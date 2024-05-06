Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря

Научиться управлять байдаркой, пройти живописный участок контрастной реки и отдохнуть у костра
Идеальная экспресс-перезагрузка для городского жителя — вам необязательно иметь опыт сплавов и идеальную физическую подготовку.

Наш маршрут подойдёт и людям, которые никогда не сидели в байдарке, и заядлым любителям походов, и
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детям.

Вы узнаете, как правильно грести и держать весло, готовить еду на костре, пройдёте 21 км по живописной подмосковной речке и отдохнёте на песчаных пляжах. Прочувствуете походную романтику, сидя у костра под звёздным небом с единомышленниками.

Если вы не готовы ночевать в палатке, возможно сократить путешествие на один день и поучаствовать только в водной части без ночёвки в палатках.

5
1 отзыв
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Первый раз с веслом в руках: лёгкий сплав по реке Воря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:46

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное для 2-дневного сплава и 2-разовое для 1-дневного. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 5 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 21 км.

Программа тура по дням

1 день

10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи

Встречаемся на ж. -д. станции Путилово — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить в поселении. Загрузимся в машину и проедем 10 минут до точки старта. Машина не может подъехать прямо к берегу, поэтому немного пройдём пешком с личными вещами.

Позавтракаем и познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 10 км по живописной реке, через заболоченные луга, сосновые боры и даже песчаные пляжи. Никогда не знаешь, что ждёт за поворотом! Желающие смогут половить рыбу. Идти будем в комфортном для всех темпе.

Примерно к 17:00 встанем на стоянку, где разобьём лагерь и приготовим горячий ужин. Соберёмся у костра под звёздным небом.

Путешествие возможно завершить в первый день, отправившись с этой стоянки на заказном транспорте обратно на станцию Путилово (15 минут).

10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи10 км по реке контрастов - заболоченные луга, сосновые боры и песчаные пляжи
2 день

11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори

Проснёмся на природе, сделаем зарядку и позавтракаем. Далее соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав. Сегодня пройдём 11 км. По пути будем делать остановки на пляжах для купания и перекуса. Налюбуемся видами со всех сторон и завершим поход ориентировочно в 16:00.

На финишной точке приготовим горячий обед, поделимся впечатлениями, сделаем фото на память и отправимся пешком до станции Путилово (25 минут). Электричка отправляется в Москву в 18:10.

11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори11 км по воде, купание и песчаные пляжи Вори

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет (2 дня)8 500 ₽
Дети 5-12 лет включительно (2 дня)7 900 ₽
Взрослые и дети от 13 лет (1 день)4 500 ₽
Дети 5-12 лет включительно (1 день)3 900 ₽
Дети до 4 лет вкл. (2 дня)6 000 ₽
Дети до 4 лет вкл. (1 день)3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Путилово к точке старта
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Путилово и обратно (электричка или собственный автомобиль)
  • Путешествие возможно сократить на один день (без ночёвки), то есть завершить сплав в первый день и отправиться домой. Стоимость для взрослого составит 4500 рублей. Для ребёнка 5-12 лет включительно - 3500 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Путилово, 10:46 (отправление электрички из Москвы в 09:22)
Завершение: Ж. - д. станция Путилово, отправление электрички в Москву в 18:10 (прибытие в 19:44)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
6 мая 2024
Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке) а их было достаточно, чем это путешествие стало незабываемым! Осталось море впечатлений и фотографий!
Ребята
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с первых минут знакомства смогли расположить и зарядить энтузиазмом весь коллектив! Были очень внимательны к каждому участнику сплава.
В питании учтены многие нюансы, так же были игры и разминки перед сплавом.
Большая благодарность Рафаэлю и инструкторам Максиму и Валерии!

Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке)Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке)Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке)Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке)Впервые приняла участие в таком мероприятии) Очень понравилось! Не думала, что справлюсь с препятствиями на реке)
ХорошоТам