Имеретинские озера

Групповая экскурсия на автобусе по Имеретинским озерам в Краснодаре

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Приглашаем вас в пятидневный поход по Имеритинским озерам.

Вас ждут величественные скалы, сменяющиеся бесконечными равнинами, красота нетронутой природы, живописные реки и водопады.

Имеретинские озера — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО! Жемчужина кавказских гор, расположенная в Государственном биосферном заповеднике.
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Имеретинские озера
Ближайшие даты:
24
июл

Что вас ожидает:

  • Имеретинский водопад
  • Имеретинские озера
  • Озера Ривьера, Буша, Географов, Поднебесное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

К жемчужине Кавказских горИмеретинские озёра — общее название для нескольких водных объектов в верховьях горной реки Имеретинка. За этой скупой строчкой стоит непередаваемая красота природы, которую сложно описать словами — лучше побывать здесь и увидеть это своими глазами.
Пятидневный поход по Имеретинским озерам отлично подойдет для первого знакомства с горами, он вполне доступный и очень живописный. Большое Имеретинское озеро, иначе называемое озеро Безмолвия — самое крупное по площади озеро Кавказского заповедника. Оно лежит в огромном горном цирке на высоте 2530 м. над уровнем моря и занимает площадь 190 000 м2.
Вы сделаете самые яркие и потрясающие фотографии среди величественных скал и красоты нетронутой природы.
Важная информация• Для участия в походе требуется средняя физическая форма.
Требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию туризмом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида-инструктора (гид профессионал с подтверждающими это документами)
  • Питание 3-х разовое походное
  • Трансфер на комфортабельном автобусе: Краснодар - Курджиново, Курджиново - Краснодар
  • Трансфер на автомобиле повышенной проходимости
  • Страховка от НС
  • Регистрация в МЧС
  • Общественное снаряжение(аптечка, газовые горелки, котлы и т. д.)
Что не входит
  • Ж/д или авиабилеты
  • Прокат личного снаряжения (палатка, рюкзак, спальный мешок, коврик)
Место начала и завершения?
Краснодар, ж/д вокзал Краснодар 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Для участия в походе требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию туризмом.
  • Если у Вас есть ограничения по питанию, сообщите мне об этом заранее, я скорректирую меню согласно вашим ограничениям.
  • ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
  • Одежда
  • Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, треккинговые ботинки, темные очки, дождевик, головной убор (баф, кепка)
  • Для лагеря
  • Туристический коврик (каремат), спальный мешок (с мин. температурой +3°С), фонарь (налобный) с запасными батарейками, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), зажигалка, спички (в непромокаемой упаковке),галоши или кроксы
  • Упаковка вещей
  • Треккинговый рюкзак (70-90л), чехол на рюкзак от дождя, гидромешок для документов
  • Документы
  • Паспорт, деньги (и карточка), телефон.
  • Лекарства
  • Крем от солнечного загара, индивидуальные препараты.
  • Личная гигиена
  • Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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