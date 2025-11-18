Мои заказы

Прогулка с королёвским волком

Лес. Вы. И зверь из страшных сказок, которые пора рассказать иначе
Мы с чистокровным волком Февралём зовём вас в лес. Просто на прогулку.

За это время вы познакомитесь с животным, установите с ним доверительный контакт, разрушите многие мифы об этом звере и зададите нам любые вопросы.

Одна из наших целей — приблизить человека к мирному существованию с дикой природой, а животным обеспечить благополучную жизнь.
Прогулка с королёвским волком© Антон

Описание экскурсии

Место нашей прогулки — лесопарк города Королёв. Главный участник — горный кавказский волк по имени Февраль.

Предвосхищая ваши вопросы:

  • Насколько эта прогулка безопасна? На 100%! Волк не подпустит к вам нехороших людей.
  • Можно ли почесать или погладить волка? Нужно! Он заставит.
  • Фотографии с волком возможны? Конечно.

На прогулке:

  • Вы узнаете, что волк — весьма оболганное животное, вокруг которого витает множество мифов, наполненных как романтизацией, так и демонизацией
  • Мы расскажем о реальных волках, жизни диких животных в неволе и о том, что не каждый зверь может существовать в природе, если вырос с человеком
  • Ответим на ваши вопросы о волках вообще и нашем «Доме волка» в частности

Организационные детали

  • Обязательна походная форма одежды — волк будет пачкать лапками. Зимой — тёплая
  • С собой на прогулку нежелательно брать сумки/рюкзаки (можно оставить у нас в доме). Также категорически запрещена любая пища во время прогулки
  • Ограничение по возрасту — 12+
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лесопарке
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваша команда гидов в Королёве
Мы — «Дом волка». С 2015 года проводим экскурсии с чистокровными волками в городе Королёве. За это время мы провели более 1 000 экскурсий-знакомств с диким зверем: с прямым контактом
читать дальше

и без клеток. На наших прогулках вы можете познакомиться с реальным волком не из сказок или «пугалок». Мы покажем реального зверя, которого необходимо уважать. И с которым можно договориться. Безопасность гарантирована.

У нас ещё много экскурсий в Королёве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Королёве