Шубный рынок

Групповая экскурсия в Кисловодске
Шубный рынок

Описание

Пятигорский меховой рынок славится не только на весь Кавказ, но и на всю Россию богатейшим выбором верхней одежды по низким ценам. А если поторговаться, то можно получить еще и существенную скидку.

Отличная возможность тепло одеть всю свою семью!

Час езды от Кисловодска.

Программа

  • Широкий ассортимент товаров из натурального меха: шубы, полушубки, дубленки, пальто, жилеты всех фасонов и цветов.
  • Аксессуары: накидки, шапки и даже тапочки.
  • Разнообразие видов меха – от мутона до соболя и шиншиллы.
  • Местные и заграничные (Турция, Греция) меховые фабрики.
  • Есть небольшой выбор изделий из кожи и шерсти (куртки, сумки, ремни).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Сопровождение
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 06:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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