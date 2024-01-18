И Ирина Большое путешествие по Западной Сибири Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.

Г Галимзянова Большое путешествие по Западной Сибири быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме

А Антон Большое путешествие по Западной Сибири Все четко, и по времени.

С Старцева Кругосветка по Алтаю Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.

А Анастасия Кругосветка по Алтаю Только положительные эмоции от поездки!

А Анастасия Алтайский микс Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

Е Елена Долина Актру и Чуйский тракт Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.

Е Елена Алтайские каникулы Тур организован на 10/10.