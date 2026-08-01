Найдено 2 экскурсии в Королёве , цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России Начало: В Королёве на улице Грабина около дома 2-а от 6000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Дар святых источников: из Королёва в Сергиев Посад за очищением и обновлением Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела Начало: Ул. Коммунальная от 19 800 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Королёву Самые популярные экскурсии в Королёве Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса; Дар святых источников: из Королёва в Сергиев Посад за очищением и обновлением. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Королёву в августе 2026 Сейчас в Королёве можно забронировать 2 экскурсии от 6000 до 19 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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