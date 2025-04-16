Авторские туры в Коломне

Найдено 1 тур в Коломне, цена 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Шестая часть земли с названьем кратким Русь
На автобусе
2 дня
Шестая часть земли с названьем кратким Русь
Начало: Улица Лажечникова, Коломна, около будки городового
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00
Завтра в 11:00
17 апр в 11:00
8000 ₽ за экскурсию

Что посмотреть в Коломне на экскурсиях?

Основные достопримечательности Коломны — исторические постройки разных эпох, благодаря им легко проследить историю города от основания до современности. Особенно здесь будет интересно тем, кто погружён в религиозную тематику, так как Коломна полна православных храмов и монастырей, их можно посетить во время экскурсий по святым местам. И подходящих гидов вы можете недорого найти у нас. А помимо восхитительных архитектурных памятников в Коломне красивейшая природа, что хороша в любое время года. Посетите многочисленные парки, аллеи, полюбуйтесь на реки Москва и Ока. И не забудьте навестить множество интереснейших музеев, что впечатлят любого гостя города

Местные экскурсоводы

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