Алтая.

Проедете по красивейшему Чуйскому тракту, через перевал Кату-Ярык в Долину Чулышмана, а затем совершите круиз по Телецкому озеру с юга на север.

Путешествовать будем на автобусе, затем на подготовленных авто, на катере через все Телецкое озеро и снова на автобусе.

В составе небольшой дружной группы, Вы увидите потрясающие панорамы Северо-Чуйского хребта с его заснеженными вершинами, разноцветные горы Алтайского Марса, несравненный водопад Куркуре и местный феномен – Каменные грибы, постоянно растущие из земли. Вас ожидают пикники с чудесными видами, бодрящие прогулки, посиделки у костра и алтайская банька.
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Кругосветка по Алтаю
Ближайшие даты:
20
июн
18
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Круиз по Телецкому озеру
Круиз по Телецкому озеру
Совершим круиз на катере, искупаемся в водопаде 40 грехов и увидим Каменную обезьянку
Душевный отдых на природе Алтая
Душевный отдых на природе Алтая
Нас ждут барбекю у костра, пикники на природе и жаркая сибирская банька
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Мини-поход по Тавдинским пещерам
Нас ждет небольшой спелеомаршрут, легенды и юмор местных гидов
Марсианские горы
Марсианские горы
Словно перенесемся на другую планету и сделаем фантастические фотографии!

Программа тура по дням

1 день

Нижняя Катунь

9:00 Встреча туристов из других регионов в аэропорту Горно-Алтайска.

9:30 Завтрак в кафе.

Дальше идем в мини-поход по Тавдинским пещерам, где нас ждут необычные виды, легенды и юмор местных гидов.

12:00 Трекинг к водопаду Камышлинский по качающемуся мосту через Катунь и по эко-тропе через лес, обратно желающие могут отправиться на моторафтах (оплачивается отдельно).

14:00 Заезд в магазин и заселение в отель.

Отдых, прогулки.

19:00 барбекю, вечер знакомств (готовим вместе).

Нижняя КатуньНижняя КатуньНижняя КатуньНижняя Катунь
2 день

Чуйский тракт и Алтайский Марс

7:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

08:00 Путешествие по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – одна из самых красивых трасс мира (ТОП 5), там каждый уголок – фотозона.

Мы поднимемся на перевал Чике-Таман, он имеет высоту 1444м, но там очень крутой винтовой подъем, от которого захватывает дух, а виды с высоты завораживающие.

Дальше по маршруту – слияние двух главных рек Алтая – Чуи и Катуни.

Еще одно место силы у алтайцев, и очень красивые горные пейзажи.

15:00 Гейзеровое озеро, туристическая зона Чуйские белки, первый вид на ледник Куркуре 3900 м.

17:00 Курайская степь и вид на потрясающий Северо-Чуйский хребет, ТОП 2 в Сибири, с ледниковыми вершинами, Чуйскую степь до п. Чаган-Узун, далее активное путешествие на автомобилях повышенной проходимости в долину реки Кызыл Чин, где мы увидим невероятные марсианские пейзажи (Марс 1).

20:00 Заезд в магазин и заселение на базу отдыха.

21:00 BBQ, глинтвейн, таежный чай (по желанию).

Чуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский МарсЧуйский тракт и Алтайский Марс
3 день

Долина Чулышмана

4:00 Встреча рассвета на ретрансляторе, джип-тур на высоту 3038 м (экскурсия дополнительная для желающих, 3000 руб. с человека).

8:00 Завтрак с собой, выезд с вещами.

9:00 Выезд на автомобилях повышенной проходимости в путешествие в Чулышманскую долину.

Красные ворота, Улаганский перевал, вид на Курайский хребет с перевала Далее по маршруту перевал Кату-Ярык, огромный, с потрясающим видом на долину Чулышмана, спуск в долину.

16:00 Водопад Куркуре, один из самых прекрасных водопадов Алтая.

Путешествие на авто вдоль реки Чулышман.

20:00 Заселение на базу отдыха "Каменные грибы" пикник на берегу Чулышмана, баня, отдых.

21:00-22:00 Баня для всех участников тура.

Долина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина ЧулышманаДолина Чулышмана
4 день

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию

7:00 Завтрак.

8:00 Треккинг до водопада Учар, самого большого водопада в Горном Алтае, в пути 16 км пешком, перепад высот 400 м, требуется средняя физическая подготовка (оплачивается дополнительно).

Для тех, кто не идет на Учар – отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки (не входят в стоимость).

19:00 Возвращение на базу отдыха, баня, ужин.

Отдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желаниюОтдых у Чулышмана или треккинг до водопада Учар по желанию
5 день

Каменные грибы и Телецкое озеро

07:00 Завтрак.

08:00 Трекинг на Каменные Грибы (Алтайское Чудо Света).

12:00 Выезд с вещами на Южный берег Телецкого озера на авто повышенной проходимости.

15:00 Большое путешествие на катере через все озеро Телецкое (76 км), на северный берег.

Мы увидим: водопады 40 Грехов (возможно купание), Аю-Кечпес, Корбу, каменную обезьянку, услышим много интересных легенд и фактов про озеро.

17:00 Ура, цивилизация!

Прибытие на Северный берег Телецкого, сувенирные лавки.

Размещение в отеле на берегу Телецкого озера с комфортом.

Каменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озероКаменные грибы и Телецкое озеро
6 день

Гора Кокуя. Отъезд

09:00-11:00 Завтрак, сбор вещей.

11:00 Выезд с вещами на экскурсию: подъемник на вершину горы Кокуя 1360 м, обед в кафе с потрясающим видом.

Сувенирные лавки.

15:00 Выезд домой.

Желающие могут остаться еще на одни сутки. Дополнительное проживание и трансфер в аэропорт оплачивается отдельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и на базах отдыха.

Варианты размещения на конкретную дату уточняйте у менеджера при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.

Размещение по 2-3 человека в номере. Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Варианты проживания

База «Путник Алтая»

1 ночь
К заселению: домики с двуспальной кроватью, домики с односпальными кроватями. В каждом домике есть диван.
Размещение: 2-3 местное.
  • душевая кабина, унитаз, раковина;
  • фен;
  • диван;
  • телевизор;
  • чайник электрический;
  • Wi-Fi;
  • панорамное окно;
  • юрта с местным тюрским колоритом;
  • до р. Катунь 50-100 метров;
  • кухня летняя.
База «Путник Алтая»База «Путник Алтая»База «Путник Алтая»База «Путник Алтая»База «Путник Алтая»

База отдыха «Зеленый Колобок»

1 ночь

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

Категория стандарт (номер или домик с полным комфортом).

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Каменные грибы»

2 ночи

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.

Зона покрытия сотовой связи – МТС (местами).

Домики с туалетом, без душа, баня на территории.

База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»

Гостиница «Алтын-Кёль»

1 ночь

Номера в блоке с санузлом на 2 номера.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
  • Круиз на катере
  • Проживание на базах отдыха и в отелях
  • Вся экскурсионная программа
  • Все входные билеты
  • Завтраки
  • Барбекю в день заезда (готовим вместе)
  • Баня на компанию 3 дня
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Обеды, ужины - средний чек 700 руб
  • Моторафтинг по Катуни - 600 руб. /чел
  • Поход на водопад Учар - 3 000 руб. /чел
  • Джип-тур на рассвет - 3 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, медицинский полис, страховка от клеща (при наличии);
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка на детей до 12 лет включительно - 10%

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер на 12 мест.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и во сколько заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал вечером накануне тура в 23:00;
  • г. Новокузнецк, Прокопьевское кольцо в 00:30;
  • г. Новосибирск в 23:30 ж/д вокзал;
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00;

Завершение тура (время указано ориентировочно):

  • Прибытие в Горно-Алтайск в 19:00;
  • Прибытие в Новосибирск 02:00;
  • Прибытие в Кемерово в 05:00;
Для туристов из отдаленных регионов возможно бронирование номера в отеле еще на 1 ночь и трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
19 авг 2023
Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
С
14 янв 2024
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
А
16 окт 2023
Только положительные эмоции от поездки!
Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!

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