Вас ждет обзор легендарных храмов Коломенского кремля, которые являются триумфом побед Дмитрия Донского, тайны строительства Коломенского кремля фряжскими (итальянскими) мастерами, загадочные легенды библиотеки Ивана Грозного, списки которой писались коломенскими писарями, и возможно, сохранившиеся в тайных подземельях. Вы окунетесь в средние века и, кроме того, насладитесь забытыми вкусами калачей и коломенской пастилы.

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Описание тура

Экскурсионная прогулка по Коломне

Приглашаем вас на увлекательную экскурсионную прогулку по Коломне, где вы сможете познакомиться с легендарными храмами Коломенского кремля. Эти исторические сооружения являются символом триумфа побед Дмитрия Донского.

Загадки и легенды

Во время экскурсии вы узнаете о тайнах строительства Коломенского кремля, которые были возведены итальянскими мастерами. Также вас ждут загадочные легенды о библиотеке Ивана Грозного, списки которой создавались коломенскими писарями и, возможно, сохранились в таинственных подземельях.

Кулинарные удовольствия

Не упустите возможность окунуться в атмосферу средних веков и насладиться вкусами традиционных калачей и коломенской пастилы.

Ночь в уникальном отеле

Предлагаем вам провести ночь в удивительном отеле — ботеле. Этот уникальный отель пришвартован к берегу Москвы-реки в самом центре города, создавая ощущение пребывания на судне, окруженном водами с трех сторон. Он расположен в историческом центре, что делает его идеальным местом для отдыха.

Усадьба Константиново

На следующий день вы посетите усадьбу Константиново — колыбель великого русского поэта Сергея Есенина. Здесь вы сможете увидеть всю красоту этих мест, воспетых в стихах народного поэта.

Экскурсия по усадьбе

Ваш гид проведет подробную экскурсию по усадьбе и расскажет о детстве и юности Сергея Есенина. Усадьба отличается удивительной ухоженностью и красотой, а на ее территории часто проходят поэтические фестивали и встречи.

Важно знать