Кавказские Минеральные Воды предлагают путешественникам самые разнообразные виды отдыха. Приглашаем вас на экскурсию для всей семьи - Терский конезавод!

Знаменитый Терский конезавод находится недалеко от Железноводска, у подножия горы Змейка. На ежегодных аукционах в Голландии Россию представляют чистокровные арабские скакуны именно с этого завода.

Вас ждет увлекательное шоу с участием замечательных умных животных, положительные эмоции и впечатления!