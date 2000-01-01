Описание
Пятигорский меховой рынок славится не только на весь Кавказ, но и на всю Россию богатейшим выбором верхней одежды по низким ценам. А если поторговаться, то можно получить еще и существенную скидку.
Отличная возможность тепло одеть всю свою семью!
Час езды от Кисловодска.
Программа
- Широкий ассортимент товаров из натурального меха: шубы, полушубки, дубленки, пальто, жилеты всех фасонов и цветов.
- Аксессуары: накидки, шапки и даже тапочки.
- Разнообразие видов меха – от мутона до соболя и шиншиллы.
- Местные и заграничные (Турция, Греция) меховые фабрики.
- Есть небольшой выбор изделий из кожи и шерсти (куртки, сумки, ремни).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 06:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Кисловодске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру