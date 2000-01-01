Не нужно покидать пределы России, чтобы стать владельцем роскошной шубы. Отправляйтесь на Северный Кавказ, а точнее – в Пятигорск! Лучшая пятигорская меховая фабрика «Алеф» приглашает вас на экскурсию!

Производство на фабрике "Алеф" является одним из самых крупных и качественных в РФ. Даже обладатели самого изысканного вкуса будут удовлетворены.