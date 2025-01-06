Ивангород: крепость, Парусинка, барон Штиглиц и Иван Билибин (на автомобиле путешественников)

Погрузиться в атмосферу и историю древнего города
Приглашаю вас на экскурсию-знакомство с Ивангородом.

Вы увидите две мощные крепости по разные стороны реки Нарвы, узнаете о крупном российском промышленнике Александре Штиглице и познакомитесь с творчеством художника Ивана Билибина, который в своём уникальном стиле передавал красоту русской природы и фольклора.
4.5
2 отзыва
Ивангород: крепость, Парусинка, барон Штиглиц и Иван Билибин (на автомобиле путешественников)
Ивангород: крепость, Парусинка, барон Штиглиц и Иван Билибин (на автомобиле путешественников)
Ивангород: крепость, Парусинка, барон Штиглиц и Иван Билибин (на автомобиле путешественников)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Мы начнём маршрут у величественной Ивангородской крепости 15 века, ставшей символом города. Её мощные стены и башни хранят много легенд, связанных с обороной России от врагов. Вы увидите также Нарвский замок, или замок Германа.
  • Затем мы переместимся в исторический район Парусинка, где меценат Александр Штиглиц основал льнопрядильную, суконную и парусиновую мануфактуры. Вы узнаете, какую роль сыграл финансист в истории Ямбургского уезда.
  • После отправимся на Нарвское водохранилище. Прогуляемся вдоль реки и ощутим типичную для этого места атмосферу спокойствия.
  • Завершим знакомство с Ивангородом погружением в творчество Ивана Билибина. Вы посетите выставку, где увидите не только картины художника, но и уникальные артефакты: старинные книги, графику, фотографии и работы его жены, художницы Александры Щекатихиной-Потоцкой.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида.
  • Дополнительно оплачивается посещение крепости
    — Взрослый — 400 руб.
    — Пенсионеры — 200 руб.
    — Лица от 16 лет до 18 лет — 200 руб.
    — Лица до 16 лет — бесплатно
    — Пенсионеры, проживающие на территории Ленинградской обл., в возрасте 65 лет и старше (паспорт РФ) — бесплатно.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

Правила въезда

  • Ивангород находится в пограничной зоне, въезд только по паспорту РФ.
  • Въехать в город по паспорту РФ (без спецпропуска) можно с регистрацией в:
    — г. Кингисеппе, Кингисеппском районе
    — г. Сланцы, Сланцевский район
    — г. Выборг, Выборгский район
    — г. Сосновый бор.
    — только Ломоносовский район (г. Ломоносов не находится в пограничной зоне).
  • Для тех у кого нет прописки перечисленной выше зоне, прошу написать мне за три (и более) рабочих дня для оформления пропуска.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
И
6 янв 2025
Цена экскурсии завышена
Л
15 ноя 2024
Ксения провела для нас экскурсию. Все очень понравилось, как взрослым, так и детям. С душой рассказывала интересные факты о городе, подкрепляя истории старинными фотографиями и иллюстрациями. Успели обойти все самые главные достопримечательности и все что хотели увидели! А также по рекомендации Ксении ооочень вкусно поужинали в кафе с необычной обстановкой.

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