Все экскурсии в Кисловодске
Доступно 238 экскурсий 🚌 в Кисловодске на 2021 год, 3096 ⭐ отзывов, цены от 700₽, посетите достопримечательности: Эльбрус, Бермамыт, Джилы-су, Долина Нарзанов, Медовые водопады, Голубые озера, Каракая-Су, Мертвое ущелье. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
7ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Джип-путешествие на Бермамыт
Альпийские луга среди горных вершин, сверкающие на солнце водопады и хвойные леса на склонах - наша...
Каждый день, в 7:00
12ч
3 000₽
за 1 чел.
Домбай - Кавказская Швейцария
На Кавказе есть своя Швейцария - Домбай
В любой день по набору группы
8ч
2 000₽
за 1 чел.
Плато Бермамыт — открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
ежедневно в 03:00, 07:00 и 14:00
Индивидуальный трансфер
10ч
13 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие по Домбаю
На высоте 1600 метров находится небольшой курортный поселок Домбай
Ежедневно
Индивидуальный тур
8ч
8 000₽
за 1-6 чел.
Джип-тур на необыкновенное урочище Джилы-Су!
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
10ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-4 чел.
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике!
Побывать на одной из лучших видовых площадок Северного Кавказа и впечатлиться видами Эльбруса
14ч
2 000₽
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу - самой высокой точке Европы
Что может быть лучше гор
Среда, пятница, воскресенье в 06:00
Индивидуальная экскурсия
7ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Проехать по фантастически красивой дороге и насладиться панорамой великого и могучего Эльбруса
4ч
900₽
за 1 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо - сказочный мир в окрестностях Кисловодска
Северный Кавказ - рай для любителей природы
7ч
2 000₽
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Совершить путешествие к седому Эльбрусу, впечатлиться видами гор и услышать об истории Кавказа
ежедневно в 07:00
9ч
2 000₽
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Всего в 40 километрах от Кисловодска находится Эльбрус
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
1 200₽
за 1-8 чел.
По улицам старого Кисловодска
Увидеть знаковые места уютного города и услышать о них любопытные факты
15ч
3 000₽
за 1 чел.
Город Мертвых - мифы и легенды Северной Осетии
Если вы ищете нечто новое, ранее неизведанное и не похожее ни на одно из известных туристических...
Среда, Воскресенье в 06:00
Индивидуальная экскурсия
12ч
11 000₽
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам — под невыдуманные истории края
15ч
3 000₽
за 1 чел.
«Величие Чечни» - выездная экскурсия в Грозный
На нашей экскурсии вы познакомитесь с красотами и достопримечательностями Северного Кавказа
По выходным в 5:00
12ч
3 000₽
за 1 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Добраться до самой высокой точки Европы, увидеть легендарное озеро и влюбиться в пейзажи Кавказа
в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
5ч
1 000₽
за 1 чел.
В Пятигорск - по лермонтовским местам
Приглашаем вас в Пятигорск! Мы прогуляемся по лермонтовским местам и расскажем вам, как Лермонтов...
Среда, суббота, воскресенье в 14:00
2ч 30м
700₽
за 1 чел.
Кисловодск в именах и судьбах
Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях
в понедельник, вторник и среду в 14:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
8ч
2 000₽
за 1 чел.
Джип-тур на Плато Бермамыт
Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье
По договоренности
Индивидуальный тур
12ч
12 000₽
за 1-6 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
10ч
1 800₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Экскурсия из Кисловодска на Джилы-Су
Поездка к подножью Эльбруса станет одним из самых запоминающихся впечатлений! Оказавшись всего в...
Ежедневно с 07:00
10ч
1 950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джилы-Су — путешествие в мир волшебства
Полюбоваться Эльбрусом, водопадами, скалами и узнать интересные факты о Кабардино-Балкарии
ежедневно в 07:00
4ч
800₽
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида
Понедельник, четверг, суббота в 14:00
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Последние отзывы «Экскурсии Кисловодска»
- Отзыв на: Волшебный КисловодскЮЮлия26 октября 2021Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию. Очень спокойная, интеллигентная подача материала, во всех точках побывали ровно столько времени, сколько необходимо и комфортно для экскурсантов. Хотелось слушать и слушать. ) Будем рекомендовать Ирину своим друзьям, да и сами надеемся еще ни раз вернуться в прекрасный Кисловодск.
- ЕЕлена26 октября 2021Спасибо за шикарную прогулку по Кисловодску, это первое знакомство с городом, в который мы точно вернёмся. Очень хороший, содержательный и неутомительный рассказ, красота вокруг. Спасибо огромное!
- ТТатьяна25 октября 2021Экскурсия очень понравилась! За один день познакомились со знаковыми местами 5 городов. Особенно понравились Железноводск, Пятигорск и храмовый комплекс Ессентуков. В Кисловодске мы проживали - супер) Муж объявил кафешку, где прошёл обед на экскурсии - лучшей кухней северного Кавказа) Карен очень позитивный человек. Рекомендуем!
- ННадежда25 октября 2021Отличная экскурсия, подарившая массу впечатлений. Нам еще повезло с роскошной погодой: небо прочистилось от низкой облачности и в горах установилась очень хорошая видимость. Мощная, подходящая машина, очень профессиональный водитель Дмитрий, знающий гид Юлия, приятная и доброжелательная девушка, насыщенный маршрут, горные пейзажи и виды, которые потрясают своей красотой. Единственное, что нужно учитывать - местами пеший маршрут сложноват, лично для меня было так (а у меня есть проблемы со здоровьем - укорочение ноги и стопы, мышечная атрофия), в одном месте совсем сложно было карабкаться, но я просто не пошла туда, а наслаждалась шумом водопада внизу. Мне помогали и водитель, и гид, подавали руку, поддерживали, фотографировали. Очень благодарна и признательна им. ))) Приятно иметь дело с хорошими людьми! Рекомендую поездку однозначно!
- Отзыв на: Джилы-Су: горы, водопады и ущельяИИнна25 октября 2021Спасибо гиду Марату! Реальность превзошла все ожидания!
- ТТатьяна25 октября 2021Очень легкая, позитивная и вкусная экскурсия! Здесь сбылась моя мечта - прокатилась на зиплайне. ) Рекомендуем однозначно!
- ААнна25 октября 2021Ездили 12.10. С погодой повезло, как и в целом с компанией. К организации никаких претензий, все было выполнено на высоком уровне с их стороны.
- Отзыв на: Конная прогулка в Аликановском ущельеЕЕлена25 октября 2021Сама прогулка отличная, очень красивое ущелье и вообще вся местность. Кони достаточно адаптированы для катания новичков. По сути можно взять просто такси от места проживания до конюшни (от Кисловодска около 300₽) и на месте оплатить 400/1 час катания на лошадях.
- Отзыв на: Кисловодск в именах и судьбахААнастасия24 октября 2021Хотим поблагодарить Екатерину за интересный рассказ об архитектуре и жителях особняков старого Кисловодска!
- ООльга24 октября 2021В нашей поездке 22.10.2021 нас сопровождал Вячеслав. Очень пунктуальный и внимательный человек. Прекрасный водитель (ездили семьёй, дочь иногда укачивает), поездка прошла на 5 баллов. В качестве бонуса - отличный кофе. Однозначно рекомендую для тех, кто хочет получить удовольствие от поездки и великолепные фотографии.