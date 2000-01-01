Терский конезавод

Групповая экскурсия в Кисловодске
Терский конезавод

Описание

Кавказские Минеральные Воды предлагают путешественникам самые разнообразные виды отдыха. Приглашаем вас на экскурсию для всей семьи - Терский конезавод!

Знаменитый Терский конезавод находится недалеко от Железноводска, у подножия горы Змейка. На ежегодных аукционах в Голландии Россию представляют чистокровные арабские скакуны именно с этого завода.

Вас ждет увлекательное шоу с участием замечательных умных животных, положительные эмоции и впечатления!

Программа

  • Вы познакомитесь с арабскими скакунами различных мастей, лучшие из которых имеют мировую славу, узнаете много интересного об обитателях конезавода и особенностях их разведения. Сделаете уникальные фотографии рядом с породистыми лошадьми и верхом на них.

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  • В крытом манеже вы посмотрите незабываемое шоу лошадей, совершенных созданий природы, умных животных, удивляющих своей грациозностью и сообразительностью. Лошади горды и независимы, их поведение непредсказуемо, поэтому каждое их выступление неповторимо. Продолжительнось шоу - 1-1,5 часа.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входной билет на шоу лошадей - 300 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 14:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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