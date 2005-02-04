Полёт на параплане в тандеме на Клементьева

Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах

Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах.

Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей. С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт на параплане в тандеме на Клементьева
Полёт в тандеме с инструктором это уникальное приключение. Сочувствовать себя по настоящему свободным как птица — легко!
Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах. Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей.
С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги инструктора
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Трансфер
  • Видеосъёмка
Место начала и завершения?
Нет адреса, мероприятие на открытом воздухе
Когда и сколько длится?
Когда: Любо день недели, при наличии погодных условий. С 10:00 до 15:00
Экскурсия длится около 18 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Полеты проводятся по погоде и необходимо уточнять условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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