Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»

Киржач - город, привлекающий несуетной провинциальной философией

Киржач — город, привлекающий несуетной провинциальной философией, в котором можно окунуться в неспешную атмосферу старинного города с древним монастырём и десятками роскошных купеческих усадеб.
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»
Экскурсия в Киржач «Русь туристическая»

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая площадка «Зайчушка»
  • Музей ледниковых камней
  • Мини-музей наличника
  • Типографский мост
  • Живописный холм «Вшивая горка»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия по г. Киржач.
  • Это город, привлекающий несуетной провинциальной философией, в котором можно окунуться в неспешную атмосферу старинного города с древним монастырём и десятками роскошных купеческих усадеб. Основанное в XIV веке поселение и сегодня сохранило немало красивых дореволюционных построек и изумительные пейзажные виды.
  • Смотровая площадка «Зайчушка».
  • Испокон веков просторную пойму реки Большой Киржач местные жители называли «Пустошь Зайчушка». Изначально это был небольшой островок у нынешнего микрорайона «Мебельная фабрика», но с годами киржачане распространили это название на территорию вплоть до улицы Набережная. Пустошь находится в низине, и весной её постоянно заливает водой. Ранее здесь было много растительности, и, по рассказам старожилов, в этом месте всегда в изобилии водились зайцы.
  • Музей ледниковых камней.
  • Ледниковые камни свезли сюда из разных мест на большую округлую травяную площадку радиусом 33 метра. В разных сегментах круговой экспозиции геологического музея можно увидеть: диабазы, кварциты, граниты, базальты, габбро и другие камни, которые оставил после себя ледник. Другая плоскость — взаимосвязь истории человечества и камней. Здесь пред-ставлено культовое, ритуальное и символическое значение камней у разных народов. Показано, как служили камни в качестве солнечных часов и визиров. Кроме того, здесь представлена «модель» Солнечной системы.
  • Мини- музей наличника, Типографский мост и «Вшивая горка».
  • На киржачской земле издавна развивался такой редкий вид деревянного зодчества, как аргуновская резьба. Уникальные работы резчиков-аргунов до сих пор сохранились на фасадах деревянных домов в Киржаче и близлежащих деревнях. Типографский мост. А вы знали, что самый длинный пешеходный мост в России находится в городе Киржач? Длина Типографского моста — 555 метров, и он занесен в книгу рекордов России. Кстати, мост был открыт совсем недавно, в 2016 году. Живописный холм «Вшивая горка» получил своё название во время Отечественной войны 1812 года. Историю этого вы узнаете во время экскурсии.
  • Музей Меди и латуни.
  • Экскурсия по желанию и за дополнительную плату. Главными героями экспозиции Музея меди и латуни являются греческая богиня Афродита — охранительница меди, английский король Генрих VIII, великий мореплаватель Христофор Колумб и другие. Интерактивная экскурсия повествует об истории уникальных предметов, сделанных из меди, латуни, бронзы и других медных сплавов. Главный экспонат Дома аргунов, сам дом — уникальный образец плотницкого искусства. Этот сруб избы конца XIX века перевезли в центр Киржача из д. Акулово Киржачского района.
  • Экспозиция рассказывает об уникальном промысле Покровского уезда, к которому относился Киржач на рубеже XIX–XX вв. Уникальные работы резчиков-аргунов — былинно-сказочные драконы, берегини и обереги, добрые домовые и диковинные птицы — и сегодня украшают фасады деревянных домов Киржача и Киржачского района. Посетители музея узнают о киржачских наличниках, о символике орнамента, научатся «читать наличник», разгадывать его загадки. На территории комплекса представлены образцы наличников из различных регионов России. В музее проводят мастер-классы по резьбе по дереву для всех категорий посетителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Интерактивная программа
  • Входные билеты в музеи
  • Транспортное обслуживание на автобусе тур-класса (при выборе этого варианта тура)
Что не входит
  • По желанию:
  • Музей меди и латуни. Дом аргуна — 500 руб.
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Дворянская 4, Владимир или уже в г. Киржач
Завершение: ул. Дворянская, д. 4, Владимир или г. Киржач
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что можно заказать экскурсию без трансфера
  • Которая будет начинаться непосредственно в г. Киржач. Куда вы
  • Соответственно добираетесь самостоятельно. Место и время начала: в 10:00 встреча в г. Киржач
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥Групповые🚌На автобусе☀️На весь день

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