Каждый из этих городов — безграничный источник вдохновения, тихая обитель и настоящий лекарь утомлённых душ.
Прогуляйтесь по улицам и набережным, посетите музеи, узнайте все самое необычное из истории данных мест и взгляните на этот уголок Центральной России с водной глади красавицы-Волги.
Программа тура по дням
Приволжск и Плёс
08:30 Сбор группы и встреча с гидом на ж/д вокзале г. Кинешма.
Табличка «Плес –душа России».
Посадка в автобус (свободная рассадка).
Переезд в Юрьевец.
Обзорная экскурсия по Юрьевцу.
Юрьевец – старейший город Ивановской области, основанный в 1225 г. великим князем Владимирским Юрием (Георгием) Всеволодовичем. Когда-то был городом-крепостью на границе Северо-восточных земель, потом крупным торговым портом на Волге. В этом году городу исполняется 800 лет.
Среди знаменитых юрьевчан – протопоп Аввакум, архитекторы братья Веснины, режиссёры – Андрей Тарковский и сказочник нашего детства Александр Роу.
На маршруте пешеходной прогулки по городу и вдоль набережной вы увидите: древнее Юрьевецкое городище, валы бывшей крепости «Белый город», храм Богоявления (XVII в.) – один из красивейших храмов России с погребением святого Симона Блаженного, Входо-Иерусалимский собор с его изумительной акустикой и 65-метровой пятиярусной красавицей-колокольней.
Знакомство с городом с экскурсоводом.
Посещение одного из музеев:
- Музей кинорежиссёра Андрея Тарковского. Андрей Арсеньевич Тарковский – признанный мастер кино, талантливый русский режиссер. Его фильмы стали неотъемлемой частью культуры нашего века. Истоки его творчества идут из маленького волжского городка Юрьевца, который он считал своей родиной.
- Музей братьев Весниных. 15 января 1986 года в Юрьевце был открыт музей архитекторов братьев Весниных. Разместился он в небольшом двухэтажном доме XIX века из красного кирпича, который до 1904 года принадлежал родителям Весниных, купцам первой гильдии. В основу экспозиции вошли акварельные пейзажи времен детства и юности будущих архитекторов, а также документы и фотографии из семейного архива, эскизы проектных работ разных периодов их творчества.
Обед в кафе на маршруте.
Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.
Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ. Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Обзорная экскурсия по Кинешме.
Город сохранил свое провинциальное очарование и атмосферу уездного купеческого городка – одноэтажные и двухэтажные дома купцов и мещан XIX века органично дополнены особняками купцов-фабрикантов, величественными общественными зданиями, храмовыми ансамблями.
Экскурсия по историческому центру позволит увидеть величественные соборы и храмы, богатство особняков, знаменитый Волжский бульвар, грандиозный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный ещё в 1745 году, образец русской церковной архитектуры XVIII века.
Рядом красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году. А кинешемские Красные ряды – памятник русской архитектурной эклектики, где перемешано всё: тут и романская монументальность, и строгость классики и изящество модерна.
Настоящее путешествие во времени, очаровательное и незабываемое.
Размещение в гостиничном комплексе «Спа-Волга».
Свободное время. Посещение бани и бассейна входит в стоимость.
Прогулка на теплоходе, Плёс
Завтрак.
Ваши вещи автобус привезет в Плес.
А вас ждет самое незабываемое и чарующее впечатление нашего путешествия - круиз на теплоходе по реке Волга по маршруту: Кинешма – Плес.
Трехчасовая прогулка на небольшом теплоходе. В течение этой водной прогулки вы сможете любоваться великолепными волжскими пейзажи.
Плес – яркая звезда в созвездии волжских городов. Небольшой, белокаменный, по маковки церквей утопающий в густой зелени.
Туристы по-разному называют этот чудо-город: жемчужина Волги, изумруд севера, северная сказка, город-улыбка, Русская Швейцария.
Небольшая территория города состоит их трех рельефно различимых частей: нагорной, прибрежной, заречной. Название каждой из них говорит само за себя.
На горном ландшафте Плеса сложилась своеобразная природная микрозона, резко выделяющаяся на фоне всего Поволжья.
С Соборной горы, с высоты птичьего полета открывается неповторимый вид на красавицу-Волгу, можно часами любоваться этой неизбывной красотой.
Плес – город-музей под открытым небом.
На каждом шагу приметы исторического прошлого: узкие живописные улочки с застройками конца 18 – начала 19 вв., Соборная гора, некогда облюбованная князем Василием, сыном Дмитрия Донского, для постройки крепости.
Здесь же стоит памятник основателю крепости.
Гора Левитана, служившая великому мастеру пейзажей любимым местом для работы и прогулок. На краю горы стоит та самая деревянная церковь 16 века, которую художник запечатлел в своей картине «Над вечным покоем».
Живописная набережная придает городу неповторимый образ – каменные купеческие особняки в 2-3 этажа, сохранили архитектурный облик набережной времен И. И. Левитана. Незабываемые впечатления оставляет базарная площадь с неизменными торговыми рядами.
Свободное время для обеда.
Маленькие уютные кафе и ресторанчики ждут Вас.
17:00 Выезд в Иваново.
Окончание программы на ж/д вокзале г. Иваново.
Рекомендуемый поезд №736 Ласточка в 19:07.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице «Спа-Волга» в Кинешме.
|Двухместное
|Одноместное
|18 500
|20 800
Варианты проживания
Отель «Спа-Волга»
Спа-отель «Спа-Волга» расположен в Кинешме, на расстоянии 36 км от города Плёс.
Для размещения отдыхающих предлагаются комфортабельные номера, которые оборудованы всем необходимым, а именно: качественной мебелью и техникой. Собственные ванные комнаты присутствуют в каждой категории. Также предоставляется доступ к сети Wi-Fi.
В ресторане на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда не только национальной, но и европейской кухни. Желающие могут попробовать изысканные десерты и напитки на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков.
Для проведения деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет - 3,2 км, а до аэропорта - 140 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 1 ночь
- Питание 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
- Мини-круиз 3 часа на теплоходе
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Кинешмы и из Иваново
- Дополнительные экскурсии в свободное время
Место начала и завершения?
Билеты на поезд и самолет входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.