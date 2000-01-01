Описание
Кавказские Минеральные Воды предлагают путешественникам самые разнообразные виды отдыха. Приглашаем вас на экскурсию для всей семьи - Терский конезавод!
Знаменитый Терский конезавод находится недалеко от Железноводска, у подножия горы Змейка. На ежегодных аукционах в Голландии Россию представляют чистокровные арабские скакуны именно с этого завода.
Вас ждет увлекательное шоу с участием замечательных умных животных, положительные эмоции и впечатления!
Программа
Вы познакомитесь с арабскими скакунами различных мастей, лучшие из которых имеют мировую славу, узнаете много интересного об обитателях конезавода и особенностях их разведения. Сделаете уникальные фотографии рядом с породистыми лошадьми и верхом на них..
В крытом манеже вы посмотрите незабываемое шоу лошадей, совершенных созданий природы, умных животных, удивляющих своей грациозностью и сообразительностью. Лошади горды и независимы, их поведение непредсказуемо, поэтому каждое их выступление неповторимо. Продолжительнось шоу - 1-1,5 часа..
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Входной билет на шоу лошадей - 300 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 14:00Экскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.