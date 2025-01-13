Авторские туры в Кинешме

Найдено 1 тур в Кинешме, цена 18 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Плёс - душа России. Путешествие в Ивановскую область
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Плёс - душа России. Путешествие в Ивановскую область
Начало: Ивановская область, Кинешма
23 мая в 10:00
6 июн в 10:00
18 500 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

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