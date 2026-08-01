Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Королёву: от артиллерии до космоса
Познакомиться с историей и достопримечательностями космической столицы России
Начало: В Королёве на улице Грабина около дома 2-а
17 авг в 14:00
19 авг в 14:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дар святых источников: из Королёва в Сергиев Посад за очищением и обновлением
Отправиться по древнему паломническому пути и совершать омовение с пользой для души и тела
Начало: Ул. Коммунальная
Завтра в 06:00
14 авг в 06:00
от 19 800 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Королёву
Самые популярные экскурсии в Королёве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Королёву в августе 2026
Сейчас в Королёве можно забронировать 2 экскурсии от 6000 до 19 800. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Выбирайте экскурсии из Королёва и отправляйтесь в путешествие по местам, где рождаются космические мечты. Центр управления полётами, музей РКК 'Энергия' и экскурсии в Звёздный городок ждут вас. Экскурсии по Москве из Королёва также доступны для тех, кто хочет расширить свои горизонты