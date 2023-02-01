3 день

Радиальный поход по урочищу Курджипс, катание на санках

После завтрака, выезжаем в направлении плато Лаго-Наки.

Добравшись до ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) поднимаемся на смотровую точку.

Отсюда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух.

Дальше, нам предстоит прогулка в снегоступах по заснеженному дикому лесу над Курджипским урочищем.

Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди засыпанных снегом пихт, разводим костер, устраиваем горячий привальный перекус.

Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.

Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.

После окончания маршрута едем кататься на санках!

Вас ждут резвые полеты вниз по снежному склону.

Ближе к вечеру, уставшие, но счастливые возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании у камина.

За окном «уханье» филинов, лес и более никого.