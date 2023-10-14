Пустынная история
Высокогорье и пустыня, внеземные пейзажи и стекающие по массивам реки — мы попадем с вами в настоящую азиатскую степь.
Кызыл Чöл поразит Вас сочетанием несочетаемого, бескрайними просторами и насыщенным полынью воздухом. Здесь — концентрация дикой природы.
Кызыл Чöл поразит Вас сочетанием несочетаемого, бескрайними просторами и насыщенным полынью воздухом. Здесь — концентрация дикой природы.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Урочище Кызылчоль
- Степь
- Долина реки
- Термокарстовые оползни
- Высокогорье и пустыня в одном пейзаже
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что Вас ждет«Красная степь» — так переводится название Кызыл Чöл. Воздух полыни, вибрация стрекота саранчи, грохот горного потока. .
В одном районе сконцентрировалось сразу несколько ландшафтов. Высокогорье и пустыня сошлись здесь в одном месте. Засушливая степь, горы и стекающие с них реки, а также еще совсем недавно буйствовавшая в этих краях ледниковая эпоха создали своеобразный, мало на что похожий уголок на планете.
Пейзажи и ландшафты, сменяющие друг друга: настоящая азиатская степь, долина большой реки, термокарстовые оползни, внеземные пейзажи — игра цвета и формы, каньоны.
Ежедневно в 9:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Питание (перекус чай с бутербродами)
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Место начала и завершения?
- Кемпинг Тыдтуярык. трасса Р-256 (М-52) 871-й км
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:30Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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