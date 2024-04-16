Авторские туры в Кисловодске

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Сфотографировать Эльбрус с лучших ракурсов и увидеть инопланетные пейзажи Джилы-Су
Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
11 мая
18 мая
25 мая
1 июня
9 900 за человека
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
г. Кисловодск, место и время по договорённости
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
33 000 за человека
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
🐴 Конные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
3 дня
Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
Прокатиться на лошадях, залезть на скалу, поймать волну и выбрать ещё одну активность на свой вкус
Аэропорт Минеральные Воды или г. Кисловодск, вечер...
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
40 000 за человека
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Авторский тур
10 дней
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Кисловодск, вечер
16 сен
19 000 за человека
Кавказ: две республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Кавказ: две республики
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля
22 июля
5 авг
60 000 за человека
Конный тур-ретрит на Кавказ
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Конный тур-ретрит на Кавказ
Пятигорск
25 сен
36 000 за человека
Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)
Авторский тур
4 дня
Это Кавказ! (5 дней / 4 ночи)
46 550 за человека
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
Минеральные Воды
26 мая
23 июня
28 июля
25 авг
от 105 000 за человека
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Минеральные Воды
17 мая
21 июня
19 июля
16 авг
от 15 000 за человека
Майские каникулы на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Майские каникулы на Кавказе
г. Минеральные Воды
6 мая
от 41 000 за человека
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
5 янв
от 15 200 за человека
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Атмосфера Кавказа. Новый год по-кавказски
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
30 дек
от 40 000 за человека
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 7 дней
г. Минеральные Воды
20 мая
3 июня
17 июня
24 июня
от 39 000 за человека
Новогодний weekend на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодний weekend на Кавказе
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
5 янв
от 27 000 за человека
Рождество на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество на Кавказе
Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв
от 35 000 за человека
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На плато Бермамыт с палатками - смотреть на звёзды
Загадать желание, увидев падающую звезду на Бермамыте, и ощутить свежесть Чегемских водопадов
Аэропорт Минеральные Воды, время прилета до 12:30
12 июля
26 июля
9 авг
30 000 за человека
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний экскурсионный тур по Кавказу
г. Пятигорск
31 дек
от 28 200 за человека
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Четыре горнолыжных курорта Кавказа
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 янв
27 янв
24 фев
9 мар
34 900 за человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 800 за человека
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
г. Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 17 550 за человека
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
г. Минеральные Воды
4 окт
11 окт
18 окт
25 окт
от 17 550 за человека
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Лайт-тур «Присоединись в любой момент». Цикличный тур по Кавказу
г. Пятигорск
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
от 33 450 за человека
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Active «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 31 400 за человека
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экстремальный джип-тур по Северному Кавказу
г. Минеральные Воды
19 мая
16 июня
21 июля
18 авг
от 116 100 за человека
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Зимнее путешествие
г. Пятигорск
4 дек
11 дек
18 дек
от 38 100 за человека
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Кавказская мозаика. Летнее путешествие
г. Пятигорск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 38 100 за человека
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг по паркам и экотропам КМВ
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 окт
27 окт
от 52 500 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур
Минеральные Воды
16 мая
20 июня
18 июля
15 авг
от 20 000 за человека
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Завтра
8 мая
15 мая
22 мая
от 29 550 за человека
Вояж в созвездие гор Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Вояж в созвездие гор Кавказа
Минеральные Воды
5 мая
19 мая
26 мая
2 июня
от 36 000 за человека
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Скалолазный ретрит на Водах. Активный тур на Кавказе
г. Минеральные Воды
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
от 40 000 за человека
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные в городе солнца. Активный тур в Кисловодск
г. Минеральные Воды
23 мая
20 июня
25 июля
22 авг
от 32 000 за человека
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Яркий мир КМВ. Мультиактивный тур
г. Минеральные Воды
17 мая
14 июня
19 июля
16 авг
от 97 000 за человека
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Эльбрус и регион КМВ. Тур на выходные
Ставропольский край, Пятигорск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 15 800 за человека
SPA-девичник на Кавказе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
SPA-девичник на Кавказе
Ставропольский край, Пятигорск
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
69 900 за человека
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Минеральные Воды, аэропорт, зависит от времени при...
30 мая
31 мая
1 июня
25 июня
79 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
7 мая
14 мая
21 мая
28 мая
от 22 250 за человека
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Аэропорт Минеральные воды, 12:00Ж/Д вокзал Кислово...
17 мая
31 мая
30 000 за человека

Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях?

В Кисловодске очень много уникальных достопримечательностей, все их можно разделить на природные и исторические. Многочисленные парки, музеи, лечебные терренкуры, старые аллеи и конечно же великолепный Кавказский Хребет и Эльбрус, это лишь малая часть того что вы можете увидеть

Местные экскурсоводы

В Кисловодске и за его пределами очень много интересных достопримечательностей, для комфортного знакомства с городом рекомендуем посетить хотя бы одну-две экскурсии. Вам поможет в этом наш каталог, где мы собрали лучшие из них. Обязательно разнообразьте свой отдых ☺️

Последние отзывы на туры

  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Через тернии к звездам. Джип-тур по Кавказу
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    SPA-девичник на Кавказе
    Организация прекрасная
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг по паркам и экотропам КМВ
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • К
    Кристина
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Отличный тур. Каждый день едешь на новый склон (Цей, Эльбрус, Архыз, Домбай) на обратном пути заезд на купание в каких-нибудь источниках. Очень хорошо после катания. В серединке день отдыха с экскурсией в Кисловодск.
  • Л
    Лилия
    19 марта 2024
    Четыре горнолыжных курорта Кавказа
    Тур понравился. Мне хотелось посмотреть Домбай, Эльбрус. До этого была и каталась только в Архызе. В Цее была только летом с экскурсией по Северной Осетии. Цей, конечно, простенький, старенький курорт- один кресельный подъёмник, мало трасс. Но для первого дня, для разминки оказался вполне подходящим. При хорошей погоде красивые виды. Замечательно, что после катания были термальные источники. В результате, даже после первого дня катания, ноги не болели. Горячая водичка прекрасно снимала усталость и мышечное напряжение. В итоге, больше всего понравился Архыз - самый современный из этих 4 курортов, с самой большой зоной катания и разнообразием трасс. И не самый дорогой. По качеству катания и сервису я бы расставила курорты так: Архыз, Эльбрус, Домбай, Цей. Термальные источники тоже разного уровня качества и сервиса, но одинаково хорошо работали на расслабление после катания)). Гостиницы вполне приличные, чтобы поспать. В Машуке в Пятигорске хорошая и бюджетная столовая. Единственное, что мне не очень понравилось - это то, что на катание в Архызе оказалось мало времени. Как то долго мы туда ехали, по пути ещё останавливались у проката. Были в Архызе только около 11 утра (к остальным курортам добирались к 9-10 утра), а работают там подъемники с 8 до 15.30. Или выезжать надо было ещё раньше, или поменять местами с Домбаем, где гораздо меньше трасс и не так интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску

Самые популярные туры в Кисловодске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 38
  1. 2 дня в компании гор, лесов и водопадов: урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
  2. Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
  3. Кавказ для любителей экстрима в мини-группе
  4. Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
  5. Кавказ: две республики
Что посмотреть в Кисловодске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Плато Бермамыт
  3. Нарзанная галерея
  4. Кисловодский парк
  5. Чегемские водопады
  6. Приэльбрусье
  7. Храм Тхаба-Ерды
  8. Голубое озеро
  9. Джилы-су
Сколько стоит тур в Кисловодске в апреле 2024
Сейчас в Кисловодске можно забронировать 38 авторских туров от 9 900 ₽ до 116 100 ₽. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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