К жемчужине Кавказских горИмеретинские озёра — общее название для нескольких водных объектов в верховьях горной реки Имеретинка. За этой скупой строчкой стоит непередаваемая красота природы, которую сложно описать словами — лучше побывать здесь и увидеть это своими глазами.

Пятидневный поход по Имеретинским озерам отлично подойдет для первого знакомства с горами, он вполне доступный и очень живописный. Большое Имеретинское озеро, иначе называемое озеро Безмолвия — самое крупное по площади озеро Кавказского заповедника. Оно лежит в огромном горном цирке на высоте 2530 м. над уровнем моря и занимает площадь 190 000 м2.

Вы сделаете самые яркие и потрясающие фотографии среди величественных скал и красоты нетронутой природы.

Важная информация• Для участия в походе требуется средняя физическая форма.

Требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию туризмом.