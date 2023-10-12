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Программа данного тура устроена таким образом, что вы можете заехать в любую выбранную дату на 8 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Программа тура по дням
Понедельник. Свободный день
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Вторник. Пятигорск по Лермонтовским местам
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Пятигорск» по Лермонтовским местам в 14:20
По программе экскурсии:
Посещение: озера «Провал», Эоловой Арфы, грота М. Ю. Лермонтова, Академической галереи. Прогулка по горе Горячая к эмблеме Кавказских Минеральных Вод — скульптуре «Орел, терзающий змею», посещение грота Дианы, парка «Цветник» с Лермонтовской галереей и посещение места дуэли М. Ю. Лермонтова на северо-западном склоне горы Машук.
Возвращение в отель ~ в 17:30.
Свободное время.
Среда. Экскурсии на выбор: "Терский племенной конный завод" или "К мощам св. Феодосия Кавказского" или "Суворовские бани"
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Терский племенной конный завод» в 13:50
По программе экскурсии:
Терский конный завод под горой Змейка — единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей.
Терский конный завод был основан в 1889 году графом С. А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей. Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. Она была выведена на территории Аравийского полуострова.
В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей. Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность.
Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях. Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!
Возвращение в отель ~ в 19:00.
ВАРИАНТ II
Экскурсия паломническая к мощам св. Феодосия Кавказского в 14:20.
По программе экскурсии:
Переезд в город Минеральные Воды.
Покровский храм, где можно поклониться мощам Преподобного Феодосия Кавказского, набрать святой воды.
Часовня над могилой батюшки Феодосия, где можно взять земли с могилы святого, купить освященное масло.
Возвращение в отель ~ в 18:00.
ВАРИАНТ III
Поездка «Суворовские бани» в 18:00.
Переезд в станицу Суворовскую. Суворовские термальные источники — прекрасное место для лечения и отдыха. На огороженной территории комплекса имеются бассейны с горячей минеральной водой (2 открытых и 1 закрытый). Минеральная вода хорошо снимает боль в суставах, спине, успокаивает нервную систему.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
Возвращение в отель ~ в 21:00.
Четверг. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни: шашлыки, жалбаур (печень), форель, лагман, шурпа, хычины, домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Пятница. Железноводск
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Обед в отеле (если тур с питанием).
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Он расположился на склонах горы Железная. Он славится своими кальциевыми водам.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Суббота. Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» ~ в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак ~ в 8:00 в придорожном кафе — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ на 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (~ на 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату
Обед на Азау после спуска с канаток ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, хычины.
Остановка на поляне Нарзанов (~ на 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «Домбай» ~ в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравье альпийских лугов.
Питание на маршруте за доп. плату.
Завтрак – карачаевские хычины, чай на горных травах.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м.
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м.
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м.
Свободное время, фото.
Обед в местных кафе: хычины, шурпа, лагман, шашлыки, форель, манты, глинтвейн, чай на горных травах.
Возвращение в отель ~ в 20:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Воскресенье. Кисловодский комплекс
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до экскурсии.
Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья. Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами. На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Обед на маршруте за доп. плату (кафе или столовая).
Кисловодск — город парк. Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск ~ в 18:00.
Ужин в отеле (если тур с питанием).
Понедельник. Свободный день
Завтрак в отеле (если тур с питанием).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорска на выбор.
Скидка для детей до 10 лет — 5%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Если первый день тура выпадает на нижеуказанный период, то цены необходимо смотреть в табличке «Праздничные даты»:
- с 24.04.2024 по 12.05.2024;
- с 05.06.2024 по 16.06.2024;
- 30.10.2024 по 10.11.2024.
Отель Бештау расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы.
|Бештау (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|57000
|61400
|68000
|44100
|48500
|55050
|Одноместное
|81200
|89950
|68250
|77050
|Трехместное
|59200
|46300
|Четырехместное
|52600
|39700
|Доп. место
|48650
|35750
|Бештау (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|59200
|63600
|70200
|46300
|50700
|57250
|Одноместное
|85550
|94350
|72650
|81450
|Трехместное
|60950
|48050
|Четырехместное
|53700
|40800
|Доп. место
|48650
|35750
Отель Машук расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник».
|Машук (обычные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|45550
|47100
|60250
|36850
|38400
|51550
|Одноместное
|57600
|59400
|48950
|50700
|Трехместное
|49700
|57200
|41000
|48500
|Четырехместное
|50050
|41350
|Доп. место
|43550
|34850
|Машук (праздничные даты)
|С питанием
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|48200
|49250
|65100
|39500
|40600
|56400
|Одноместное
|61150
|65550
|52450
|56850
|Трехместное
|52950
|65250
|44250
|56550
|Четырехместное
|57200
|48500
|Доп. место
|43550
|34850
Отель «Маск Пятигорск» располагается в торговой части города.
|Маск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|46300
|48500
|52900
|Одноместное
|72650
|77050
|85800
|Доп. место
|35750
|Маск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|46300
|48500
|52900
|Одноместное
|72650
|77050
|85800
|Доп. место
|35750
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов.
|Пятигорск (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|36500
|40000
|Одноместное
|40900
|54050
|61100
|Пятигорск (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|40000
|44400
|Одноместное
|45300
|61100
|69900
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска.
|Южная (обычные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|33450
|37400
|Одноместное
|40000
|47950
|55850
|Доп. место
|27700
|Южная (праздничные даты)
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|36500
|40900
|Одноместное
|44400
|54050
|62850
|Доп. место
|27700
Гостиница «Наутилус»
|Наутилус (все даты)
|С питанием
|Без питания
|Стандарт
|Полулюкс
|Стандарт
|Полулюкс
|Двухместное*
|43 550
|47 050
|37 500
|41 000
|Одноместное
|52 300
|59 350
|46 300
|53 300
|Трехместное
|46 150
|40 150
|Четырехместное
|45 300
|39 250
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск» 4
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание (для тарифа с питанием): 5 завтраков, 3 обеда, 4 ужина
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
- Входной билет за представление: взрослый - 300 руб., детский - 200 руб
- Поездка без экскурсовода «Суворовские бани» - 1 час купания 600 руб
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- На горе Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Станция "Старый кругозор", "Мир", "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1800 руб
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 рубна высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб на высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб при оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
- На высоту 2250 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3012 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3200 М.Н.У.М. - 850 руб
- При оплате сразу 3 уровней - 2000 руб
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
- Курортный сбор (с 18 лет) - 100 руб. /сутки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию туристу, надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии зависит от выбранного места проживания.
- Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
- Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
- Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
- Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
- Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Турист должен:
- явиться к месту сбора группы в назначенное время;
- иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении;
- иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды;
- соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества;
- уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Сколько стоят дополнительные сутки в гостинице на 1 человека?
|Бештау
|Без питания
|Стандарт
|Комфорт
|Люкс
|Семейный
|Двухместное*
|3000
|3500
|4250
|Одноместное
|6000
|7000
|Трехместное
|3200
|Четырехместное
|2400
|Доп. место
|1800
|Машук
|Без питания
|Эконом
|Стандарт
|Комфорт
|Семейный
|Двухместное*
|2250
|2350
|4150
|Одноместное
|3700
|4200
|Трехместное
|2800
|3700
|Четырехместное
|2750
|Доп. место
|1700
|Маск
|Без питания
|Стандарт
|Делюкс
|Полулюкс
|Двухместное*
|3000
|3250
|3750
|Одноместное
|6000
|6500
|7500
|Доп. место
|1800
|Пятигорск
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2400
|2900
|Одноместное
|3000
|4800
|5800
|Южная
|Без питания
|Стандарт singl
|Стандарт
|Джуниор
|Двухместное*
|2000
|2500
|Одноместное
|2 900
|4000
|5000
|Доп. место
|1000
Что значит цикличный тур?
К данному туру вы можете присоединиться в любой удобный день.
Стандартно программа начинается в понедельник и заканчивается в следующий понедельник (через неделю). Именно поэтому в программе понедельник – свободный день.
Если вы хотите начать тур в другой день недели, то при бронировании нужно будет сообщить в какой день вы хотите посетить экскурсию нужного дня (в день заезда или отъезда). Например: если вы заезжаете в четверг, то можете в 9:00 отправиться на экскурсию или просто заселиться и у вас будет свободный день, а на эту экскурсию поехать в последний день тура.
Для удобства вы можете приехать раньше или уехать позже. Стоимость дополнительных суток можно посмотреть в предыдущих ответах на вопросы.
Какое будет питание (в тарифе с питанием)?
Завтраки в отеле Бештау и Машук – «шведский стол», в отеле Наутилусе – накрытие.
В Машук обеды и ужины по меню, выбираете на месте.
В Бештау нужно выбирать вариант питания по меню заранее (вы сможете выбрать при оформлении тура).
Внимание! В гостинице "Наутилус" изменился график работы ресторана (с 8:00 до 19:00). В связи с чем, у туристов вместо ужина будет ланч-бокс, который разогреют в гостинице.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
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