Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах
Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах.
Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей. С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!
Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей. С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!
Полёт в тандеме с инструктором это уникальное приключение. Сочувствовать себя по настоящему свободным как птица — легко!
Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах. Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей.
С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги инструктора
- Аренда снаряжения
- Что не входит
- Трансфер
- Видеосъёмка
- Место начала и завершения?
- Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00Экскурсия длится около 18 минут
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Полеты проводятся по погоде и необходимо уточнять условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Коктебеле
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