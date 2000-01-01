Описание
Не нужно покидать пределы России, чтобы стать владельцем роскошной шубы. Отправляйтесь на Северный Кавказ, а точнее – в Пятигорск! Лучшая пятигорская меховая фабрика «Алеф» приглашает вас на экскурсию!
Производство на фабрике "Алеф" является одним из самых крупных и качественных в РФ. Даже обладатели самого изысканного вкуса будут удовлетворены.
Программа
- Осмотр цехов и знакомство с технологиями производства меховых изделий.
- Посещение фирменного магазина при фабрике.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Кисловодске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру