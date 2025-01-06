Приглашаю вас на экскурсию-знакомство с Ивангородом.
Вы увидите две мощные крепости по разные стороны реки Нарвы, узнаете о крупном российском промышленнике Александре Штиглице и познакомитесь с творчеством художника Ивана Билибина, который в своём уникальном стиле передавал красоту русской природы и фольклора.
Вы увидите две мощные крепости по разные стороны реки Нарвы, узнаете о крупном российском промышленнике Александре Штиглице и познакомитесь с творчеством художника Ивана Билибина, который в своём уникальном стиле передавал красоту русской природы и фольклора.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мы начнём маршрут у величественной Ивангородской крепости 15 века, ставшей символом города. Её мощные стены и башни хранят много легенд, связанных с обороной России от врагов. Вы увидите также Нарвский замок, или замок Германа.
- Затем мы переместимся в исторический район Парусинка, где меценат Александр Штиглиц основал льнопрядильную, суконную и парусиновую мануфактуры. Вы узнаете, какую роль сыграл финансист в истории Ямбургского уезда.
- После отправимся на Нарвское водохранилище. Прогуляемся вдоль реки и ощутим типичную для этого места атмосферу спокойствия.
- Завершим знакомство с Ивангородом погружением в творчество Ивана Билибина. Вы посетите выставку, где увидите не только картины художника, но и уникальные артефакты: старинные книги, графику, фотографии и работы его жены, художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида.
- Дополнительно оплачивается посещение крепости
— Взрослый — 400 руб.
— Пенсионеры — 200 руб.
— Лица от 16 лет до 18 лет — 200 руб.
— Лица до 16 лет — бесплатно
— Пенсионеры, проживающие на территории Ленинградской обл., в возрасте 65 лет и старше (паспорт РФ) — бесплатно.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Правила въезда
- Ивангород находится в пограничной зоне, въезд только по паспорту РФ.
- Въехать в город по паспорту РФ (без спецпропуска) можно с регистрацией в:
— г. Кингисеппе, Кингисеппском районе
— г. Сланцы, Сланцевский район
— г. Выборг, Выборгский район
— г. Сосновый бор.
— только Ломоносовский район (г. Ломоносов не находится в пограничной зоне).
- Для тех у кого нет прописки перечисленной выше зоне, прошу написать мне за три (и более) рабочих дня для оформления пропуска.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Кингисеппе
Провела экскурсии для 43 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 янв 2025
Цена экскурсии завышена
Л
Лидия
15 ноя 2024
Ксения провела для нас экскурсию. Все очень понравилось, как взрослым, так и детям. С душой рассказывала интересные факты о городе, подкрепляя истории старинными фотографиями и иллюстрациями. Успели обойти все самые главные достопримечательности и все что хотели увидели! А также по рекомендации Ксении ооочень вкусно поужинали в кафе с необычной обстановкой.
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