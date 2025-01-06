Л Лидия

Ксения провела для нас экскурсию. Все очень понравилось, как взрослым, так и детям. С душой рассказывала интересные факты о городе, подкрепляя истории старинными фотографиями и иллюстрациями. Успели обойти все самые главные достопримечательности и все что хотели увидели! А также по рекомендации Ксении ооочень вкусно поужинали в кафе с необычной обстановкой.