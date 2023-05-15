Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск

Групповой тур в Кисловодске
5
3 отзыва
Всего за несколько дней вы зарядитесь энергией и силами, новыми впечатлениями и эмоциями.

Именно это так важно сегодня! За два с половиной дня уикенда вам удастся насладиться городами Кавказских Минеральных Вод, великолепными горными пейзажами и кавказским гостеприимством. Итак, если вы задумались о возможности «махнуть на выходные», гостеприимный Кавказ ждет вас!
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Выходные на Кавказе: Домбай и Кисловодск
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Подышим горным воздухом и насладимся красотой окружающих мест
Солнечный Кисловодск
Солнечный Кисловодск
Прогуляемся по улочкам самого южного города-курорта КМВ, снискавшего славу лучшего кардиологического курорта России
Нарзанная галерея
Нарзанная галерея
Отведаем три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее
Медовые водопады
Медовые водопады
Восхитимся красотой водопадов со сладким названием — Медовые

Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Приезд в Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00).

Свободное время.

ПрибытиеПрибытиеПрибытиеПрибытие
2 день

Домбай

Завтрак (если предусмотрен, ланч-бокс).

Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны — Домбай.

Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.

Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.

Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).

Обед на Домбайской поляне (за доп. плату).

Остановка на реке Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек Европы.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

ДомбайДомбайДомбайДомбай
3 день

Кисловодск и его окрестности, отъезд

Завтрак в кафе отеля (если предусмотрен).

Освобождение номеров.

Экскурсия по Кисловодску и окрестностям.

Знакомство с самым южным городом-курортом КМВ — солнечным Кисловодском, снискавшим славу лучшего кардиологического курорта России.

Экскурсанты прогуляются по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз», попробуют три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.

Экскурсанты побывают у природного памятника горы — Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Обед (за доп. плату).

Экскурсия на Медовые водопады.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

18:00 Возвращение в Пятигорск.

Экологический сбор на Медовых водопадах оплачивается самостоятельно.

Кисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъездКисловодск и его окрестности, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляСтоимостьДоп. сутки за номер
2-х мест. / 1-но мест. /доп. место2-х мест. / 1-но мест. / доп. место
«Искра», улучшенный (без завтрака)17550/21600/164005800/4450/2450
«Искра», 1 категории(без завтрака)19150/23700/178507000/5250/3000
Машук»**, номер «Стандарт»17450/22250/153505700/4700/2050
«Интурист»***, номер «Стандарт»18350/243506400/5500/-

Стоимость дополнительных суток в отелях может меняться в зависимости от дат заезда, необходимо уточнение у куратора тура на момент бронирования.

  • В пансионате «Искра» не предусмотрены завтраки;
  • Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Пансионат «Искра»

2 ночи

Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.

В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.

Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.

Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»

Отель «Машук»

2 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Гостиница «Интурист»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»Гостиница «Интурист»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака (кроме пансионата «Искра»)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды и ужины)
  • Входные билеты
  • Канатная дорога в Домбае, все очереди - 2 000 руб. /чел
  • Экологический сбор на Медовых водопадах - 100 руб. /чел
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в отеле при заселении)
  • Встреча / проводы (индивидуальный трансфер): трансфер аэропорт-отель/отель-аэропорт - 1 400 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Домбая;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • деньги на личные цели
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: отель 2 день тура, ориентировочно в 06:30.

Место окончания тура: г. Пятигорск (ориентировочно в 17:30).

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
15 мая 2023
Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук (если застать хорошую погоду то можно увидеть эльбрус) с Машука открывается отличная панорама всего города. Потрясающий фуд-корт «Кухни мира» у верхнего рынка. И сам рынок классный, цены адекватные и все чисто. Второй день был тур на Домбай. Минусом было то что водитель засыпал прямо во время вождения. Но после небольшой обеденной остановки, все таки без приключений и чп довез нас до места назначения. Про Домбай скажу коротко: это надо видеть.

Третий день был в Кисловодске, водитель был настолько обходительный и аккуратный что мы с подругой почувствовали себя принцессами)) подавал руку, открывал двери, добродушно шутил и общался.

В этот день мы посетили парк Кисловодска и даже при плохой погоде он произвел положительное впечатление, чайный домик по пути на медовые водопады удивит редкими вареньями и чаями. Рядом паслись лошади это выглядело очень красиво, при лучших погодных условиях устраивают конные прогулки.

Вообщем, всем довольны очень рады) спасибо
Очень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору МашукОчень довольны. Ездили с подругой. 1-й день гуляли по Пятигорску, посетили место дуэли Лермонтова, гору Машук
Е
1 июля 2022
Юлия, хочу поблагодарить Вас. Все было замечательно! Отдых удался! Большое спасибо! Успехов Вам в вашей работе!
Е
28 июня 2022
Очень интересный и познавательный тур. Изобилие красок и хорошего настроения.

Тур входит в следующие категории Кисловодска

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