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Экскурсии в Кисловодске

Найдено 647 экскурсий в Кисловодске, цены от 410 ₽, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
255 отзывов
Групповая
Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе
Познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности в комфортном формате
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в понедельник, среду, четверг и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
10 авг в 14:00
1400 ₽ за человека
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
На велосипеде
3.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
В тренде
По каньонам Кисловодска на электровелосипеде
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас в Кисловодске. Исследуйте ущелья и водопады, наслаждаясь красотой природы без утомления
Начало: Замок коварства и любви
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3500 ₽ за человека
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Конные прогулки
2 часа
-
20%
219 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади
Познакомиться с лошадьми карачаевской породы и прокатиться вдоль Берёзовского ущелья
Начало: В районе Курортного парка
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽2250 ₽ за человека
Лермонтовский Пятигорск
На автобусе
5 часов
38 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Лермонтовский Пятигорск
Узнать, где прошёл последний бал поэта, зайти в его дом и постоять на месте роковой дуэли
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
12 авг в 14:00
2000 ₽ за человека
К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
На автобусе
Канатная дорога
13 часов
90 отзывов
Групповая
К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе
Полюбоваться самой высокой вершиной Европы с высоты 3100 м, а затем подняться на сам Эльбрус
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
11 авг в 05:00
3300 ₽ за человека
Волшебный Кисловодск
На машине
3 часа
207 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Волшебный Кисловодск
Провести день легко и познавательно на прогулке по самым знаменитым местам российского Баден-Бадена
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:30
Завтра в 11:30
от 7800 ₽ за всё до 3 чел.
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Конные прогулки
2 часа
188 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Верхом вдоль Берёзового ущелья
Прокатиться на уникальной породе лошадей «Карачаевская»
Начало: В районе Колоннады
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1800 ₽ за человека
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Джиппинг
На машине
8 часов
488 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате из Кисловодска
Без спешки полюбоваться фантастической природой, сделать фото и посетить смотровые точки по пути
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 14:30
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Волшебное путешествие на Джилы-Су
На машине
7.5 часов
321 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Волшебное путешествие на Джилы-Су
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии с экскурсией на Джилы-Су. Откройте для себя величие природы и древние легенды
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
98 отзывов
Групповая
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Насыщенная групповая экскурсия из Кисловодска в Пятигорск. Посетите исторический центр, склон горы Горячей и другие знаковые места
Начало: У магазина Стрижамент (напротив жд вокзала), ул. В...
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
11 авг в 14:00
2000 ₽ за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
На машине
На микроавтобусе
13 часов
495 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
Наскальная крепость Дзивгис, «город мертвых», старинный монастырь и горные ущелья за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5500 ₽ за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
1178 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4500 ₽ за человека
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
На машине
9 часов
748 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: путешествие к северному подножию Эльбруса
Проехать по одной из красивейших дорог Северного Кавказа и полюбоваться горами и водопадами
Начало: От вашего места проживания в пределах Кисловодска
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3815 ₽ за человека
Джип-путешествие к необыкновенному урочищу Джилы-Су
Джиппинг
На машине
8 часов
414 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие к необыкновенному урочищу Джилы-Су
Насладиться видами Эльбруса, принять минеральные ванны и оценить мощь горных водопадов
Начало: По договоренности
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от 14 800 ₽ за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
На машине
Канатная дорога
7 часов
368 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
Обширная поездка по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и окрестностям Кисловодска
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Джиппинг
На машине
9 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Джилы-Су: путешествие из Кисловодска в мини-группе
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Поездка из Кисловодска на Медовые водопады
На машине
5.5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Поездка из Кисловодска на Медовые водопады
Путешествие на Медовые водопады подарит вам захватывающие виды и возможность попробовать местные деликатесы. Откройте для себя красоту Кавказа
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8600 ₽ за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
На машине
8 часов
628 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: ежедневно в 02:30, 07:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 02:30
3800 ₽ за человека
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
601 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай - место силы. Путешествие в мини-группе
Сырная пещера, перевал Гумбаши, озеро Кара-Кёль и подъём на Мусса-Ачитару
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске. За день п...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4670 ₽ за человека
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Джиппинг
На машине
На параплане
10 часов
94 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Чегем: водопады и полёт на параплане с инструктором
Отправиться из городов КМВ в Кабардино-Балкарию и пролететь над одним из красивейших ущелий Кавказа
Начало: От вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
12 авг в 06:00
15 авг в 06:00
10 000 ₽ за человека
Джилы-Су: джип-приключение в мини-группе
Джиппинг
На машине
9 часов
258 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: джип-приключение в мини-группе
Посетить край термальных источников и насладиться потрясающим видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4000 ₽ за человека
Знакомьтесь, Кисловодск
Пешая
3 часа
237 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Кисловодск
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска: парк, бульвары, старинные гостиницы и нарзанные ванны. Узнайте историю города и его знаменитых гостей
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8100 ₽ за всё до 6 чел.
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Конные прогулки
2 часа
291 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Конная прогулка в окрестностях Кисловодска
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, оседлав лошадь в компании опытных инструкторов
Начало: Рядом с памятником Ленину
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽ за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
13 часов
207 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5000 ₽ за человека
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Пешая
2 часа
204 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Кисловодск: царская и советская империи отдыха
Прогулка по Кисловодску откроет вам три исторических периода города. Узнайте, как здесь жили и отдыхали люди разных эпох, от знати до простых граждан
Начало: На проспекте Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7200 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
На машине
Канатная дорога
12 часов
328 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
Влюбиться в горные панорамы Северного Кавказа и исследовать тропы Тебердинского заповедника
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
от 16 920 ₽ за всё до 4 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
На машине
6 часов
300 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Лермонтова на Кавминводах: 3 города за 1 день
Погрузитесь в атмосферу 19 века, исследуя места, связанные с Лермонтовым в Кисловодске, Железноводске и Пятигорске
Начало: По договоренности в Кисловодске
10 авг в 09:00
11 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
На машине
8 часов
-
25%
236 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Кисловодска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
3900 ₽5200 ₽ за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
На машине
Канатная дорога
12 часов
263 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
Лучшие виды главной вершины Кавказа и дегустация нарзана за один день
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 16 920 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Конные прогулки
2 часа
-
10%
121 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая конная прогулка над Берёзовским ущельем
Окунитесь в мир приключений с конной прогулкой по живописным местам Кисловодска, где каждый шаг открывает новые виды
Начало: У входа в Кисловодский парк
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1800 ₽2000 ₽ за человека

Что посмотреть в Кисловодске на экскурсиях?

В Кисловодске очень много уникальных достопримечательностей, все их можно разделить на природные и исторические. Многочисленные парки, музеи, лечебные терренкуры, старые аллеи и конечно же великолепный Кавказский Хребет и Эльбрус, это лишь малая часть того что вы можете увидеть

Местные экскурсоводы

В Кисловодске и за его пределами очень много интересных достопримечательностей, для комфортного знакомства с городом рекомендуем посетить хотя бы одну-две экскурсии. Вам поможет в этом наш каталог, где мы собрали лучшие из них. Обязательно разнообразьте свой отдых ☺️

Последние отзывы на экскурсии

А
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Дата посещения: 19 июл 2026
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
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А
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло отлично. Очень довольны поездкой. Сама природа это просто вздохнуть и забыть выдохнуть. Хороший автомобиль. комфортный.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
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С
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Дата посещения: 7 июл 2026
Экскурсия организована профессионально, экскурсовод замечательный, хорошо эрудированный и внимательный.
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Н
Из Кисловодска на Уллу-Тау: место силы, водопады и горные пейзажи в мини-группе
Дата посещения: 3 июл 2026
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и
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отличная компания! Море впечатлений и положительных эмоций которые не передать словами! Спасибо большое нашему гиду Камилю за интересные рассказы, позитив и доброе отношение! Теперь на экскурсии только с ним!❤️

Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на+3
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
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О
Путешествие в Домбай: туда, где бьётся сердце гор
Дата посещения: 23 июн 2026
Все отлично! Спасибо!
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А
Восторг на высоте! Поездка на Домбай - из Кисловодска
Дата посещения: 18 июн 2026
Всн хорошо , единственное хотелось больше времени на самом Домбае.
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Т
Древнее плато Бермамыт
Дата посещения: 17 июн 2026
Погодные условия не позволили посетить эту экскурсию , НО Иван предложил альтернативное решение 👍👍 помощник Алексей нас свозил в Карачаево
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на замечательные локации и показал замечательные места , мы всей группой остались довольные , спасибо вам за организацию и безопастность 👍

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Т
Из Кисловодска - в горную Осетию
Дата посещения: 13 июн 2026
Выбранная экскурсия прошла просто превосходно , замечательно подобранные локации , красота пригороды , сила Кавказа все это до самых клеточек
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прониклось в сердце . Экскурсовод Денис профессионал своего дела , чувствовали себя с ним безопасно , общались на любые темы от истории до кухни , сам превосходно рассказывает и слушает гостей тоже с интересом , мне кажется найдут подход к любому гостю . Рекомендую 👍

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С
Из Кисловодска на Уллу-Тау: место силы, водопады и горные пейзажи в мини-группе
Дата посещения: 12 июн 2026
Экскурсия прошла замечательно. Столько положительных эмоций. Гид Камиль профессионал своего дела. И как гид и как водитель. Рассказывал очень интересно, подробно. Маршрут не сложный, осилит любой.
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С
Суворовские термальные источники: трансфер из Кисловодска
Дата посещения: 3 июн 2026
Решила с внуком посетить Суворовские термальные источники. Али - гид нам подарил великолепную поездку. Получилась настоящая экскурсия с интересными рассказами про здешние места. Я случайно по отзывам обратилась к Али и очень счастлива, что мне повезло. Теперь только к нему.
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Всего 44493 отзыва в Кисловодске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску

Самые популярные экскурсии в Кисловодске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Обзорная групповая экскурсия по Кисловодску на автобусе;
  2. По каньонам Кисловодска на электровелосипеде;
  3. Групповая конная прогулка и мастер-класс по седланию лошади;
  4. Лермонтовский Пятигорск;
  5. К Эльбрусу - через гору Чегет. Экскурсия в группе.
Что посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Плато Бермамыт;
  4. Голубые озера;
  5. Джилы-су;
  6. Медовые водопады;
  7. Чегемские водопады;
  8. Перевал Гум-Баши;
  9. Гижгит;
  10. Гора Кольцо.
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2026
Сейчас в Кисловодске можно забронировать 647 экскурсий и билетов от 410 до 65 000 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 44493 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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