Приглашаю прогуляться по моему родному Кингисеппу — он же Ям, он же Ямбург. Я расскажу удивительную историю этого места, которое входило и в Московское царство, и в Шведское королевство. Вы узнаете, что сделал для Кингисеппа Пётр I и как город получил своё название. А ещё рассмотрите старинные фотографии и оцените, как было раньше и как стало сейчас.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Кингисеппе

Ксения Ваш гид в Кингисеппе

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по бывшей Большой Санкт-Петербургской улице, которая когда-то вела русских правителей в Европу. Увидите очертания крепости Ям, уничтоженной несколько веков назад. Рассмотрите манеж 146-го пехотного Царицынского полка. А я расскажу:

Кто такой эстонец Виктор Кингисепп, в честь которого назвали город

Почему Ямбург называют городом Петра I и кто ещё посещал эти места

Какой след в истории медицины оставил земский доктор Пётр Прохоров, живший здесь

Кто и за сколько построил крепость Ям и куда она делась

Как связан директор музыки и театра и член Академии наук Елагин с Гостиным двором

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.