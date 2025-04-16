Вы окунетесь в средние века и, кроме того, насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Описание тура
Экскурсионная прогулка по Коломне
Приглашаем вас на увлекательную экскурсионную прогулку по Коломне, где вы сможете познакомиться с легендарными храмами Коломенского кремля. Эти исторические сооружения являются символом триумфа побед Дмитрия Донского.
Загадки и легенды
Во время экскурсии вы узнаете о тайнах строительства Коломенского кремля, которые были возведены итальянскими мастерами. Также вас ждут загадочные легенды о библиотеке Ивана Грозного, списки которой создавались коломенскими писарями и, возможно, сохранились в таинственных подземельях.
Кулинарные удовольствия
Не упустите возможность окунуться в атмосферу средних веков и насладиться вкусами традиционных калачей и коломенской пастилы.
Ночь в уникальном отеле
Предлагаем вам провести ночь в удивительном отеле — ботеле. Этот уникальный отель пришвартован к берегу Москвы-реки в самом центре города, создавая ощущение пребывания на судне, окруженном водами с трех сторон. Он расположен в историческом центре, что делает его идеальным местом для отдыха.
Усадьба Константиново
На следующий день вы посетите усадьбу Константиново — колыбель великого русского поэта Сергея Есенина. Здесь вы сможете увидеть всю красоту этих мест, воспетых в стихах народного поэта.
Экскурсия по усадьбе
Ваш гид проведет подробную экскурсию по усадьбе и расскажет о детстве и юности Сергея Есенина. Усадьба отличается удивительной ухоженностью и красотой, а на ее территории часто проходят поэтические фестивали и встречи.
Важно знать
- Ввиду большой популярности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» рекомендуется раннее бронирование билетов.
- Пожалуйста, определитесь с точным количеством участников группы.
- Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические места Коломенского кремля
- Уникальный «живой» музей, посвященный русскому калачу
- Музей «Коломенская пастила»
- Музей-заповедник Константиново - родина великого поэта Сергея Есенина
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия в музее «Калачная» (400/500 руб. (будни/выходные) - взрослый 300/400 руб. (будни/выходные) - детский 200 руб. - льготный
- Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (650 руб. - взрослый 100 руб. - детский (до 7 лет)
- Трансфер в Константиново и обратно
- Билет с экскурсией в Константиново (500 РУБ./. чел.)
- Проживание (одна ночь в отеле)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев "Калача" и "Коломенской пастилы" необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы. Количество билетов ограничено
- И они действуют по сеансам