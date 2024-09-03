Приглашаю прогуляться по моему родному Кингисеппу — он же Ям, он же Ямбург.
Я расскажу удивительную историю этого места, которое входило и в Московское царство, и в Шведское королевство. Вы узнаете, что сделал для Кингисеппа Пётр I и как город получил своё название. А ещё рассмотрите старинные фотографии и оцените, как было раньше и как стало сейчас.
Я расскажу удивительную историю этого места, которое входило и в Московское царство, и в Шведское королевство. Вы узнаете, что сделал для Кингисеппа Пётр I и как город получил своё название. А ещё рассмотрите старинные фотографии и оцените, как было раньше и как стало сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по бывшей Большой Санкт-Петербургской улице, которая когда-то вела русских правителей в Европу. Увидите очертания крепости Ям, уничтоженной несколько веков назад. Рассмотрите манеж 146-го пехотного Царицынского полка. А я расскажу:
- Кто такой эстонец Виктор Кингисепп, в честь которого назвали город
- Почему Ямбург называют городом Петра I и кто ещё посещал эти места
- Какой след в истории медицины оставил земский доктор Пётр Прохоров, живший здесь
- Кто и за сколько построил крепость Ям и куда она делась
- Как связан директор музыки и театра и член Академии наук Елагин с Гостиным двором
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Кингисеппе
Давайте знакомиться! Меня зовут Ксения. Моя увлечённость культурой и искусством началась с музыкального образования, а затем выросла в интерес к истории, живописи, архитектуре и моде. Я занимаюсь организацией экскурсий поЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
3 сен 2024
Ксения - прекрасный специалист, предложила нам очень интересную экскурсию по Кингисеппу, а также показала нам Ивангород, довольно редкое мероприятие, для которого было необходимы дополнительные договоренности. Очень компетентный гид, буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым. Интеллигентный, ненавязчивый человек, было очень приятно вместе с ней и её глазами смотреть новые неизведанные места. Большая благодарность и низкий поклон🙏.
Никита
2 сен 2024
Спасибо Ксении за прекрасный рассказ о городе Ямбург(Кингисепп). Получили очень много полезной информации, как об истории города и его жителях, так и современных буднях этого славного города. По предложению Ксении,