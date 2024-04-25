Авторские туры в Краснодаре

Туры по городам России
1 чел.
По популярности
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
г. Краснодар
14 мая
28 мая
11 июня
25 июня
от 77 600 за человека
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
г. Краснодар
3 янв
21 500 за человека
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
г. Краснодар
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 28 400 за человека
Мультиактив в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
г. Краснодар
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
68 000 за человека
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
г. Краснодар
19 мая
2 июня
16 июня
30 июня
от 40 400 за человека
Лето на термальных источниках в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лето на термальных источниках в Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 57 450 за человека
Рождество в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Адыгее
Краснодар
4 янв
55 000 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
12 июня
10 июля
7 авг
4 сен
19 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
г. Краснодар
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
от 13 000 за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней. Семейный летний отдых с детьми
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 29 500 за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и приве...
19 июня
17 июля
14 авг
11 сен
19 000 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 5 дней
г. Краснодар
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
от 42 500 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи, 7 дней
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 53 400 за человека
Зимняя магия гор в Адыгее
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Зимняя магия гор в Адыгее
г. Краснодар
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
от 60 000 за человека
Майский отдых в горах Адыгеи
Авторский тур
5 дней
Майский отдых в горах Адыгеи
Краснодар
8 мая
от 45 500 за человека
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
г. Краснодар
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 32 500 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых
г. Краснодар
28 янв
4 фев
11 фев
18 фев
от 35 000 за человека
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
За гранью обыденного. Комбинированный активный тур в горах Адыгеи
г. Краснодар
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
65 000 за человека
Поход на Большой Тхач
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Поход на Большой Тхач
Совершить треккинг по национальному парку и покорить горную вершину
Краснодар, Привокзальная площадь, 2 (около памятни...
12 мая
19 мая
2 июня
9 июня
26 000 за человека
Новый год в Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Адыгее
г. Краснодар
28 дек
от 27 000 за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
г. Краснодар
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
от 13 000 за человека
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять дней на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
г. Краснодар
15 мая
22 мая
29 мая
5 июня
от 17 000 за человека
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Олимпийские места: автобусный тур с выездом из Краснодара
Увидеть, где соревновались спортсмены, погулять по горной Красной Поляне и посетить аквапарк
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 147 (остановка ЦКР...
8 900 за человека
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Приключения в Адыгее и отдых на Черном море
Россия, Краснодар
18 авг
25 авг
1 сен
8 сен
от 44 000 за человека
Верхом по Адыгее. Конный тур
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Верхом по Адыгее. Конный тур
г. Краснодар
12 мая
26 мая
2 июня
9 июня
от 52 800 за человека
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кубанские просторы. 8 марта в Краснодаре
г. Краснодар
8 мар
19 500 за человека
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
г. Краснодар
7 янв
14 янв
21 янв
28 янв
от 32 500 за человека
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Активный отдых в Адыгее. Осенний тур
г. Краснодар
1 сен
8 сен
15 сен
22 сен
53 400 за человека
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
🚶 Пешая
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Краснодар
9 мая
6 июня
12 июня
11 июля
14 000 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
Авторский тур
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Краснодар
5 мая
19 мая
26 мая
2 июня
от 38 400 за человека
Мультиактив в горах Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Мультиактив в горах Адыгеи
г. Краснодар
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
39 000 за человека
Рождественские приключения в Адыгее
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Рождественские приключения в Адыгее
г. Краснодар
3 янв
65 000 за человека
Едем в горы. Экскурсии и приключения для всей семьи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Едем в горы. Экскурсии и приключения для всей семьи
г. Краснодар
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
59 000 за человека
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
В Адыгею за походами, пещерами и древностями
Попробовать себя в роли альпиниста, спуститься в пещеры и искупаться под струями водопада
Посёлок Каменномостский, туристическая база «Солне...
12 мая
19 мая
2 июня
9 июня
28 600 за человека
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Пеший поход на Большой Тхач, Адыгея
г. Краснодар
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
26 000 за человека
Новогодний тур в горную Адыгею
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодний тур в горную Адыгею
г. Краснодар
30 дек
от 33 800 за человека
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний экскурсионно-активный тур по Адыгее
г. Краснодар
2 июня
9 июня
16 июня
23 июня
от 27 200 за человека
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Осенний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
г. Краснодар
1 сен
8 сен
15 сен
22 сен
от 24 200 за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Групповой тур «Осеннее очарование гор Адыгеи» в Майкопе
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Краснодар
2 сен
9 сен
16 сен
23 сен
53 000 за человека
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Геотермальные источники Адыгеи. Зимне-весенний отдых, сокращенная программа
г. Краснодар
8 янв
14 янв
21 янв
28 янв
от 25 000 за человека
Маршрут №30: поход через горы к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Маршрут №30: поход через горы к морю
Пройти заповедными тропами, насладиться видами горных пиков и потрогать ледник
Краснодар, Привокзальная площадь, 2 у памятника Ле...
16 июня
21 июля
28 июля
4 авг
28 500 за человека
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Путешествие в Адыгею: от пещер до самых до вершин
Заглянуть в прошлое Кавказа, исследовать пещеры и посмотреть на мир с высоты покорённой горы
Краснодар, Привокзальная площадь, дом 2
12 мая
19 мая
2 июня
9 июня
56 000 за человека
Провинциальная Кубань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Провинциальная Кубань
Аэропорт Краснодара
Сегодня
Завтра
2 мая
3 мая
24 000 за человека
Зимний этно-тур по Адыгее
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Зимний этно-тур по Адыгее
г. Краснодар
1 дек
8 дек
15 дек
22 дек
58 000 за человека
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
г. Краснодар
3 сен
10 сен
17 сен
24 сен
43 500 за человека

Что посмотреть в Краснодаре на экскурсиях?

Краснодар полон интересных мест и исторических достопримечательностей, также город известен разнообразным архитектурным обликом. Здесь можно полюбоваться живописными площадями и улицами, парками, музеями, театрами, а также превосходными соборами и памятниками

Местные экскурсоводы

Краснодар интересный город, с прекрасным климатом и многочисленными достопримечательностями. Чтобы более подробнее познакомиться с городом и посетить как можно больше интереснейших мест, рекомендуем отправиться на экскурсии. Найти подходящие можно в нашем каталоге, где мы собрали самые лучшие, вам остается только выбрать, а дальше наслаждаться знакомством с городом

Последние отзывы на туры

  • Ц
    Цупикова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
    Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!
  • М
    Миннахметова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!
    Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодноОтдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Этнотур по Адыгее
    Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!
    Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказатьТур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказатьТур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать
  • Э
    Эльвира
    25 апреля 2024
    Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
    Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!
  • Ц
    Цупикова
    25 апреля 2024
    Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках
    Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!
    Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!
  • Л
    Людмила
    24 апреля 2024
    Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках
    Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.
    Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программаОчень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программаОчень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Незабываемое путешествие на Большой Тхач
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.
    В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошоВ термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо
  • В
    Владимир
    24 апреля 2024
    Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
    Прекрасный тур!
    Прекрасный тур!Прекрасный тур!Прекрасный тур!Прекрасный тур!
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней
    Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.
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  • Л
    Людмила
    17 апреля 2024
    Вояж в край гор и водопадов Адыгеи
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и водопадов. Нам очень повезло с погодой, начало апреля не всегда отличается такими теплыми солнечными днями, поэтому мы смогли увидеть раннюю весну во всей ее красе. Гиды очень интересно рассказывали про достопримечательности Адыгеи, исторические события, мы посетили национальный музей -почерпнули много интересного, поднимались на водопады Руфабго, любовались красотой гор, посещали термальные источники, в которых целебная вода от температуры 39 градусов до 18, спускались в пещеру. Время пролетело очень быстро и очень насыщенно.
    Первый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор иПервый раз была в Адыгее, и очень рада, что это был вояж в край гор и

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару

Самые популярные туры в Краснодаре
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Адыгея: горы удовольствий. Тур-комфорт
  2. Экскурсионный тур на новогодние каникулы в Адыгею
  3. Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут
  4. Мультиактив в Адыгее
  5. Адыгея: Перезагрузка. Активный тур
Что посмотреть в Краснодаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Водопады Руфабго
  2. Хаджохская теснина
Сколько стоит тур в Краснодаре в апреле 2024
Сейчас в Краснодаре можно забронировать 95 авторских туров от 8 900 ₽ до 79 300 ₽. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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