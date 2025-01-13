Плёс - душа России. Путешествие в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Кинешма
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
18 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена13 января 2025Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!
- ВВахтанг11 января 2025Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.
- ЭЭльвира10 января 2025Хорошо
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