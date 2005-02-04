Полёт на мотодельтоплане над Клементьева

Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря

5
11 отзывов
Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря. Невероятные виды и красоты восточного побережья Крыма!
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева
Полёт на мотодельтоплане над Клементьева

Что вас ожидает 🤩

  • Коктебель
  • Кара-даг
  • Клементьева
Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря.
Невероятные виды и красоты восточного побережья Крыма!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Фото
  • Видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нет
Завершение: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Когда и сколько длится?
Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Экскурсия длится около 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полеты проводятся в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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