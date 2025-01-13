Организация, как всегда - на высоком уровне. Встретили, разместили, проводили, все без вопросов!

В Вахтанг

Хорошо организованный тур. Наш гид, как нянечка - буквально водила за руку. Как староста класса: распределение кто и куда идет. Все без накладок или непредвиденных ситуаций. Ощущение заботы и опеки на протяжение всей поездки. От теплой встречи до дружеского прощания.