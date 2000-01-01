Меховая фабрика «Алеф»

Групповая экскурсия в Кисловодске
Меховая фабрика «Алеф»

Описание

Не нужно покидать пределы России, чтобы стать владельцем роскошной шубы. Отправляйтесь на Северный Кавказ, а точнее – в Пятигорск! Лучшая пятигорская меховая фабрика «Алеф» приглашает вас на экскурсию!

Производство на фабрике "Алеф" является одним из самых крупных и качественных в РФ. Даже обладатели самого изысканного вкуса будут удовлетворены.

Программа

  • Осмотр цехов и знакомство с технологиями производства меховых изделий.
  • Посещение фирменного магазина при фабрике.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, пятница, воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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