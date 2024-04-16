О Олеся Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

А Александрина Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Великолепно!

Н Николай Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

З Зинаида Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

О Олег Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

А Антонина SPA-девичник на Кавказе Организация прекрасная

Н Наталья Треккинг по паркам и экотропам КМВ Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

И Иван Треккинг по паркам и экотропам КМВ Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

К Кристина Четыре горнолыжных курорта Кавказа Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.