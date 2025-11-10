Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия к озеру Богуты предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и природу Алтая.



Путешественники смогут насладиться захватывающими видами степей и услышать истории о местной истории и мифах. На берегу озера гостей ждет традиционный казахский дастархан с ароматным чаем и угощениями.



Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит узнать о жизни местных скотоводов и кочевников 5 причин купить эту экскурсию 🌿 Живописные виды степей

🏞 Захватывающие истории

🍵 Казахский дастархан

🐎 Табун лошадей

🗺 Погружение в культуру Алтая

Что можно увидеть Озеро Богуты

Степи Алтая

Описание экскурсии Озеро Богуты: Путешествие в сердце степей и древних тайн Приглашаем на увлекательную экскурсию к озеру Богуты, живописному месту на границе с Монголией, в сердце бескрайних степей и древних тайн. По дороге вас ждут удивительные виды и захватывающие истории о местной истории, мифах керексур и традициях кочевников. Я поделюсь личными историями о жизни местных жителей, а на берегу озера нас ждет казахский дастархан с ароматным чаем и угощениями. Это путешествие станет погружением в культуру и природу Алтая, где вы сможете насладиться тишиной и первозданностью природы, а также увидеть табун лошадей и узнать о жизни скотоводов.

