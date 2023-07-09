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Переезд от Комсомольска-на-Амуре до берега залива Николая

Это самый трудный этап нашей экспедиции.

Старт трансфераначинается в г. Комсомольск-на-Амуре, куда Вы прибываете самостоятельно.

Рекомендуется прибывать в Комсомольск-на-Амуре за день до начала трансфера, что бы Вы могли отдохнуть от долгого пути.

Время выезда в 03:00–05:00 (по местному времени) на нашем транспорте.

Время в пути составляет от 15 до 24 часов (многое зависит от погодных условий и состояния дороги).

Питание во время пути будет предоставляться в виде бутербродов с чаем (кофе) и консервированных продуктов. Если у Вас есть какие-либо особые условия питания, вегетарианцы и т. д., то при бронировании тура необходимо об этом уведомить нашего менеджера.

Напоминаем, что это самая тяжелая часть нашей экспедиции, так как на протяжении всего пути, а это 600 км, нет магистралей, нет шоссе, а есть грунтовая дорога, которая пролегает через тайгу, такие реки как Амгунь, с паромной переправой, а не мостом и проездом мимо двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) ООО «Полиметалл», въезд и выезд через которые осуществляется по специальным пропускам, для оформления которых нам будут необходимы ваши паспортные данные.

Есть участок лесной дороги, где средняя скорость движения 20–30 км/ч.

Также придется преодолевать броды, проезжать участки с размытыми дорогами, от поломок транспорта в пути тоже никто не застрахован, так как нагрузка на технику идет колоссальная.

Просим набраться сил и терпения, они Вам понадобятся. Если бы дорога была бы легкой и доступной, то этот край не назывался бы диким…

Финиш трансфера на берегу залива Николая, где будет организован ночлег на перевалочной базе.

Обращаем Ваше внимание, что на перевалочной базе условия довольно аскетичные и полевые, но, все, что нужно для того, чтобы помыться после долгой дороги и переночевать в теплом пространстве, там есть.