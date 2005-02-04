Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря
Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря. Невероятные виды и красоты восточного побережья Крыма!
Что вас ожидает 🤩
- Коктебель
- Кара-даг
- Клементьева
Полеты на моторном дельтаплане до Карадагского заповедника и обратно на высоте 500 метров над уровнем моря.
Невероятные виды и красоты восточного побережья Крыма!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора
- Аренда снаряжения
- Что не входит
- Фото
- Видеосъёмка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мероприятие на открытом воздухе, адреса нетЗавершение: Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00Экскурсия длится около 12 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Полеты проводятся в зависимости от погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Коктебеле
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