Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)

Групповой тур в Кисловодске
Смешаная: автобусная и пешеходная.

Возможна замена заявленного по программе отеля на равноценные без доплат («Парк Отель» ***, «Амира Парк» ***, «АРИЯ»***).
Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)
Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)
Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)

Что вас ожидает:

  • Замок Коварства и Любви
  • Лермонтовская Скала
  • Свято-Никольский собор
  • Гора Чегет
  • Ессентуки
  • Гора Домбай-Ульген
  • Дом-музея Лермонтова
  • Гора Машук

Описание

Кисловодск - самый большой и живописный курорт Кавказских Минеральных Вод. В туре "Это Кавказ!" вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.

Программа

1 день

Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви. Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы. Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор – главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца. Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям. Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви. Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа. Это одно из самых популярных экскурсионных мест в окрестностях Кисловодска. Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город. И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.

2 день

Завтрак.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье. Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун. Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату)
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Свободное время.

3 день

Завтрак.
Экскурсия в зеленую жемчужину; Кавказских Минеральных Вод - Железноводск и Ессентуки. Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия
основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города – грязелечебницу им. Семашко. Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод. За последние годы из обычного
провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня. Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем. Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь. Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.

4 день

Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату) - остановка на реке Уллу - Муруджу - одна из самых чистых рек Европы
Возвращение в отель г. Кисловодск.
Свободное время.

5 день

Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в г. Пятигорск. Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы. В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована. Вас ждет обновленный парк Цветник, посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера. Так же в рамкахэкскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.
Возвращение в Кисловодск. Отъезд.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в «Le Bristol» **** (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение). Завтраки Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты 2 день: 900 рублей с человека - канатная дорога на г. Чегет
  • Все очереди 1600 рублей с человека - канатная дорога на г. Эльбрус
  • Все очереди 200 рублей с человека - экологический сбор в Приэльбрусье 3 день: грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки – 150 руб. /чел. 4 день: 2000 рублей с человека – канатная дорога в Домбае 5 день: дом-музей Лермонтова - 150 руб. /чел. Обеды и ужины Трансфер: а/п Минеральные Воды-г. Кисловодск – 2200 руб. /машина/в одну сторону Курортный сбор – 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 13:45
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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