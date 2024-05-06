Идеальная экспресс-перезагрузка для городского жителя — вам необязательно иметь опыт сплавов и идеальную физическую подготовку.Наш маршрут подойдёт и людям, которые никогда не сидели в байдарке, и заядлым любителям походов, и

детям. Вы узнаете, как правильно грести и держать весло, готовить еду на костре, пройдёте 21 км по живописной подмосковной речке и отдохнёте на песчаных пляжах. Прочувствуете походную романтику, сидя у костра под звёздным небом с единомышленниками. Если вы не готовы ночевать в палатке, возможно сократить путешествие на один день и поучаствовать только в водной части без ночёвки в палатках.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.