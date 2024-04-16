Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Аэропорт Минеральные воды, 12:00Ж/Д вокзал Кислово...
17 мая
31 мая
30 000₽ за человека
Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях?
В Кисловодске очень много уникальных достопримечательностей, все их можно разделить на природные и исторические. Многочисленные парки, музеи, лечебные терренкуры, старые аллеи и конечно же великолепный Кавказский Хребет и Эльбрус, это лишь малая часть того что вы можете увидеть
Местные экскурсоводы
В Кисловодске и за его пределами очень много интересных достопримечательностей, для комфортного знакомства с городом рекомендуем посетить хотя бы одну-две экскурсии. Вам поможет в этом наш каталог, где мы собрали лучшие из них. Обязательно разнообразьте свой отдых ☺️
Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции.
Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания.
В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение.
В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)).
Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая.
Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску
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Сейчас в Кисловодске можно забронировать 38 авторских туров от 9 900 ₽ до 116 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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