Полёт в тандеме с инструктором это уникальное приключение. Сочувствовать себя по настоящему свободным как птица — легко!

Полеты проводятся на известной горе Клементьева (Узун-Сырт) и рядом находящихся склонах. Уникальные условия горы дают возможность парить часам над склоном и наслаждаться красотой окружающих пейзажей.

С опытными пилотами это не страшно, а комфортно и безопасно!