Экскурсия к озеру Богуты предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру и природу Алтая.
Путешественники смогут насладиться захватывающими видами степей и услышать истории о местной истории и мифах. На берегу озера гостей ждет традиционный казахский дастархан с ароматным чаем и угощениями.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит узнать о жизни местных скотоводов и кочевников
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Живописные виды степей
- 🏞 Захватывающие истории
- 🍵 Казахский дастархан
- 🐎 Табун лошадей
- 🗺 Погружение в культуру Алтая
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что можно увидеть
- Озеро Богуты
- Степи Алтая
Описание экскурсииОзеро Богуты: Путешествие в сердце степей и древних тайн Приглашаем на увлекательную экскурсию к озеру Богуты, живописному месту на границе с Монголией, в сердце бескрайних степей и древних тайн. По дороге вас ждут удивительные виды и захватывающие истории о местной истории, мифах керексур и традициях кочевников. Я поделюсь личными историями о жизни местных жителей, а на берегу озера нас ждет казахский дастархан с ароматным чаем и угощениями. Это путешествие станет погружением в культуру и природу Алтая, где вы сможете насладиться тишиной и первозданностью природы, а также увидеть табун лошадей и узнать о жизни скотоводов.
Можем провести экскурсию ежедневно с 9:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Керексуры
- Долина реки Юстыд
- Стоянка чабана
- Озеро Богуты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Когда и сколько длится?
Когда: Можем провести экскурсию ежедневно с 9:00 до 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.