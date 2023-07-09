Авторский тур
7 дней
Шантарские острова. Экспедиция в мир дикой природы
Россия, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
4 июля
9 июля
14 июля
19 июля
190 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИгорь9 июля 2023Тур стоит того, чтобы в него отправиться. Да, это не привычные многим комфорт-туры уровня "привезли на автобусе с кондиционером, заселили в четырёхзвёздочный отель, подключили аниматоров" - придётся потерпеть некоторые бытовые неудобства (600 км по пыльной и тряской грунтовке, проживание в палатке, удобства формата "сельская романтика"), а также погодные капризы (плотный туман сменяется жарким солнцем, потом задувает холодный ветер, и так по кругу). Но природа и, конечно же, возможность наблюдать за китами в естественной среде практически на расстоянии вытянутой руки всë компенсируют. Главное, подойти к поездке с умом и не стесняться задавать вопросы организаторам.
- ИИгорь9 июля 2023Ребята очень стараются создать максимальный уют при имеющихся ограничениях. Особенно понравилось вкусное и разнообразное трёхразовое питание.
- ННаталья9 июля 2022Я в полном восторге!! Все видели, вся поездка очень удалась! Эмоции переполняют))
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