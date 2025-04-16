Шестая часть земли с названьем кратким Русь

Коломенский кремль и библиотека Ивана Грозного: экскурсия в историю
Вас ждет обзор легендарных храмов Коломенского кремля, которые являются триумфом побед Дмитрия Донского, тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно, сохранившиеся в тайных подземельях.

Вы окунетесь в средние века и, кроме того, насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.
Шестая часть земли с названьем кратким Русь
Шестая часть земли с названьем кратким Русь
Шестая часть земли с названьем кратким Русь
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 13:00, 15:00

Описание тура

Экскурсионная прогулка по Коломне

Приглашаем вас на увлекательную экскурсионную прогулку по Коломне, где вы сможете познакомиться с легендарными храмами Коломенского кремля. Эти исторические сооружения являются символом триумфа побед Дмитрия Донского.

Загадки и легенды

Во время экскурсии вы узнаете о тайнах строительства Коломенского кремля, которые были возведены итальянскими мастерами. Также вас ждут загадочные легенды о библиотеке Ивана Грозного, списки которой создавались коломенскими писарями и, возможно, сохранились в таинственных подземельях.

Кулинарные удовольствия

Не упустите возможность окунуться в атмосферу средних веков и насладиться вкусами традиционных калачей и коломенской пастилы.

Ночь в уникальном отеле

Предлагаем вам провести ночь в удивительном отеле — ботеле. Этот уникальный отель пришвартован к берегу Москвы-реки в самом центре города, создавая ощущение пребывания на судне, окруженном водами с трех сторон. Он расположен в историческом центре, что делает его идеальным местом для отдыха.

Усадьба Константиново

На следующий день вы посетите усадьбу Константиново — колыбель великого русского поэта Сергея Есенина. Здесь вы сможете увидеть всю красоту этих мест, воспетых в стихах народного поэта.

Экскурсия по усадьбе

Ваш гид проведет подробную экскурсию по усадьбе и расскажет о детстве и юности Сергея Есенина. Усадьба отличается удивительной ухоженностью и красотой, а на ее территории часто проходят поэтические фестивали и встречи.

Важно знать

  • Ввиду большой популярности музеев «Калача» и «Коломенской пастилы» рекомендуется раннее бронирование билетов.
  • Пожалуйста, определитесь с точным количеством участников группы.
  • Количество билетов ограничено, и они действуют по сеансам.

Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторические места Коломенского кремля
  • Уникальный «живой» музей, посвященный русскому калачу
  • Музей «Коломенская пастила»
  • Музей-заповедник Константиново - родина великого поэта Сергея Есенина
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Экскурсия в музее «Калачная» (400/500 руб. (будни/выходные) - взрослый 300/400 руб. (будни/выходные) - детский 200 руб. - льготный
  • Экскурсия в музей «Коломенская пастила» (650 руб. - взрослый 100 руб. - детский (до 7 лет)
  • Трансфер в Константиново и обратно
  • Билет с экскурсией в Константиново (500 РУБ./. чел.)
  • Проживание (одна ночь в отеле)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Лажечникова, Коломна, около будки городового
Завершение: Коломна, станция Коломна
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Ввиду большой привлекательности и востребованности музеев "Калача" и "Коломенской пастилы" необходимо раннее бронирование билетов. Просьба определиться с точным количеством группы. Количество билетов ограничено
  • И они действуют по сеансам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.