Мы с чистокровным волком Февралём зовём вас в лес. Просто на прогулку.
За это время вы познакомитесь с животным, установите с ним доверительный контакт, разрушите многие мифы об этом звере и зададите нам любые вопросы.
Одна из наших целей — приблизить человека к мирному существованию с дикой природой, а животным обеспечить благополучную жизнь.
Описание экскурсии
Место нашей прогулки — лесопарк города Королёв. Главный участник — горный кавказский волк по имени Февраль.
Предвосхищая ваши вопросы:
- Насколько эта прогулка безопасна? На 100%! Волк не подпустит к вам нехороших людей.
- Можно ли почесать или погладить волка? Нужно! Он заставит.
- Фотографии с волком возможны? Конечно.
На прогулке:
- Вы узнаете, что волк — весьма оболганное животное, вокруг которого витает множество мифов, наполненных как романтизацией, так и демонизацией
- Мы расскажем о реальных волках, жизни диких животных в неволе и о том, что не каждый зверь может существовать в природе, если вырос с человеком
- Ответим на ваши вопросы о волках вообще и нашем «Доме волка» в частности
Организационные детали
- Обязательна походная форма одежды — волк будет пачкать лапками. Зимой — тёплая
- С собой на прогулку нежелательно брать сумки/рюкзаки (можно оставить у нас в доме). Также категорически запрещена любая пища во время прогулки
- Ограничение по возрасту — 12+
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лесопарке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Королёве
Мы — «Дом волка». С 2015 года проводим экскурсии с чистокровными волками в городе Королёве. За это время мы провели более 1 000 экскурсий-знакомств с диким зверем: с прямым контактом