Групповая экскурсия на автобусе по Имеретинским озерам в Краснодаре
Приглашаем вас в пятидневный поход по Имеритинским озерам.
Вас ждут величественные скалы, сменяющиеся бесконечными равнинами, красота нетронутой природы, живописные реки и водопады.
Имеретинские озера — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО! Жемчужина кавказских гор, расположенная в Государственном биосферном заповеднике.
Вас ждут величественные скалы, сменяющиеся бесконечными равнинами, красота нетронутой природы, живописные реки и водопады.
Имеретинские озера — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО! Жемчужина кавказских гор, расположенная в Государственном биосферном заповеднике.
Ближайшие даты:
24
июл
июл
Что вас ожидает:
- Имеретинский водопад
- Имеретинские озера
- Озера Ривьера, Буша, Географов, Поднебесное
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К жемчужине Кавказских горИмеретинские озёра — общее название для нескольких водных объектов в верховьях горной реки Имеретинка. За этой скупой строчкой стоит непередаваемая красота природы, которую сложно описать словами — лучше побывать здесь и увидеть это своими глазами.
Пятидневный поход по Имеретинским озерам отлично подойдет для первого знакомства с горами, он вполне доступный и очень живописный. Большое Имеретинское озеро, иначе называемое озеро Безмолвия — самое крупное по площади озеро Кавказского заповедника. Оно лежит в огромном горном цирке на высоте 2530 м. над уровнем моря и занимает площадь 190 000 м2.
Вы сделаете самые яркие и потрясающие фотографии среди величественных скал и красоты нетронутой природы.
Важная информация• Для участия в походе требуется средняя физическая форма.
Требуется отсутствие медицинских противопоказаний к занятию туризмом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида-инструктора (гид профессионал с подтверждающими это документами)
- Питание 3-х разовое походное
- Трансфер на комфортабельном автобусе: Краснодар - Курджиново, Курджиново - Краснодар
- Трансфер на автомобиле повышенной проходимости
- Страховка от НС
- Регистрация в МЧС
- Общественное снаряжение(аптечка, газовые горелки, котлы и т. д.)
- Что не входит
- Ж/д или авиабилеты
- Прокат личного снаряжения (палатка, рюкзак, спальный мешок, коврик)
- Место начала и завершения?
- Краснодар, ж/д вокзал Краснодар 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Для участия в походе требуется средняя физическая форма, отсутствие медицинских противопоказаний к занятию туризмом.
- Если у Вас есть ограничения по питанию, сообщите мне об этом заранее, я скорректирую меню согласно вашим ограничениям.
- ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ:
- Одежда
- Термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, треккинговые ботинки, темные очки, дождевик, головной убор (баф, кепка)
- Для лагеря
- Туристический коврик (каремат), спальный мешок (с мин. температурой +3°С), фонарь (налобный) с запасными батарейками, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), зажигалка, спички (в непромокаемой упаковке),галоши или кроксы
- Упаковка вещей
- Треккинговый рюкзак (70-90л), чехол на рюкзак от дождя, гидромешок для документов
- Документы
- Паспорт, деньги (и карточка), телефон.
- Лекарства
- Крем от солнечного загара, индивидуальные препараты.
- Личная гигиена
- Гигиеническая помада, зубная щетка, влажные салфетки, бумажные салфетки, зубная паста
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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