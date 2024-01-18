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Авторский тур
5 дней
Кузбасс в сердце
Кемерово
Завтра
10 июня
7 июля
18 авг
34 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Большое путешествие по Западной Сибири
Новосибирск
9 июня
7 июля
21 июля
4 авг
53 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Алтайский микс
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня
18 июля
8 авг
от 40 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кругосветка по Алтаю
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня
18 июля
8 авг
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Долина Актру и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
9 мая
25 июля
15 авг
35 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Алтайские каникулы
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Кемерово
2 янв
от 17 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Все четко, и по времени.
- ССтарцева14 января 2024Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
- ААнастасия16 октября 2023Только положительные эмоции от поездки!
- ААнастасия16 октября 2023Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!
- ЕЕлена3 октября 2023Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
- ЕЕлена3 октября 2023Тур организован на 10/10.
- ВВладислав19 августа 2023Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово
Самые популярные туры в Кемерово
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
Сколько стоит тур в Кемерово в апреле 2024
Сейчас в Кемерово можно забронировать 6 авторских туров от 17 900 ₽ до 54 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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