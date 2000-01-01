Пятигорский меховой рынок славится не только на весь Кавказ, но и на всю Россию богатейшим выбором верхней одежды по низким ценам. А если поторговаться, то можно получить еще и существенную скидку.

Отличная возможность тепло одеть всю свою семью!

Час езды от Кисловодска.