Найдено 3 экскурсии в Коше-Агач , цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

9 часов Мини-группа до 5 чел. Богуты: Оазис спокойствия на границе с Монголией Увлекательное путешествие к озеру Богуты, где вас ждут захватывающие виды и истории. Ощутите культуру и природу Алтая в полной мере Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11 Расписание: Можем провести экскурсию ежедневно с 9:00 до 18:00 5000 ₽ за человека 2 часа Мини-группа до 5 чел. Тайны одинокой горы: путешествие на Джалгизтобе Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11 Расписание: По согласованию с гидом 3000 ₽ за человека 2 часа Мини-группа до 5 чел. Древние стражи Алтая: тайны Тархатинского мегалитического комплекса Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11 Расписание: По согласованию с гидом 3000 ₽ за человека

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