дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы. Знакомство с инструктором
Вы можете самостоятельно добраться до места размещения (заезд во второй половине дня с 14:00) либо воспользоваться услугами трансфера (доп. плата).
12.00 Сбор группы для объединенного трансфера на ж/д вокзале Краснодар-1 или в аэропорту г. Минеральные Воды.
Прибытие на базу ориентировочно в 15:00, размещение, обед.
После обеда отправляемся на горячие источники.
Снег, падающий в горячую воду, мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение дня.
Возвращение на базу, ужин.
Питание включено: обед, ужин.
Гранитный каньон. Музей Кавказского биосферного заповедника. Гузерипльский дольмен. Рафтинг по желанию. Новогодний банкет
Завтрак. Отправление на маршрут.
Сегодня посетим Гранитный каньон и Музей Кавказского биосферного заповедника (поселок Гузерипль), увидим самый большой в Адыгее дольмен.
Этот «гигант» произведет на вас довольно сильное впечатление в силу своих эстетических и мегалитических особенностей.
Мы поговорим об истории и загадках Кавказских дольменов, о возникновении технологии строительства и загадочном исчезновении грандиозной культуры дольменостроителей.
Тут же изучаем экспонаты музея природы и истории заповедника.
По пути делаем остановки в живописных точках Гранитного каньона, подойдем к узким местам (ширина русла реки не превышает 2 метров!), где горная река зажата каменными гигантами.
Сама дорога в поселок Гузерипль поражает сменой ландшафтов и открывающимся видом на скальный пояс горного хребта «Каменное море» – это цунами, преломляющаяся почти под прямым углом в своей наивысшей точке, имеет название Нагой-Кош и возвышается на 300 метров.
Для тех, кто хочет добавить в этот день ещё больше ярких эмоций и экстремальных впечатлений предлагаем отправиться на рафтинг — сплав по горной реке (оплачивается дополнительно).
Возвращение на базу.
22:00 Начинаем провожать уходящий год и встречать новый.
Вас ждет новогодний стол, праздничная атмосфера и, конечно, Дед Мороз!
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Радиальный поход к урочищу Курджипс. Покатушки на санках. Прогулка по сосновому бору
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км).
Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.
Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух!
Дальше нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
После окончания маршрута едем кататься на санках!
На обратном пути заезжаем на «Остров любви» и попадаем в настоящую зимнюю сказку! Пышным снегом укутаны величественные сосны и ели. Любуемся невероятными панорамами заснеженных вершин.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Спелеомаршрут
Отправляемся в путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя.
Это ощущение не покидает тебя до самого вечера.
Запомнится и наш эксперимент – «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Возвращение на базу.
Вечером соберемся у камина с гитарой – отличное завершение отпуска!
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Маршрут в ущелье реки Мешоко. Чёрный шум. Конная прогулка
В этот день наш маршрут пройдет по каньону реки Мешоко.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады, панорамные точки и даже стоянка древнего человека.
Мы направимся вдоль русла реки по каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом.
Экскурсия на пляж Черный шум (1 час).
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком. Очень впечатляет!
После маршрута устраиваем перекус на панорамной точке и отправляемся на конную прогулку по зимнему лесу.
Возвращение на базу, ужин.
После вкусного ужина вечер предлагаем провести в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завершение программы. Отъезд
Завтрак, сборы, отъезд.
Обратный объединенный трансфер – в 10:00, отправление с базы размещения (доп. плата).
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Формула активного отдыха».
Заявки принимаются от 2-х человек.
Одноместное размещение и подселение не предусмотрено.
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Варианты проживания
Формула активного отдыха
База находится в горах, в лесной зоне Азишского хребта на высоте около 1200 м. над уровнем моря и удалена от автодороги на 300 м., что создает ощущение уединенности, но вместе с тем подъезд доступен в любое время года и для любого транспорта. На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования.
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3-ем коттедже расположены два двухместных номера. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера – на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4-х человек каждый, на втором этаже один просторный, однокомнатный 4-х местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер (2-е кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел). Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание: 1-й день - обед, ужин, 2-й - 5-й дни - трехразовое комплексное, 6-й день - завтрак
- Новогодний банкет
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в программе день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара и обратно
- Рафтинг по горной реке - 2 000 руб. /чел
- Мин. Воды - база размещения - Мин. Воды - 4 000 руб. /чел
- Краснодар - база размещения - Краснодар - 3 000 руб. /чел. Возможна организация индивидуального трансфера
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть
Обувь и одежда для путешествия:
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, снега, солнца и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма и спорта из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении. Главный принцип – многослойность: жарко – разделись, холодно – утеплились.
Обувь:
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары непромокаемые и с нескользкой подошвой:
- первая пара – высокие непромокаемые и теплые ботинки. Лучшее решение – резиновые утепленные ЭВА-сапоги (вкладыш до -20°С). Если есть треккинговая обувь, возьмите ее;
- вторая пара – зимняя или демо-сезонная обувь с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников и ходить на базе по номеру.
Одежда:
Зимой берите одежду для теплой и холодной погоды.
- Для холодной погоды:
- куртка зимняя (ветрозащитная, утепленная, водонепроницаемая). Идеальный вариант сноубордическая/горнолыжная, так как соответствует всем необходимым требованиям;
- штаны зимние (ветрозащитные, утепленные, водонепроницаемые). Идеальный вариант сноубордические/горнолыжные, так как соответствуют всем необходимым требованиям;
- пуховик (до -10°С);
- жилетка пуховая или флисовая (по желанию);
- комплект зимнего термобелья (по желанию). Можно использовать как нижний слой;
- тёплые шерстяные носки (мерино, альпака) 2 пары. Посмотрите в рыболовном магазине – они знают толк в теплых вещах;
- шарф/флисовый гейтер (баффик)/тёплый платок – утеплить горло и шею;
- шапка теплая (флисовая идеальное решение);
- перчатки теплые (флисовые лучше);
- руковицы-верхонки непромокаемые из мембраны (по желанию). Надеваются на флисовые перчатки, защищают руки от ветра, снега, дождя. Цена 1000-2500 руб. Можно заменить зимними непромокаемыми варежками.
Для теплой погоды:
- футболки синтетические 2-3 шт., с длинным и коротким рукавом;
- флисовая кофта (обязательно! – на все случаи погоды);
- теплый спортивный/флисовый костюм (толстовка, штаны). Обязательно для «нижних» маршрутов, где не так холодно, как в горах;
- носки (2-3 пары обычных);
- головной убор на солнечную погоду – кепка/панама.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Информация о трансферах
Объединенный трансфер 30 декабря:
- Сбор группы в 12.00 ч. в аэропорту г. Минеральные Воды;
- или сбор группы в 12.00 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер 4 января:
- В 10.00 ч – для тех, кто вылетает из Минеральных вод (обратные билеты брать с вылетом после 16.00 ч);
- в 10.00 ч – для тех, кто отправляется из Краснодара (обратные билеты брать с отправлением после 15.00 ч).
Возможен индивидуальный трансфер. Информацию уточняйте при бронировании.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршруты сложные?
Все доступно для обычных людей. Уровень нагрузок – вменяемый и его осилит даже ребенок 8-ми лет.
Сколько человек в группе?
Общее количество может быть от 40 до 60 чел, но на маршруты туристы ходят по 10-12 человек (делятся на подгруппы).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Условия проживания тоже понравились, уютные домики, чистые и теплые, душ, туалет.