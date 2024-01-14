Вы увидите все то, что открывает нам Алтай только зимой – прекрасное озеро Светлое, где зимуют белые лебеди, и Голубые озера “Глаза Катуни”, а также отдохнете на горнолыжном курорте “Манжерок”.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, «Глаза Катуни»
9:30 Завтрак в отеле "Золотые пески" (оплачивается дополнительно).
11:00 Посещение уникального места – Голубые озера “Глаза Катуни”, которые никогда не увидеть в теплый сезон, озера открывается только осенью когда уровень воды в Катуни падает.
На берегу озер есть баня, где можно погреться и искупаться в озерах (не входит в стоимость).
15:00 Заселение в отели.
19:00 Совместный ужин (предзаказ делается заранее, оплачивается дополнительно).
Лебединое озеро
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсию на озеро Светлое (Лебединое), где зимуют белые лебеди.
Более 800 особей белоснежных лебедей-кликунов, кормление птиц, фото-видеосессии.
Возвращение в отель.
14:00 Дополнительная экскурсия: о. Патмос, музей, история и посещение православного храма на острове среди Катуни (оплачивается отдельно, 2000 руб. с человека).
17:00 Возвращение в отель СПА, отдых, ужин (не входит в стоимость).
Горнолыжный курорт «Манжерок»
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Едем на горнолыжный курорт "Манжерок" где есть канатно-кресельная дорога на вершину г. Малая Синюха (по желанию, оплачивается отдельно).
Для тех, кто катается на горных лыжах или сноуборде, могут взять в прокате снаряжение и покататься.
Для тех, кто не катается будет организована экскурсия на вершину горы со смотровой площадкой и горячим глинтвейном и фотосессией (дополнительно 850 руб. или ски-пас).
14:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиницы
|Стоимость
|Стоимость по акции
|парк-отель “Кедровый остров” номер класса “турист”
|17 900
|14 320
|парк-отель “Кедровый остров” номер класса “стандарт”
|22 900
|18 320
|эко-отель “Алтика”, номер класса “стандарт”
|26 900
|-
|Отель «Золотые пески», номер класса “полулюкс”
|27 900
|22 320
|Отель «Золотые пески», номер класса “мансарда”
|25 900
|-
Одноместное размещение и доп. место по запросу.
Варианты проживания
Эко-отель «Алтика»
Алтайский отель европейского стандарта на берегу Катуни.
Номера класса "Стандарт" и "Стандарт плюс" 2-3 местное размещение.
В номере: двуспальная кровать или две односпальных, наличие доп. места, полотенца, чайник, санузел, телевизор, минихолодильник, панорамное окно, вид на Катунь и на сосновый бор.
Ресторан на территории, завтраки формата "шведский стол", есть баня, спа-салон, массаж
Отель «Золотые пески» 3
Очень красивый уютный отель на берегу Катуни, в месте, где Катунь зимой замерзает частично.
На территории есть каток, баня, сауна с бассейном.
Номера класса "Люкс", в номере есть одна двуспальная кровать и раскладной диван, халаты, набор полотенец, чайная зона, санузел, телевизор, балкон, вид на горы, на Катунь.
Номера класса "Мансарда", в номере есть двуспальная кровать, набор полотенец, чайник, санузел, телевизор, вид на небо и звезды.
Туристическая деревня «Кедровый остров»
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Горно-Алтайска
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле (с 2 дня)
- Вся экскурсионная программа (кроме дополнительных экскурсий)
- Гид-сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск и обратно
- Завтрак в 1-ый день
- Обеды и ужины - средний чек 1 000 руб
- Подъемник Манжерок 850 руб. /взр., 600 руб. /детям
- Экскурсия на о. Патмос 2 000 руб. /чел
- Вход на Лебединое озеро 50 руб
- Баня, спа-услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда по сезону, горнолыжный костюм, обувь на плоской подошве.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
- Выезд из Кемерово 02.01.24 в 00:30 Летний вокзал;
- Выезд из Новокузнецка 02.01.24 в 03:00 Прокопьевское кольцо;
- Выезд из Новосибирска 02.01.24 в 01:00 ЖД Вокзал;
- Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) 02.01.24 около 3:00;
- Встреча в аэропорту Горно-Алтайска 02.01.24 в 9:00.
Ориентировочное прибытие по завершению тура:
- Горно-Алтайск - 16:00 4 января 2024 г.
- Барнаул - 20:00 4 января 2024 г.
- Новосибирск - 23:30 4 января 2024 г.
- Барнаул (Новоалтайск, кафе Облепиха, около часа до г. Барнаул) - 20:00 4 января 2024 г.
- Новокузнецк - 22:00 04 января 2024 г.
- Кемерово - 00:30 05 января 2024 г.
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
На 16-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка для детей до 12 лет включительно - 10%.