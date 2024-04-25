Краснодар полон интересных мест и исторических достопримечательностей, также город известен разнообразным архитектурным обликом. Здесь можно полюбоваться живописными площадями и улицами, парками, музеями, театрами, а также превосходными соборами и памятниками
Местные экскурсоводы
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Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!
Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!
В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару
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