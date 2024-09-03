Загадочный Кингисепп, Ям, Ямбург

Пройти по улице, ведущей в Европу, и узнать, куда делась крепость
Приглашаю прогуляться по моему родному Кингисеппу — он же Ям, он же Ямбург.

Я расскажу удивительную историю этого места, которое входило и в Московское царство, и в Шведское королевство. Вы узнаете, что сделал для Кингисеппа Пётр I и как город получил своё название. А ещё рассмотрите старинные фотографии и оцените, как было раньше и как стало сейчас.
5
2 отзыва
Загадочный Кингисепп, Ям, Ямбург
Загадочный Кингисепп, Ям, Ямбург
Загадочный Кингисепп, Ям, Ямбург
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по бывшей Большой Санкт-Петербургской улице, которая когда-то вела русских правителей в Европу. Увидите очертания крепости Ям, уничтоженной несколько веков назад. Рассмотрите манеж 146-го пехотного Царицынского полка. А я расскажу:

  • Кто такой эстонец Виктор Кингисепп, в честь которого назвали город
  • Почему Ямбург называют городом Петра I и кто ещё посещал эти места
  • Какой след в истории медицины оставил земский доктор Пётр Прохоров, живший здесь
  • Кто и за сколько построил крепость Ям и куда она делась
  • Как связан директор музыки и театра и член Академии наук Елагин с Гостиным двором

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
3 сен 2024
Ксения - прекрасный специалист, предложила нам очень интересную экскурсию по Кингисеппу, а также показала нам Ивангород, довольно редкое мероприятие, для которого было необходимы дополнительные договоренности. Очень компетентный гид, буду рекомендовать всем своим друзьям и знакомым. Интеллигентный, ненавязчивый человек, было очень приятно вместе с ней и её глазами смотреть новые неизведанные места. Большая благодарность и низкий поклон🙏.
Никита
2 сен 2024
Спасибо Ксении за прекрасный рассказ о городе Ямбург(Кингисепп). Получили очень много полезной информации, как об истории города и его жителях, так и современных буднях этого славного города. По предложению Ксении,
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посетили Краеведческий музей, чтобы дополнить впечатления и знания о городе и крепости.

Узнали, что Ксения работает, в том числе, и по Санк-Петербургу, с удовольствием, ждём новых встреч и в родном городе!

Желаем ей, как экскурсоводу, интересующихся, жадных до знаний слушателей и новых направлений в своей полезной и интересной деятельности!

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ХорошоТам