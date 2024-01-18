Авторские туры в Кемерово

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Кузбасс в сердце
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Кузбасс в сердце
Кемерово
Завтра
10 июня
7 июля
18 авг
34 500 за человека
Большое путешествие по Западной Сибири
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Большое путешествие по Западной Сибири
Новосибирск
9 июня
7 июля
21 июля
4 авг
53 400 за человека
Алтайский микс
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Алтайский микс
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня
18 июля
8 авг
от 40 500 за человека
Кругосветка по Алтаю
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кругосветка по Алтаю
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк...
20 июня
18 июля
8 авг
54 900 за человека
Долина Актру и Чуйский тракт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Долина Актру и Чуйский тракт
г. Горно-Алтайск / г. Барнаул / г. Новосибирск / г...
9 мая
25 июля
15 авг
35 900 за человека
Алтайские каникулы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Алтайские каникулы
г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Кемерово
2 янв
от 17 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
    быстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объемебыстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
  • А
    Антон
    16 января 2024
    Большое путешествие по Западной Сибири
    Все четко, и по времени.
  • С
    Старцева
    14 января 2024
    Кругосветка по Алтаю
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов.
    Не первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросовНе первый раз пользуюсь услугами агентства, устраивает клиентоориентированность, организация туров, быстрое решение вопросов
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Только положительные эмоции от поездки!
    Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!Только положительные эмоции от поездки!
  • А
    Анастасия
    16 октября 2023
    Алтайский микс
    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с 5-летним ребенком, никаких проблем не возникло. Понравилось, что поехали осенью: туристов совсем немного, на некоторых локациях были одни, уже в сентябре застали смену сезонов. За 7 дней погода менялась от +17 до -5, что позволило нам увидеть многогранность этого удивительного края!
    Очень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали сОчень насыщенная программа тура. Прекрасная возможность познакомиться с Алтаем, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно! Отдыхали с
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥 Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Долина Актру и Чуйский тракт
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании и в удивительных местах! Тур организован на 10/10.
    Добрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компанииДобрый вечер! Это путешествие превзошло мои ожидания на 300% 🔥Я чудесно провела время в отличной компании
  • Е
    Елена
    3 октября 2023
    Алтайские каникулы
    Тур организован на 10/10.
    Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10Тур организован на 10/10
  • В
    Владислав
    19 августа 2023
    Кругосветка по Алтаю
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты.
    Все понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моментыВсе понравилось. Не ожидал, что будет так насыщено. В сердечке остались памятные моменты

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово

Самые популярные туры в Кемерово
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Кузбасс в сердце
  2. Большое путешествие по Западной Сибири
  3. Алтайский микс
  4. Кругосветка по Алтаю
  5. Долина Актру и Чуйский тракт
Сколько стоит тур в Кемерово в апреле 2024
Сейчас в Кемерово можно забронировать 6 авторских туров от 17 900 ₽ до 54 900 ₽. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Приглашаем вас на увлекательные туры по городу Кемерово, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории. Отправляйтесь в путешествие по времени, открывая новые аспекты городской жизни. Туры города Кемерово ожидают вас, чтобы показать самые яркие и запоминающиеся места. Забронируйте свое приключение уже сегодня и станьте частью захватывающего путешествия!
All Airlines
ХорошоТам