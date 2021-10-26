Большое спасибо Ирине за интересную экскурсию. Очень спокойная, интеллигентная подача материала, во всех точках побывали ровно столько времени, сколько необходимо и комфортно для экскурсантов. Хотелось слушать и слушать. ) Будем рекомендовать Ирину своим друзьям, да и сами надеемся еще ни раз вернуться в прекрасный Кисловодск.

Экскурсия очень понравилась! За один день познакомились со знаковыми местами 5 городов. Особенно понравились Железноводск, Пятигорск и храмовый комплекс Ессентуков. В Кисловодске мы проживали - супер) Муж объявил кафешку, где прошёл обед на экскурсии - лучшей кухней северного Кавказа) Карен очень позитивный человек. Рекомендуем!

Н Надежда 5

Отличная экскурсия, подарившая массу впечатлений. Нам еще повезло с роскошной погодой: небо прочистилось от низкой облачности и в горах установилась очень хорошая видимость. Мощная, подходящая машина, очень профессиональный водитель Дмитрий, знающий гид Юлия, приятная и доброжелательная девушка, насыщенный маршрут, горные пейзажи и виды, которые потрясают своей красотой. Единственное, что нужно учитывать - местами пеший маршрут сложноват, лично для меня было так (а у меня есть проблемы со здоровьем - укорочение ноги и стопы, мышечная атрофия), в одном месте совсем сложно было карабкаться, но я просто не пошла туда, а наслаждалась шумом водопада внизу. Мне помогали и водитель, и гид, подавали руку, поддерживали, фотографировали. Очень благодарна и признательна им. ))) Приятно иметь дело с хорошими людьми! Рекомендую поездку однозначно!