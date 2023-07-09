Предлагаем Вам посетить именно такое место, где можно забыть о городской суете, глядя на грациозно проплывающих китов, резвящихся касаток, вальяжных в своей сытости бурых медведей, где можно расслабиться, любуясь удивительными пейзажами Дальневосточной тайги на фоне величественных сопок и сурового, но не менее красивого Охотского моря.
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Переезд от Комсомольска-на-Амуре до берега залива Николая
Это самый трудный этап нашей экспедиции.
Старт трансфераначинается в г. Комсомольск-на-Амуре, куда Вы прибываете самостоятельно.
Рекомендуется прибывать в Комсомольск-на-Амуре за день до начала трансфера, что бы Вы могли отдохнуть от долгого пути.
Время выезда в 03:00–05:00 (по местному времени) на нашем транспорте.
Время в пути составляет от 15 до 24 часов (многое зависит от погодных условий и состояния дороги).
Питание во время пути будет предоставляться в виде бутербродов с чаем (кофе) и консервированных продуктов. Если у Вас есть какие-либо особые условия питания, вегетарианцы и т. д., то при бронировании тура необходимо об этом уведомить нашего менеджера.
Напоминаем, что это самая тяжелая часть нашей экспедиции, так как на протяжении всего пути, а это 600 км, нет магистралей, нет шоссе, а есть грунтовая дорога, которая пролегает через тайгу, такие реки как Амгунь, с паромной переправой, а не мостом и проездом мимо двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) ООО «Полиметалл», въезд и выезд через которые осуществляется по специальным пропускам, для оформления которых нам будут необходимы ваши паспортные данные.
Есть участок лесной дороги, где средняя скорость движения 20–30 км/ч.
Также придется преодолевать броды, проезжать участки с размытыми дорогами, от поломок транспорта в пути тоже никто не застрахован, так как нагрузка на технику идет колоссальная.
Просим набраться сил и терпения, они Вам понадобятся. Если бы дорога была бы легкой и доступной, то этот край не назывался бы диким…
Финиш трансфера на берегу залива Николая, где будет организован ночлег на перевалочной базе.
Обращаем Ваше внимание, что на перевалочной базе условия довольно аскетичные и полевые, но, все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом пространстве, там есть.
Прибытие на остров
Утром, по прибытии катера, ждем высадки с катера убывающих туристов, после этого загружаемся на катер и убываем в основной лагерь, на наш остров, время в пути составит от 1 до 3 часов, так как по пути мы можем встретить китов и косаток и понаблюдать за ними.
По прибытии на остров, расселяемся в глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения).
Для семей с детьми предусмотрено расселение по 3-4 человека.
Знакомимся с командой, проходим краткий инструктаж по мерам безопасности проживания в палаточном лагере, при совершении пеших и морских прогулок и во время наблюдения за млекопитающими.
Если погода позволяет, ходите на SUP-борде, лодках или наблюдаете за китами, косатками и нерпами с берега.
Знакомимся с программой пеших и морских прогулок, вносим корректировки, индивидуально под каждую группу, в зависимости от ваших пожеланий, ну и, конечно, от погодных условий и миграции китов и косаток.
Можете принять участие в облагораживании территории лагеря, инициатива по улучшению эстетики прилегающей территории только приветствуется.
Вечерами проводите время у костра, общаетесь друг с другом, любителям медитации и уединения обустроено место с видом на живописный пейзаж.
Экспедиция по заливам, пешие прогулки и рыбалка
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
- Экспедиция по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятностьвплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100%.
- Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах. Также предусмотрена морская рыбалка.
- Ночлег на протяжении всей экскурсии будет в палатках. Просим это учитывать. Спальные мешки и гидрокостюмы мы выдаем абсолютно бесплатно.
Все выходы на морские прогулки полностью зависят от погодных условий. При наличии тумана и больших волн катер в море не выходит.
Экспедиция по заливам, пешие прогулки и рыбалка
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
- Экспедиция по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятностьвплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100%.
- Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах. Также предусмотрена морская рыбалка.
- Ночлег на протяжении всей экскурсии будет в палатках. Просим это учитывать. Спальные мешки и гидрокостюмы мы выдаем абсолютно бесплатно.
Все выходы на морские прогулки полностью зависят от погодных условий. При наличии тумана и больших волн катер в море не выходит.
Экспедиция по заливам, пешие прогулки и рыбалка
С 3 по 5 день группа совершит экспедицию, в которую входит:
- Экспедиция по заливу Николая, заливу Нерпичий, морские переходы до живописных мест с невероятно красивыми пляжами, где вероятностьвплотную приблизиться к китам и косаткам составляет практически 100%.
- Для любителей рыбалки на протяжении всей экскурсии запланированы пешие прогулки вглубь островов и материка, чтобы попытать удачу в горных речках, озерах. Также предусмотрена морская рыбалка.
- Ночлег на протяжении всей экскурсии будет в палатках. Просим это учитывать. Спальные мешки и гидрокостюмы мы выдаем абсолютно бесплатно.
Все выходы на морские прогулки полностью зависят от погодных условий. При наличии тумана и больших волн катер в море не выходит.
Отдых в базовом лагере на острове
Отдых в базовом лагере на острове.
Личное время.
Прогулки на SUP-борде.
Наблюдение за китами, косатками.
Рыбалка в окрестностях залива Николая и морская рыбалка.
Убытие на перевалочную базу на берегу залива Николая.
Все будет зависеть от ваших пожеланий и погодных условий.
Отъезд
Убываем в Комсомольск-на-Амуре.
Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание на перевалочной базе в палатках (2 ночи) и в основном базовом лагере на острове в глэмпинг-палатках (4 ночи).
Стоимость тура — 190 000 руб. /чел.
Стоимость тура для детей — 171 000 руб. /чел.
Необходим свой теплый спальный мешок, если спального мешка нет, можно взять вкладыш. Возможность выдачи спального мешка уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Перевалочная база на берегу Охотского моря
Обращаем Ваше внимание, что на перевалочной базе условия довольно аскетичные и полевые, но, все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом пространстве, там есть.
Палаточный лагерь
На острове расселяемся в глэмпинг-палатках, по 2 человека (учитывая Ваши пожелания и предпочтения). Размещение без подселения возможно только при покупке второго места.
Если приезжает семья с ребенком, то в палатку ставится дополнительное спальное место — раскладушка.
В каждой палатке есть кровати, тумбочки, печка, подушки, постельное белье, спальный мешок мы предоставляем.
Удобства на территории (отдельно), душа в лагере нет, ежедневно топится теплая баня.
Желательно иметь теплый спальный мешок с собой, на случай похолодания или шторма.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (во время трансфера питание будет предоставляться в виде бутербродов с чаем (кофе) и консервированных продуктов, питание в кафе - за свой счет)
- Экспедиции к китам
- Проживание и питание на перевалочной базе, а так же на протяжении всех экспедиций
- Поездки на рыбалку в составе группы, не менее 5 человек
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Комсомольска-на-Амуре
- Проживание в гостиницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
- Индивидуальные поездки на рыбалку организуются по возможности (в Т.Ч. в зависимости от свободных катеров) - обговариваются и оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- Паспорт РФ.
- Медицинский полис ОМС.
Одежда и обквь:
- Теплая куртка/пуховик (водонепроницаемая, ветрозащитная).
- Тёплые штаны.
- Штаны (мембрана, водонепроницаемые, ветрозащитные).
- Толстовки (или худи).
- Футболки под толстовки.
- Обувь, в которой поедете + сменную пару (подойдут кроссовки, желательно непромокаемые).
- Резиновые сапоги.
- Тёплые носки.
- Шапка — не шерстяная, но теплая.
- Нижнее белье.
- Костюм противоэнцифалитный.
- Дождевик, плащ, либо непромокаемый костюм.
- Перчатки.
- Флисовая кофта.
- Термобелье (в нем тепло спать в спальнике).
Снаряжение и аксессуары:
- Солнечные очки.
- Теплый спальный мешок.
- Коремат.
- Термос.
- Фонарик.
- Непромокаемый чехол для телефона и документов.
- Бинокль.
- Прочие аксессуары, которые берете в путешествия (в т. ч. для фото).
Лекарства:
- Антиаллергены.
- Обезболивающее.
- Драмина (от морской болезни).
- Индивидуальные препараты.
- Уголь активированный.
- Лекарства для собственных нужд.
Личная гигиена:
- Зубная паста и щетка.
- Банное полотенце.
- Крем от загара.
- Крем от насекомых.
- Крем для заживления ран (мазолей и ссадин).
- Вместо линз лучше взять очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Требования к участникам
Для совершения подобной экспедиции вы должны быть уверены в своей физической форме, обладать хорошим здоровьем и быть эмоционально уравновешенным человеком. Однако, вам не стоит ехать, если вы не сможете прожить без сотовой связи, интернета, особых продуктов питания, и если страдаете заболеваниями спины, ног, глаз, сердца, легких, психики, хроническими заболеваниями с непрогнозируемыми обострениями или приступами (эпилепсия, кашель, удушье, психические припадки).
Также, не рекомендуется посещать такие туры людям, требующим к себе особого медицинского присмотра, так как ближайший населенный пункт находится в 180 км от лагеря по неблагоустроенной дороге.
Влияет ли природный фактор?
Все выезды и морские прогулки напрямую зависят от погодных метеоусловий, и возможность выезда обсуждается только на острове с капитаном.
Также и выезд на рыбалку, зависит от погодных условий. Снасти мы представляем, но если у вас есть свои, то можете их взять.
Ввиду того, что климат Охотского моря очень суров, погода очень переменчива, то в маршрут тура могут вноситься изменения и поправки.
Тур направлен именно на китов — наблюдение за китами и их поиски. Миграция китов и косаток непредсказуема, поэтому говорить со стопроцентной гарантией, что Вы сможете поплавать на SUP-борде в окружении китов и касаток, мы не будем. Но хотим сказать, что еще никто не уезжал с Охотского моря, не увидев этих прекрасных созданий.
Так же из-за штормов и ограниченного времени пребывания мы можем посетить не все намеченные на маршруте локации для соблюдения Вашей же безопасности, которая для нас в приоритете.
Необходимо учитывать также климат Охотского моря и Шантарского архипелага, возможно, что весь тур вам придется быть одетыми в теплые вещи и непромокаемый плащ, так как дожди, морось и туманы тут могут держаться неделями.
Где лучше остановиться до и после тура?
Проживание в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске до начала и после окончания экспедиции вам нужно забронировать самостоятельно.
Рекомендуем гостиницы:
- в Хабаровске — «Сопка» и «Парус» (высокий уровень сервиса), «Верба», «Бутик-отель Хабаровск Сити», «Саппоро» и «Лазурит» (стандартное размещение), а также «Чайка» (бюджетное размещение);
- в Комсомольске-на-Амуре — «Дзёмги», «Амур», «Восход», «Визит».
Проживания в гостиницах Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в стоимость тура не входит
Как добраться?
Тур начинается в г. Комсомольск-на-Амуре. Прилететь можно в Хабаровск, оттуда есть три варианта добраться до Комсомольска-на-Амуре: на поезде (12 часов), на автобусе (6 часов), на машине (4–5), также за отдельную плату можно заказать индивидуальный трансфер (уточняйте при бронировании).
Рекомендуем прибыть в город за день до тура и отдохнуть перед длительным переездом.
Обратный отъезд из Комсомольска-на-Амуре также рекомендуем планировать на следующий день вечером или через день, так как нас ждет длительный непредсказуемый переезд (зависит от погодных условий).
Какие условия в туре?
Данный тур — это экспедиция в дикую природу, и вы должен осознавать и быть готовым к тому что:
- придется долго ехать по бездорожью;
- ночевать в палатке (комфортабельной);
- туалет дачного типа;
- баня.
Мы находимся в тайге, где нет связи с внешним миром и до ближайшего населенного пункта порядка 400 км.
Если вы вегетарианец, или есть аллергия на определение продукты, мы это учитываем, необходимо заранее предупредить нашего менеджера.
За несколько недель до тура будут созданы чаты в мессенджерах, где будет подробная информация о времени выезда и т. д.
По приезду на остров, с каждым туристом будет проведен инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и донесена информация о том, что нахождение на необитаемом острове в дикой природе — небезопасно, велика вероятность выхода медведей из тайги, нужно быть предельно осторожным, нельзя проявлять инициативу и не ходить на прогулки отдельно от группы и без наших сопровождающих.
Также каждый турист несет полную материальную ответственность за весь представленный нами инвентарь. За порчу гидрокостюма, спального мешка, палатки и т. д. будет взыскиваться стоимость испорченной вещи.
Когда более теплая погода и больше китов?
Таких дат не существует.
В любой из заездов может быть теплая погода, а также мы не исключаем, что могут быть дожди, шторм, туманы или непогода. Погода в наших краях очень переменчивая и предсказать заранее мы ее не можем.
Что касается китов, нужно понимать, что это дикая природа, а не океанариум. Мы можем увидеть китов максимально близко, а возможен и такой вариант, что киты нас близко не подпустят, и мы их увидим на расстоянии.
Возможно ли повысить комфорт размещения?
У нас все живут в двухместных палатках.
Если турист хочет жить один без подселения, то это возможно только при покупке второго места.
В каждой палатке есть кровати, тумбочки, печка, подушки, постельное белье, спальный мешок мы предоставляем.
Если приезжает семья с ребенком, мы в палатку ставим дополнительное спальное место — раскладушку.