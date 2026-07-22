Групповая
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности в комфортном формате
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 авг в 14:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
В трендеПо каньонам Кисловодска на электровелосипеде
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Начало: Замок коварства и любви
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Познакомиться с лошадьми карачаевской породы и прокатиться вдоль Берёзовского ущелья
Начало: В районе Курортного парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽
2250 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборЛермонтовский Пятигорск
Узнать, где прошёл последний бал поэта, зайти в его дом и постоять на месте роковой дуэли
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
12 авг в 14:00
2000 ₽ за человека
Групповая
К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборВолшебный Кисловодск
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Прокатиться на уникальной породе лошадей «Карачаевская»
Начало: В районе Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1800 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВолшебное путешествие на Джилы-Су
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 авг в 14:00
2000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3815 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие к необыкновенному урочищу Джилы-Су
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Начало: По договоренности
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от 14 800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
Обширная поездка по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и окрестностям Кисловодска
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПоездка из Кисловодска на Медовые водопады
Путешествие на Медовые водопады подарит вам захватывающие виды и возможность попробовать местные деликатесы. Откройте для себя красоту Кавказа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
3800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
Сырная пещера, перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске. За день п...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4670 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: джип-приключение в мини-группе
Посетить край термальных источников и насладиться потрясающим видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Прогулка по Кисловодску откроет вам три исторических периода города. Узнайте, как здесь жили и отдыхали люди разных эпох, от знати до простых граждан
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от 16 920 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 авг в 09:00
11 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 3 чел.
-
25%
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3900 ₽
5200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 16 920 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека
В Кисловодске очень много уникальных достопримечательностей, все их можно разделить на природные и исторические. Многочисленные парки, музеи, лечебные терренкуры, старые аллеи и конечно же великолепный Кавказский Хребет и Эльбрус, это лишь малая часть того что вы можете увидеть
В Кисловодске и за его пределами очень много интересных достопримечательностей, для комфортного знакомства с городом рекомендуем посетить хотя бы одну-две экскурсии. Вам поможет в этом наш каталог, где мы собрали лучшие из них. Обязательно разнообразьте свой отдых ☺️
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 19 июл 2026
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
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А
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло отлично. Очень довольны поездкой. Сама природа это просто вздохнуть и забыть выдохнуть. Хороший автомобиль. комфортный.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
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С
Дата посещения: 7 июл 2026
Экскурсия организована профессионально, экскурсовод замечательный, хорошо эрудированный и внимательный.
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Н
Дата посещения: 3 июл 2026
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и
+3
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О
Дата посещения: 23 июн 2026
Все отлично! Спасибо!
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А
Дата посещения: 18 июн 2026
Всн хорошо , единственное хотелось больше времени на самом Домбае.
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Т
Дата посещения: 17 июн 2026
Погодные условия не позволили посетить эту экскурсию , НО Иван предложил альтернативное решение 👍👍 помощник Алексей нас свозил в Карачаево
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Т
Дата посещения: 13 июн 2026
Выбранная экскурсия прошла просто превосходно , замечательно подобранные локации , красота пригороды , сила Кавказа все это до самых клеточек
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С
Дата посещения: 12 июн 2026
Экскурсия прошла замечательно. Столько положительных эмоций. Гид Камиль профессионал своего дела. И как гид и как водитель. Рассказывал очень интересно, подробно. Маршрут не сложный, осилит любой.
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С
Дата посещения: 3 июн 2026
Решила с внуком посетить Суворовские термальные источники. Али - гид нам подарил великолепную поездку. Получилась настоящая экскурсия с интересными рассказами про здешние места. Я случайно по отзывам обратилась к Али и очень счастлива, что мне повезло. Теперь только к нему.
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Всего 44493 отзыва в Кисловодске
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Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску
Самые популярные экскурсии в Кисловодске
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