Ц Цупикова Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Необыкновенная природа, красота, термальный комплекс потрясающий! Отличное сочетание экскурсий и лечения. Самый лучший санаторий- Адыгея!

М Миннахметова Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Отдыхала с 13 по 20 апреля в Адыгеи, хотелось больше узнать о термальных источниках, а заодно и отдохнуть. Удалось все!!! Огромное спасибо организаторам и нашему замечательному гиду Алине за превосходный отдых! Вся заявленная программа экскурсий тура была очень интересной и насыщенной. Это был необыкновенный активный отдых на природе. Горы, реки, свежий воздух, приятная компания людей, внимательное и доброжелательное отношение к нам и нашим запросам со стороны всех сотрудников- это восторг! Термальные источники с тёплой водой после походов в горы- это то что нужно во второй половине дня. Проживала я в гостевом доме «София». Нашим замечательным хозяевам Анне и Андрею отдельное спасибо за доброжелательное отношение к нам. Повар Люба каждый день нас радовала вкусной и разнообразной едой. Всем большое спасибо за замечательный отдых! Буду вас всем рекомендовать! «Большая Страна» добра и процветания вам! До встречи!

Э Эльвира Этнотур по Адыгее Тур 14.04-20.04.2024. Отдыхали я и две мои дочери. Сказать, что было очень хорошо, ничего не сказать. Все было великолепно - проживание, питание, экскурсии! Каждый сотрудник базы "Активация" сделал все, чтобы наш отдых был незабываемым. Инструкторы базы Александр, Наталья и Юля- просто супер! Благодаря им мы влюбились в Адыгею. Однозначно тур рекомендую! Спасибо большое! Несмотря на то, что мы проживаем на Дальнем Востоке, обязательно приедем снова!!!

Э Эльвира Осень на термальных источниках в Адыгее, 5 дней Организация тура на высочайшем уровне! Трансфер, экскурсии, питание-все очень понравилось!

Ц Цупикова Водная ривьера. Зимний отдых в Адыгее на термальных источниках Организация как всегда на высоте! Не первый раз отдыхаю с Большой Страной!

Л Людмила Водная ривьера. Отдых в Адыгее на термальных источниках Очень хорошо организован тур. Все продумано. Прекрасные экскурсоводы. Насыщенная программа.

И Ирина Незабываемое путешествие на Большой Тхач В термальных источниках просто класс, ездили каждый вечер, на обратном пути всегда завозили в магазины, хорошо кормили, устроили вечер знакомств, потом прощальный ужин с танцами. Была дегустация сыров где можно купить любой, всё было отлично.

В Владимир Водная ривьера. Летний отдых в Адыгее на термальных источниках. Сокращенный маршрут Прекрасный тур!

И Ирина Термальные источники в Адыгее. Весеннее путешествие, 5 дней Всем большое спасибо за отличный отдых всё очень понравилось. Кураторы просто замечательные,экскурсии проводятся очень интересно, всю красоту надо смотреть словами не передать.