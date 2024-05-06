Наш маршрут подойдёт и людям, которые никогда не сидели в байдарке, и заядлым любителям походов, и
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное для 2-дневного сплава и 2-разовое для 1-дневного. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 5 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 21 км.
Программа тура по дням
10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи
Встречаемся на ж. -д. станции Путилово — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить в поселении. Загрузимся в машину и проедем 10 минут до точки старта. Машина не может подъехать прямо к берегу, поэтому немного пройдём пешком с личными вещами.
Позавтракаем и познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 10 км по живописной реке, через заболоченные луга, сосновые боры и даже песчаные пляжи. Никогда не знаешь, что ждёт за поворотом! Желающие смогут половить рыбу. Идти будем в комфортном для всех темпе.
Примерно к 17:00 встанем на стоянку, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Соберёмся у костра под звёздным небом.
Путешествие возможно завершить в первый день, отправившись с этой стоянки на заказном транспорте обратно на станцию Путилово (15 минут).
11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори
Проснёмся на природе, сделаем зарядку и позавтракаем. Далее соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав. Сегодня пройдём 11 км. По пути будем делать остановки на пляжах для купания и перекуса. Налюбуемся видами со всех сторон и завершим поход ориентировочно в 16:00.
На финишной точке приготовим горячий обед, поделимся впечатлениями, сделаем фото на память и отправимся пешком до станции Путилово (25 минут). Электричка отправляется в Москву в 18:10.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет (2 дня)
|8 500 ₽
|Дети 5-12 лет включительно (2 дня)
|7 900 ₽
|Взрослые и дети от 13 лет (1 день)
|4 500 ₽
|Дети 5-12 лет включительно (1 день)
|3 900 ₽
|Дети до 4 лет вкл. (2 дня)
|6 000 ₽
|Дети до 4 лет вкл. (1 день)
|3 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Путилово к точке старта
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Путилово и обратно (электричка или собственный автомобиль)
- Путешествие возможно сократить на один день (без ночёвки), то есть завершить сплав в первый день и отправиться домой. Стоимость для взрослого составит 4500 рублей. Для ребёнка 5-12 лет включительно - 3500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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