Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие
Приезд в Пятигорск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00).
Свободное время.
Домбай
Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны — Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на Домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек Европы.
Возвращение в Пятигорск.
Свободное время.
Кисловодск и его окрестности, отъезд
Завтрак в кафе отеля (если предусмотрен).
Освобождение номеров.
Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.
Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.
Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.
Обед (за доп. плату).
Экскурсия на Медовые водопады.
Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Экологический сбор на Медовых водопадах оплачивается самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-х мест. / 1-но мест. /доп. место
|2-х мест. / 1-но мест. / доп. место
|«Искра», улучшенный (без завтрака)
|17550/21600/16400
|5800/4450/2450
|«Искра», 1 категории(без завтрака)
|19150/23700/17850
|7000/5250/3000
|Машук»**, номер «Стандарт»
|17450/22250/15350
|5700/4700/2050
|«Интурист»***, номер «Стандарт»
|18350/24350
|6400/5500/-
Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.
- В пансионате «Искра» не предусмотрены завтраки;
- Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» может меняться в зависимости от дат заезда.
Варианты проживания
Пансионат «Искра»
Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.
В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.
Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.
Отель «Машук»
Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
Гостиница «Интурист»
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака (кроме пансионата «Искра»)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
- Входные билеты
- Канатная дорога в Домбае, все очереди - 2 000 руб. /чел
- Экологический сбор на Медовых водопадах - 100 руб. /чел
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
- Встреча / проводы (индивидуальный трансфер): трансфер аэропорт-отель/отель-аэропорт - 1 400 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько и откуда начинается маршрут?
Место и время сбора группы: отель 2 день тура, ориентировочно в 06:30.
Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 17:30).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужны ли наличные деньги с собой?
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
Как оплачивать курортный сбор?
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Сколько человек в группе?
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Третий день был в Кисловодске, водитель был настолько обходительный и аккуратный что мы с подругой почувствовали себя принцессами)) подавал руку, открывал двери, добродушно шутил и общался.
В этот день мы посетили парк Кисловодска и даже при плохой погоде он произвел положительное впечатление, чайный домик по пути на медовые водопады удивит редкими вареньями и чаями. Рядом паслись лошади это выглядело очень красиво, при лучших погодных условиях устраивают конные прогулки.
Вообщем, всем довольны очень рады) спасибо