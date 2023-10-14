Что Вас ждет«Красная степь» — так переводится название Кызыл Чöл. Воздух полыни, вибрация стрекота саранчи, грохот горного потока. .

В одном районе сконцентрировалось сразу несколько ландшафтов. Высокогорье и пустыня сошлись здесь в одном месте. Засушливая степь, горы и стекающие с них реки, а также еще совсем недавно буйствовавшая в этих краях ледниковая эпоха создали своеобразный, мало на что похожий уголок на планете.

Пейзажи и ландшафты, сменяющие друг друга: настоящая азиатская степь, долина большой реки, термокарстовые оползни, внеземные пейзажи — игра цвета и формы, каньоны.