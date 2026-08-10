Мини-группа
до 5 чел.
Богуты: Оазис спокойствия на границе с Монголией
Увлекательное путешествие к озеру Богуты, где вас ждут захватывающие виды и истории. Ощутите культуру и природу Алтая в полной мере
Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Расписание: Можем провести экскурсию ежедневно с 9:00 до 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Тайны одинокой горы: путешествие на Джалгизтобе
Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3000 ₽ за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Древние стражи Алтая: тайны Тархатинского мегалитического комплекса
Начало: Село Кош-Агач, Горно-Алтайская 11
Расписание: По согласованию с гидом
3000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кошу-Агач
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